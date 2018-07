'The Last Face', el filme de Sean Penn protagonizado por Charlize Theron y Javier Bardem, con el que participa en la competición del Festival de Cannes, fue recibido este viernes con abucheos y críticas de todo tipo.



Las risas acompañaron algunos de los momentos más intensos de un filme en el que el director ha primado la belleza de las imágenes por encima de la historia o de la credibilidad de los personajes.



Charlize Theron es la única que salva un poco la cara en una película en la que tanto el coprotagonista, Javier Bardem, como los actores secundarios -Jean Reno o Adele Exarchopoulos- parecen perdidos.



La historia de unos médicos que se dedican a la ayuda humanitaria se mezcla con la que pretende ser una gran historia de amor entre Theron y Bardem, rodada de una forma pretenciosa y grandilocuente.



"Es definitivamente la peor película que he visto en Cannes"; "Sean Penn tiene que dejar de dirigir"; "Es cursi, mala, una absoluta basura"; "un desastre risible" o "un fracaso atroz" fueron algunas de las frases que los periodistas dedicaron al filme tras su primer pase oficial.



'The Last Face' es la segunda película que Penn presenta en Cannes como realizador tras 'The Pledge' ('El juramento'), con la que también compitió por la Palma de Oro en 2001.



Años antes, en 1997, ganó el premio de interpretación del festival por 'She's so lovely' ('Atrapada entre dos hombres').

