Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL ARBOLA

VI Jornada Bosques Algo Más 2023. Palacio del Condestable. 10 a 14 h. Organizadas por Foresna-Zurgaia, con numerosos expertos.

‘Del jardín al bosque urbano’. Palacio del Condestable. 17 h. Con la mediación de Fernando Magdaleno, Subdirector General de Biodiversidad Terrestre y Marina, y la participación de Aida López, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU), y José Fermín Costero, director de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona desde donde lidera la Agenda 2030. Entrada libre.

OTRAS CHARLAS

‘¿Qué es la receta deportivo social?’. Civivox Iturrama.12 h.Taller sobre la receta deportivo social, que prescribe ejercicio físico y deporte desde los centros de salud a personas empadronadas de entre 50 y 80 años. Entrada libre.

Jornadas NEXUS-’Entre la Escuela y la Calle’. Civivox Condestable. 9:30 a 14 h. Organizan: Laboratorio de Innovación Socioeducativa de Asociación Navarra Nuevo Futuro, Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra y UPV-EHU. Inscripción gratuita y obligatoria. V Ver programa en: https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2023/04/NEXUS-28-04-2023-bilingue.pdf

'Expresarte’: Taller de expresión de emociones a través de la pintura. Civivox Iturrama. 18 h. Con Virginia Mongay. ‘Ciclo sobre salud mental y cultura’. Mediante ejercicios guiados descubriremos la capacidad del arte como forma de comunicación y expresión, facilitando la reflexión y el autoconocimiento. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Cafeteando-’Quedadas creativas: diseña tu propia camiseta’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Este taller es una apuesta por la creatividad de las personas participantes. Se les proporcionará camisetas y pintura textos para preparar plantillas y diseños para las prendas. Entrada libre, hasta completar el aforo.

LITERATURA

XX Lectura Pública en Euskera. Instituto de Educación Secundaria Biurdana. 9 a 14 h. Lectura de fragmentos a cargo de Amets Arzallus.

‘Diálogos de medianoche’: Encuentro con Santiago Lorenzo. Civican. 19 h. El escritor vizcaíno dialogará con el periodista Fernando Hernández, subdirector de Diario de Navarra, sobre su trayectoria y su último libro, Tostonazo. Santiago Lorenzo comenzó su trayectoria creativa trabajando en el mundo del cine como productor y director. Posteriormente, decidió cederle sus ideas a la literatura y en 2010 publicó su primera novela Los millones , uno de los libros del año con un gancho cómico y un golpe más bien trágico. Desde entonces, ha escrito Los Huerfanitos, Lasganas, 9 chismes, Los asquerosos y Tostonazo , su obra más reciente. Entrada gratuita previa inscripción: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Charla de Clara Mendívil sobre sus libros ‘Loto rojo’ y ‘De viento y sal’, la historia de las mujeres piratas. Biblioteca de Navarra. 19 h. Ciclo ‘Día del Libro’. La charla será retransmitida también en streaming

Presentación del libro ‘Manual Breve de Mastodon’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Autor: José Luis Orihuela, Doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Presenta una guía completa y detallada sobre la red social Mastodon, una plataforma de microblogging descentralizada que ha ganado popularidad en los últimos meses por su enfoque en la privacidad y la libertad de expresión. El autor explica de manera sencilla cómo funciona, características, ventajas y diferencias con otras redes sociales más conocidas. Además, brinda consejos útiles para sacar el máximo provecho de esta plataforma y establecer una presencia sólida en línea… Entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA

Concierto Benéfico de Gospel africano. Parroquia de San Saturnino de Pamplona. 20 h. A cargo del grupo Aba Taano, quinteto de gospel creado en Kampala (Uganda). Aba Taano tiene 11 premios internacionales, 8 álbumes, una librería virtual de voces africanas, han colaborado en la banda sonora de la película The House de Roque Baños y han actuado en más de 1000 conciertos en 14 países de Europa. Transmiten su espiritualidad, sencillez y toda su energía contagiando al público. Estos conciertos se realizan a favor de Música Para Salvar Vidas un proyecto humanitario que se creó en 2005 con el objetivo de salvar a unos niños que habían sufrido un abandono total, donde la intención es sacarles adelante hasta que puedan sobrevivir por ellos mismos. Actualmente más de 60 personas viven en la casa/hogar donde estudian primaria , secundaria, escuelas especializadas, hasta que pueden sobrevivir por ellos mismos.

Colectivo E7.2: ‘Trazos para una exposición’. Museo de Navarra. 11 a 13 h. Obras y estudios de Louis Aguirre. Ensemble E7.2. en colaboración con alumnos de percusión, clarinete, saxofón, guitarra, acordeón y oboe del Conservatorio Superior de Música de Navarra. ‘Abril en la Capilla del Museo 2023’. Entrada libre.

‘Un baile en la corte de Carlos III el Noble’. Capilla Museo de Navarra. 19:30 h. Orquesta Paulino Otamendi y Amaia Huarte (soprano):Ciclo ‘Museo Abril en la Capilla 2023’. Entrada gratuita hasta completar aforo, previa recogida de invitaciones desde las 18 h.

Concierto de órgano de fin de grado a cargo de Celia Saiz Marroquin. Iglesia de San Antonio (Parroquia de los Capuchinos, Avd. Carlos III), Pamplona.19:30 h. Entrada libre.

XVII Edición del Concurso de Música de Cámara Fernando Remacha-Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate. Auditorio Fernando Remacha de la Ciudad de la Música, Pamplona. 18.30 horas. Final del concurso. Entrada libre hasta completar el aforo.

Audición de alumnado de piano de la profesora Ángela Irisarri. Salón de actos Escuela Especial Música Joaquín Maya c/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 17 h.

Hutsun Txalaparta + JEL Trío: ‘Artze’. Civivox San Jorge. 19.30 h. Primer disco en común. ‘Piztuta! Euskal Kultur Begirada’23’. Hutsun Txalaparta y JEL Trío presentan su primer disco en común, en el que acordeón, contrabajo y batería se unen a las txalapartas de piedra y de madera y otras percusiones para dar forma a un trabajo de sonoridades únicas. ‘Artze” quiere homenajear a los hermanos Joxean y Jesús Artze, pioneros en la exploración de nuevas sonoridades para la txalaparta, y podría definirse como un proyecto que fusiona jazz, tango y música tradicional vasca. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno. la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

Whole Lotta Band-Led Zeppelin Live Experience. Zentral Pamplona. 20.30 h. Concierto. Después de 50 años, la música de Led Zeppelin sigue siendo elemento de culto para cualquier persona que ame la música. Sus canciones se han convertido en himnos de varias generaciones, lo que hace que sus discos se sigan vendiendo por millones y se sigan situando en los primeros puestos de las listas de ventas. Whole Lotta Band es el espectáculo definitivo sobre lo que fue la trayectoria de Led Zeppelin. Una recreación de un concierto de la banda inglesa, evaluado por el mismo Robert Plant, cantante original de la formación, que los calificó como una Gran Interpretación de sus temas. En sus actuaciones, tendrás la posibilidad de disfrutar de un sonido, una ambientación y un clima apropiado para vivir toda una experiencia… Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 20 €.

Ben Vaughn (Acustic). Sala 2 Zentral Pamplona. 21.30 h. Concierto. Después del éxito de sus visitas con su banda en 2019 y 2022, Ben Vaughn regresa a España ahora en solitario, un formato en el que se mueve como pez en el agua, como ha demostrado en varias ocasiones en giras inolvidables. Ha publicado con su nombre una veintena de álbumes (entre ellos uno grabado íntegramente en el interior de su coche, un destartalado Rambler de 1965), y ha producido infinidad de discos para otros artistas como Arthur Alexander, Charlie Feathers, Alex Chilton, Nancy Sinatra, Ween, Mark Olson, Barrence Whitfield, o Los Straitjackets.Desde hace dos décadas Ben Vaughn dirige y presenta, desde un lugar secreto del desierto de Mojave, The Many Moods of Ben Vaughn, un programa de radio sindicado que puede oírse en dos docenas de emisoras de FM a lo largo y ancho de Estados Unidos, así como a través de podcasts y varios sitios de internet. En tiempos recientes Ben Vaughn ha vuelto a gozar de protagonismo en España gracias a su exitosísima participación en los festivales Funtastic Dracula Carnival y Surforama, a los conciertos que ha ofrecido en una docena de otras ciudades, y a la gran cobertura de dichas giras en medios como Radio-3 y la revista Ruta 66. Entradas: anticipada 14 € + gastos, taquilla 16 €..

Tatta Mutiko Denso Etxepe + Txandal Vandals. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

Over Kill + Exhorder + Heathen + Keops. Sala Totem, Villava. Apertura 18 h. Los pioneros del thrash overkill presentan nuevo trabajo en 2023. Si en 2019 nos acribillaron con su demoledor “The Wings Of War”, prepárate porque Blitz y los suyos vienen preparados para la masacre con un repertorio de clásicos del más afilado thrash metal como “Elimination”, “Mean, Green, Killing Machine” o “Ironbound”. Entradas: anticipada 35 € + gastos, taquilla 40 €.

Presentación doble CD de Auroras de Tafalla. Iglesia de Santa María, después de la Novena. sobre las 20.45 h.

DÍA DANZA

‘Don Quijote’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Con motivo del Día Internacional de la Danza. Una producción del Ballet de Catalunya. Con motivo del Día Internacional de la Danza, la España manchega, aragonesa y la Barcelona del Siglo de Oro vuelven a tomar forma impregnadas de una gran riqueza folclórica donde abundan las fiestas de las tabernas y sus grandes pasiones escondidas. Autenticidad, emoción, pasión y acción en un montaje con cerca de 40 intérpretes en escena que ha querido condensar la historia que escribió Miguel de Cervantes, con la danza como eje principal y motor de la trama y haciendo uso de narraciones que sitúan al espectador en todo momento. Entradas: 18,14 y 8 €.

Compañía Antonio Najarro: ‘Querencia’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 h. Querencia es el nuevo espectáculo de gran formato de Antonio Najarro en el que se pone en valor la Danza Española en todos sus estilos. Un viaje a través de la belleza interpretativa y estética de la Escuela Bolera, la Danza Estilizada, la Danza Tradicional y el Flamenco. Najarro afronta su sexta producción con el deseo de revisitar sus orígenes, de recuperar y ensalzar el lenguaje de los grandes ballets coreográficos. La obra es una estilización de los estilos de la Danza Española a través de la personal visión coreográfica de Najarro. En Querencia, la indumentaria y todos los complementos que acompañan su interpretación, como el sombrero cordobés, el mantón de manila, la capa española, la bata de cola y el instrumento que más caracteriza a Najarro, las castañuelas, juegan de la mano de los versátiles bailarines de la compañía, ensalzando la belleza y la proyección interpretativa y estética de la danza.Entradas: 28, 30 y 32 €.

‘Nik·Eu’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Con iXa Danza. Festival DNA. ‘Nik·Eu’ se plantea como un baúl de recuerdos y experiencias, como un museo de realidades vividas, un espacio ordenado en un desorden de ideas donde buscar y conectar lo más íntimo de nuestros yoes con los de cada espectadora. NIK, yo en la acción de posesión en euskera y EU, yo en gallego, se conjugan en el título de una obra con tintes autobiográficos donde se plasmarán emociones y realidades vividas desde un punto de vista divertido, emocionante e íntimo. Un lugar donde la masculinidad del individuo se deconstruye para invitarnos a reflexionar sobre cómo la estructura social heteropatriarcal afecta al crecimiento del ser humano desde su infancia hasta su madurez. Entradas: 6 €.

‘Guri dagokiguna’. Plaza Zumalakarregui de Alsasua (en caso de lluvia polideportivo Zelandi).18 h. Día de la Danza. Con el grupo Dantzaz + alumnado de las ikastolas Iñigo Aritza y Andra Mari, Sagrado Corazón e Instituto de Alsasua.

TEATRO

‘En buena compañía’. Civivox Iturrama. 19 h. Superproducciones Mariaje en colaboración con la fundación París 365 presenta este espectáculo cómico para todos los públicos. Entrada libre.

Leo Harlem: ‘Deja que te cuente’. Baluarte 20:30 h. Humor. Entradas agotadas.

Gastro Show: ‘Uholdeak’. Geltoki, Pamplona. 21 h. Obra de danza y teatro + Cena. El agua puede ser tanto nuestra fuente de vida como elemento de devastación y ruina. Arrasa con tu hogar y se lleva tus recuerdos. Espectáculo híbrido de danza, audiovisual y música en directo inspirado en las inundaciones sufridas en Pamplona el 10 de diciembre de 2021 y dirigido por Olatz Larunbe. Narra la interpretación de las vivencias de aquellas personas que padecieron este fenómeno. Productor invitado: Borja Etxeberria (Uztaldi-Estella). Entradas: 25 €.

Monólogo Alex O’Dogherty: ‘Imbécil’. Casa de Cultura de Beriain. 21 h. ¿Por qué nos afectan tanto las palabras? Se pregunta Alex O’Dogherty en este divertido monólogo sobre el poder de las palabras. Imbécil viene de “sin báculo” y significaba: frágil, débil y vulnerable. ¡Y él odia ser así! Por eso, en este monólogo, se ha propuesto hablar sobre el poder de las palabras, o más concretamente, sobre el poder que tenemos los que las usamos. Entradas: 10 €.

‘Control Freak’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20:30 h. Con Kulu Orr (Israel). Humor y tecnología punta. Un personaje gracioso y conmovedor intenta interactuar con el público, mientras lucha con su ineptitud social y con los complejos sistemas en el escenario. Finalmente logra tocar música en directo a la vez que demuestra habilidades circenses, controla la iluminación y edita vídeo en directo. Saca voluntarios del público para meterlos en una vorágine orquestal, y al final, todo el público acaba siendo parte del proceso creativo musical. El espectáculo combina humor inteligente y tecnología puntera: el artista lo controla prácticamente todo dentro y fuera del escenario, a través de accesorios digitales y ordenadores en el traje del actor…Divertido, cautivador e innovador, Control Freak es totalmente único. Entradas: 8 €.

‘La casa de Bernarda Alba’. Casa de Cultura de Aoiz. 20 h viernes 28 y 19 h sábado 29. Con Irati Antzerki Taldea. Presenta un drama de mujeres reflejo de la sociedad asfixiante totalitaria y represiva en los pueblos antes de la guerra civil española. Ocho mujeres se encuentran encadenadas al luto de su padre recién fallecido. Esto desencadenará conflictos, rivalidades, emociones desconocidas, secretos, deseos, envidias, locura… en la “Cárcel de Bernarda”. Entradas: 6 €.

CINE

‘El juez’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘La abogacía en el cine VI’. EE UU, 2014. Dirección: David Dobkin. Un abogado de éxito regresa a su ciudad natal para el funeral de su madre. Allí se encuentra con su distante padre, Joseph Palmer (interpretado por Duvall), un juez local que está siendo investigado por un posible asesinato. A medida que la investigación avanza, Hank se ofrece a defender a su padre en el juicio, a pesar de su difícil relación. A lo largo de la película, se explora la relación entre padre e hijo, mientras luchan por resolver sus diferencias y descubrir la verdad sobre el caso. Entradas: 3 €.

‘El Castillo de Aixita: guardián de Arakil’. Casa de Cultura de Irurtzun. 19 h. Se presenta la recreación con ñaki Sagredo.

CON NIÑOS

‘Cuentos de tomo y lomo’. Casa Cultura Maria de Maeztu, Artica. En castellano 18:30 h. En euskera 17:30 h. Cuentacuentos con Sergio de Andrés. A partir de 4 años. Entrada: libre hasta completar aforo.

‘Kikimiyu, animaliak eta zu’. Casa Cultura Huarte. 17:30 h De 2 a 10 años. Con Musas y Fusas. En euskera. Entrada gratuita, hasta completar aforo.

‘Narcis@’. Centro Cultural Sarasate de Castejón. 12 h. Con Borobil teatroa. El día en que Pedro cumple 12 años, sus padres le regalan un Smartphone y su vida cambia. Descubre un mundo nuevo. El mundo virtual. Descubre que en este mundo puede conseguir lo que en el mundo real no tiene, amigos. Pero para ello debe inventarse un perfil que sea sinónimo de éxito. Se acuerda de lo que el profesor contó en la clase de historia sobre los mitos griegos, y decide ser NARCISO.

VARIOS

Mercadillo Parroquial 2023. Centro Xavier, Baja Navarra 28, de la Parroquia San Francisco Javier, Baja Navarra 28, Pamplona. Habrá zapatos, bolsos, perfumes, menaje, bisutería, regalos, ropa de caballero, señora, niño, etc. Del 27 de abril al 3 de mayo. Horario: mañanas de 10:30 a 13 h y tardes de 17:30 a 20 h.

Mercadillo Solidario Juan Bonal. Locales de la parroquia San Ignacio de Pamplona. Organizado por la delegación de Fundación Juan Bonal-Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Navarra. Hay productos, ropa y complementos traídos de los distintos países de misión por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, así como por mercancía en buen estado donada por los benefactores de Fundación Juan Bonal. El objetivo es recaudar fondos para seguir ayudando a las personas damnificadas por los terremotos de Siria y Turquía.. Hasta el 29 de abril. Horario: lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y 17.30 a 20.30 h. Domingos, cerrado.

Semana de la Casa de Castilla-León. Ayuntamiento de Pamplona. 12 h. Recepción en el Ayuntamiento de Pamplona. Civivox Condestable. 19 h. Pueblos de Castilla y León: "Esencias de Historia y Cultura": Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Sede De La Casa Regional. 20:30 h. Actuación a cargo del Grupo Folk Celemín. Aperitivo para todos los asistentes.

Visitas teatralizadas nocturnas al Fitero Cisterciense. Comienzo de la visita: Acceso al claustro del Monasterio de Fitero. Viernes, sábado y domingo. A las 21 h. Entradas: 5 €. Menores de 12 años: 3 €.

XXIX Fiestas de la Verdura 2023-Tudela. 9:30-12:30 h. Talleres infantiles VERDUART Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela, realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Frutas y Verduras Castel Ruiz. Colabora: AECC y Ana Carcavilla. Organiza: Orden del Volatín. 17-19 h. ‘La huerta de papel’. Taller de manualidades de verduras de papel. Lugar: Mercado de Abastos. Sin inscripción previa. Gratuito. Para todas las edades (los menores de 8 años deberán ir acompañados de una persona adulta). Participa: Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez. 17 h. Entrega de premios del Certamen ‘Imagina y Sueña: Alcachofa de Tudela’ Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: IGP Alcachofa de Tudela. Organiza: Orden del Volatín. 19 h. Degustación Popular de verduras con productos Gvtarra y Aceites Sandúa. ‘Eroski con las Verduras’. Lugar: Hipermercado Eroski. Organiza: La Orden del Volatín. Patrocina: Eroski. 19:30 h. Degustación gratuita de verduras Lugar: Polideportivo Ciudad de Tudela. Organiza: Fútbol Sala Ribera de Navarra. Patrocina: Veortu. 20 h. Partido de Liga Primera División Fútbol Sala correspondiente a la Jornada 27, Aspil Jumpers Ribera Navarra Vs Industrias García Santa Coloma. Lugar: Polideportivo Ciudad de Tudela. 21:30 h. Cena Popular con vinos Gran Feudo. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Organiza: Orden del Volatín. Patrocina: Frutas y Verduras Castel Ruiz. 21:30 h. Entrega del IX Premio Memorial ‘Quique Castel Ruiz’ durante la Cena Popular. Lugar: Carpa Orden del Volatín.