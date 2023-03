La música en vivo sale de la crisis y marca su récord histórico

"Hemos salido de la crisis", anunciaba satisfecho Albert Salmerón, presidente de la Asociación de Promotores Musicales de España (APM). Es la conclusión a la que llegaba después de mostrar los resultados "muy positivos" que recoge el 'Anuario de la Música en Vivo' y que reflejan que el pasado año la industria del directo facturó más de 459 millones de euros por la venta de entradas. "Se trata -hacía hincapié Salmerón- del año récord según el histórico que tenemos".

Tenía razones la asociación para estar contenta después de los dos años de "intensa crisis" y "debacle" motivados por la pandemia. Dos años en los que la facturación llegó a caer un 63,8%, hasta los 138,5 millones de euros en 2020, con una "leve recuperación", hasta los 157,6 millones de euros, en 2021. Los 459,2 millones de euros de este año suponen un aumento de más del 191% con respecto a 2021 y un crecimiento de en torno al 20% con respecto a la facturación registrada en 2019, el año más importante de la música en vivo en nuestro país hasta la fecha, en el que se facturaron 382,5 millones de euros por la venta de entradas.

Es cierto que había motivos para ser optimistas, al fin y al cabo enero y febrero de 2020, los dos meses anteriores al confinamiento, habían batido récord histórico y para el 14 de marzo del mismo año, el día anterior a que España se paralizara casi por completo, ya se habían igualado los datos de facturación de marzo de 2019. "Tenemos buenos números para estar satisfechos", señalaba el presidente de la asociación. No cree Salmerón que se haya tocado techo. "El crecimiento ha sido constante en los últimos años y todavía queda muchísimo recorrido por delante y hay mucho terreno por explorar, como vemos en otros países. Estamos muy por debajo de la facturación de otros territorios aún", señalaba.

La Comunidad de Madrid lideró la facturación con 103,5 millones de euros, un 22% del total, seguida de cerca por Cataluña, con 97,3 millones de euros, y Andalucía, con 75,9 millones de euros, "que ha dado un salto muy importante debido a la gran cantidad de eventos que tuvo el pasado año", apuntaba el presidente de la asociación. Las tres comunidades suman más de la mitad de los ingresos de la industria de la música en vivo. Les siguen la Comunidad Valenciana, con 34,7 millones, Galicia, con 22,1 y el País Vasco, con 21,4.

LOS MÁS POPULARES

Uno de los apartados más interesantes y con un puntito morboso es el que se refiere a las giras más exitosas del pasado año. El número uno en el ranking nacional es para Fito y los Fitipaldis y su Cada Vez Cadáver tour, que reunió a 329.820 espectadores a lo largo de 43 conciertos. Le siguen Alejandro Sanz, que sumó 287.948 personas en 16 conciertos, y Manuel Carrasco, con 260.809 asistentes en 19 recitales. Completan la lista la despedida de los escenarios de Joan Manuel Serrat (230.538 asistentes), Robe (187.413), Melendi (170.144), Dani Martín (156.570), el dúo Estopa (153.561), Rosalía (147.924) y Aitana (113.071).

En el caso de las giras internacionales, en España la más masiva fue la de Marc Anthony, que sumó 163.124 espectadores en 11 conciertos. Al neoyorquino de origen puertorriqueño le siguen Red Hot Chilli Peppers, que reunieron a 98.483 espectadores con dos conciertos en Barcelona y Sevilla, y Morat, que sumó 97.434 espectadores en 14 shows.

El informe recoge también qué festivales son los más populares. Entre los de ciclo, que son aquellos que organizan conciertos a lo largo de varias semanas, el Marenostrum de Fuengirola es el que reúne más asistentes, con 188.106 personas y un total de 22 conciertos, seguido por las Noches del Botánico de Madrid, con 47 conciertos y 122.858 espectadores, y Las Noches del Malecón de Murcia, con 35 recitales y 119.283 espectadores. Con respecto a los macrofestivales, la pujanza del Primavera Sound, que el año pasado se alargó hasta los dos fines de semana y este año contará con edición espejo en Madrid, es clara: más de 500.000 espectadores se acercaron a los 672 shows en Barcelona. El segundo macrofestival más importante del país es el Mad Cool, que reunió a 310.000 personas en 149 conciertos, y el tercero es el Arenal Sound de Burriana, que congregó a 300.000 espectadores en 89 conciertos.

LOS ELEVADOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS

El anuario cuenta con artículos acerca de la reventa de entradas, que no ha parado de crecer en los últimos años, de la presencia femenina en la industria del directo o de la subida de los precios en los tickets para conciertos y festivales. A este respecto, Salmerón explicó que aún no disponen de "datos claros" con respecto a los beneficios obtenidos, pero sí quiso dejar claro que "el aumento de costes ha sido muy elevado por diversos factores. Estos días se habla de los incrementos de precios en la alimentación y es un fenómeno general en todos los sectores de la economía y en nuestro sector ha sido bastante acentuado. El tema del coste de la energía, del hierro, el acero y todos los materiales para construir los escenarios, ha habido una inflación muy alta, los efectos de la guerra de Ucrania...". A pesar de todo, Salmerón cree que el incremento de precios "no es tan generalizado" y opina que está afectando sobre todo "a los grandes eventos que son un número reducido dentro de los miles de conciertos que se producen en este país".