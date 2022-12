CHARLAS

‘Retrospectiva’ con Helena Taberna, cineasta. Biblioteca de Civican. 19 horas. Presenta Olga Balbona, bibliotecaria. Helena Taberna se inicia como cineasta a mediados en los años 90…. Su último largometraje, ‘Varados’ (2019), inauguró la sección Zinemira de la 67 edición del Festival de San Sebastián. Entrada libre hasta completar aforo, previa inscripción en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

LIBROS

Presentación del libro ‘Berriozar: 100 años de Escuela Pública’. Auditorio de Berriozar. 19 horas. Con la participación de Carmelo Urra, Abilio Errea y Carlos Arellano. Entrada libre.

MÚSICA

Viva la Música. Desde el monumento al Encierro. 18.30 horas. ‘Música en la Calle-Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Música para amenizar las calles de la ciudad durante estas fechas navideñas. Recorrido desde el monumento al Encierro, peatonal de Carlos III, Carlos III en las cercanías de la plaza de Merindades, Carlos III en el cruce con San Fermín y al final de Carlos III al llegar a la plaza de la Libertad. Libre participación.

‘¡Bienvenido, invierno! Música para estas Navidades’. Iglesia de los Carmelitas Descalzos, Pamplona. 20 horas. Concierto de la Orquesta Paulino Otamendi. ‘Conciertos-Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entrada libre.

‘El Mesías’ de G.F. Haendel. Baluarte. 19:30 horas. Akademie für Alte Musik Berlin, Rias Kammerchor, Julia Doyle, soprano, Tim Mead, alto, Thomas Hobbs, tenor, Roderick Williams, bajo. Justin Doyle, director. El Mesías, además de ser la obra más conocida de Haendel es, sin duda, el oratorio más interpretado en todas las salas de conciertos del mundo durante la Navidad. En esta ocasión, dos conjuntos berlineses, instrumental y coral, serán los intérpretes: La Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus), una orquesta de cámara líder en instrumentos de época que cuenta con una historia de éxitos desde Nueva York a Tokio, Londres o Buenos Aires; y el RIAS Kammerchor, uno de los diez mejores coros del mundo (Gramophone, 2010) fundado hace 70 años tras la liberación de Berlín. Y junto a ellos, solistas de primera línea. Poder empezar la Navidad con un Mesías como este es, sencillamente, un lujo. Entradas: 25, 35 y 50 €. Baluarte Joven 20, 28 y 40€ durante todo el periodo. 8, 11 y 15 € desde 3 días antes de la función.

Concierto de Rigoberta Bandini. Navarra Arena. 20.30 horas. Rigoberta Bandini es el nombre artístico de la cantante catalana Paula Ribó. En 2020 lanzó su carrera como cantante en solitario bajo el nombre Rigoberta Bandini, apellido que escogió como homenaje al escritor John Fante y al personaje de una de sus novelas, Arturo Bandini. ‘Too Many Drugs’ e ‘In Spain we call it soledad’ arrasaron y terminaron convirtiéndose en la banda sonora de los días del confinamiento y la posterior desescalada. A inicios del 2021, publicó el single ‘Perra’, canción que trata de reivindicar el feminismo jugando con el doble sentido del título de la palabra. Rápidamente fue acogida como un himno feminista por un público muy amplio. Durante el verano de ese mismo año, estrenó una nueva canción titulada ‘A ver qué pasa’. Entradas: 33 €.

Morgan. Zentral Pamplona. 20 horas. Concierto. El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento en 2020. ‘The River and the Stone’ es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar de hacer música con amigos… Entradas: anticipada 26 € + gastos, taquilla 29 € + gastos.

Barañáin. 18 h Ronda de villancicos con Canciones de Siempre, desde la plaza del Ayuntamiento y visitando escaparates de comercIos. 19 h Festival de villancicos con Canto Pueblo Viejo. Lugar: Iglesia de San Esteban y San Pablo (plaza de la Paz Nelson Mandela).

Concierto de Navidad de la Escuela de Música Luis Morondo. Auditorio Barañáin. 19 horas. Participarán una muestra de las agrupaciones que tiene la escuela de música, Orquesta Joven, Orquesta Txiki, Big-Band, Grupo de Cámara, grupo de Txistus y Orquesta de Acordeones. Contarán con la participación también de la Escolanía, Coro, alumnado de iniciación y de lenguaje musical de 1º y 2º curso. Repertorio variado y navideño. Entradas: 4 €.

Noáin-Ronda de Villancicos Coro de Elorz. A las 19 horas.

Pasacalles de villancicos de la Banda de la Escuela de Música y la Asociación Banda Municipal de Sangüesa. 19 h. Organiza: Escuela de Música Juan Francés de Iribarren.

Concierto Coral Ereintza. Iglesia San Juan Bautista de Estella. 19:45 horas.

Embretango. Hotel Tres Reyes, Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Tres Reyes Acústico’, Tangos clásicos, milongas y música popular del Río de la Plata. Con Íñigo Segura Urra (Guitarra), Íñigo Porto Viguria (Concertina), Chus Gómez Salas (Voz).

Chuchin Ibañez e Iñigo Juango. Centro de ASPACE en Iturrama. 17 horas. Concierto solidario.

Conciertos de Navidad-Mutilva. Casa de Cultura Valle de Aranguren, Mutilva. 17:30 horas. Coral del Valle de Aranguren. 19 horas. Coral Aldapa.

DANZA

Exhibición de cursos de otoño de la Casa de la Juventud. Casa de la Juventud, Pamplona. 20 horas. Antes de las fiestas navideñas, jóvenes que han participado en diferentes cursos participan en una exhibición en la que, entre otras cosas, mostrarán sus habilidades en los bailes que han aprendido y ensayado durante este trimestre. Entrada libre hasta completar el aforo.

CINE

‘El joven Lincoln’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. ‘El Ateneo presenta…’. EE UU, 1939. Dirección: John Ford. 1832. El joven Abraham Lincoln tiene 23 años y trabaja en una pequeña tienda de New Salem. Comienza a devorar libros y a estudiar derecho de forma autodidacta. Sin embargo, un trágico suceso le lleva a marcharse a Springfield, donde abre un gabinete de abogados con el que comienza a defender a los más desfavorecidos. Presenta Miguel Zozaya. Entradas: 3 €.

'Recuerdos fotográficos del antiguo Huarte’. Casa de Cultura de Huarte. 19 horas. Proyección. En estas imágenes podremos ver y disfrutar del Huarte antiguo: personas, calles, casas, aspectos culturales y recreativos... y lo compartiremos entre todos y todas. De la mano de Paco Jamar. Organizan: Paco Jamar y Servicio de Cultura. Entrada gratuita.

CON NIÑOS

Taller de Navidad ‘Échale cuento... y ¡Juega!’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. Para niñas/os de 4 a 12 años. Actividades pensadas para acercarse al teatro de una manera lúdica, creativa y participativa. Días 27, 28, 29, 30 de diciembre, 10 a 13 h. Castellano o euskera. Las sesiones serán diferentes cada día: se puede acudir a uno o a los días que se quiera. Taller completo: 40 €. Días sueltos: 12 €. Inscripciones (hoy, último día): oficinas de la ENT/NAE (San Agustín, 5). de 9 a 13 h y tfno.: 677160083.

Espacio COworkids. Plaza de la Libertad, Pamplona. Días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Espacio gratuito con hinchables para menores de 4 a 12 años, zona de manualidades y actuaciones diarias a las 17 h (magia, baile, música…). ‘Navidad 2022-Ayto. Pamplona’. Horario Carpa Navideña: 11 a 13 y de 16.30 a 19.45 h. Horario Tiovivo: 11 a 14 y de 17.30 a 20 h. El acceso es gratuito, pero niñas y niños que acudan deben ir acompañados de una persona adulta. Info actividades en www.coworkidspamplona.es

Lectura teatralizada ‘Cuento de Navidad’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona.18 horas. Con la escritora Beatriz Sánchez. Cuentacuentos + Juegos y alguna sorpresa. Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos con Sergio De Andres. Biblioteca de Irurtzun.17:30 horas. 4 años en adelante. Bilingüe.

Cuentacuentos/Ipuin-Kontalaria. Biblioteca Larraga. 18 h. Cuentacuentos con Birjiñe Alvira.

‘Annie & Pinocho’. Centro Cultural de Noáin. 18 horas. Muestra teatral de navidad del Taller de Teatro Infantil del Centro Cultural.

VARIOS

Mercadillo de intercambio sin dinero. Museo de Educación Ambiental, Pamplona. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Se ofrece una alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de interés para otras personas. Podrán intercambiar hasta un máximo de seis objetos por semana por otros objetos de valor similar. Horario: 10 a 13 y de 18 a 20 h.

Cata a dos manos: Cerveza artesana y vino ecológico. Geltoki Pamplona. 19 horas. La cata de diciembre tendrá como protagonistas a las cervezas artesanas de Elkea que producen Rebeca Germán y Davis Ruiz en Baquedano y el queso de cabra ecológico de Joxean Irurralde de Goldaratz. Cataremos las diferentes variedades de cerveza y disfrutaremos del queso en crudo y también en elaboraciones de Geltoki Taberna. Para presentar los productos y conducir la degustación estarán presentes las personas elaboradoras de ambos productos. Precio: 15 euros. Inscripciones en www.geltoki.red

Visita guiada a la expo ‘Mari, Lamias y las huellas del bosque'. Casa del Almirante de Tudela. 19 horas. Exposición de la artista tudelana Jaio Lertxundi.

Mutilva-Fiesta de Santo Tomás. Frontón del Polideportivo. 17 a 19 h taller de talos, juegos y más talleres. Después, llevaremos en kalejira y acompañados de trikitilaris el muñeco del Olentzero al atrio de la plaza San Pedro. Para terminar, habrá chistorra y música en la plaza Mutiloa.

NAVIDAD PAMPLONA

Taller Juvenil de Regalos: Agua de colonia con esencias naturales. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Taller navideño destinados a que la juventud pueda elaborar sus propios regalos de forma creativa y demostrar que no siempre es necesario comprar. Impartido por José Antonio Vidaurre.. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entrada libre.

Feria de Navidad en la Plaza del Castillo. 27 casetas con la tradicional oferta de productos artesanos y un espacio destinado a venta de productos de comercio justo. Hasta el 5 de enero, salvo 25 de diciembre y 1 de enero. Horario: 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Feria de Navidad en la Plaza de Toros de Pamplona. 55 puestos de artesanía, productos navideños y alimentos artesanos. Horario: 10.30 a 14 h y de 16.30 a 21 h. Hasta el 8 de enero.

Festival ‘Otras Luces’. Ciudadela de Pamplona. Hasta el 8 de enero. Proyecciones Videoarte Otras Luces VII. Arte En Movimiento. 4 cortometrajes de la selección cinematográfica de Zinetika Recinto de la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Entrada libre. Köppö. Instalación Lumínica. Fermín Izco. Túneles de acceso a la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Muestras Artísticas. Sala Armas, Polvorín, Pabellón de Mixtos y Horno Ciudadela. Martes a sábado, 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 h. Domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 h.

Exposición de Belenes en Baluarte. Hasta el 8 de enero. Horario de 10.30 a 13.30 h y de 17 a 21 h. Los días 24 y 31 cerrará a las 19 h. Las entradas se venden en taquilla. No hay venta anticipada. Mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro y los menores de 7 años, gratis. Organiza Asociación de Belenistas de Pamplona.

Belén del zaguán del Ayuntamiento de Pamplona. Horario: laborables: de 8 a 20 h. Fines de semana y festivos: de 10 a 20 h.

Tobogán de nieve del Paseo de Sarasate. Hasta el 23 de diciembre. Horario: lunes a viernes, de 16 a 22 h. Los fines de semana, de 10 a 14 h y 16 a 22 h para todos los públicos. Ese mismo horario tendrá la instalación del 24 de diciembre al 7 de enero: de 10 a 14 h y de 16 a 22 h. Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero abrirá una hora más tarde, a las 11 h, con el resto del horario igual que los demás días. Las entradas, que dan derecho a tres bajadas por el tobogán, cuestan 5 euros, con descuentos para diferentes colectivos y perfiles sociales.

NAVIDAD OTROS

XII Exposición de Belenes Estella. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. Hasta el día 5 de enero, organizada por la Asociación de Belenistas de Estella y Merindad. Horario: todos los días, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h, sábados, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, domingos y festivos, de 12 a 14 h. Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero.

Exposición Belenes Tafalla Navidad 2022-2023. Asociación de Belenistas de Tafalla, c/Martínez de Espronceda (junto al corral Plaza de Toros). Del 18 de diciembre al 4 de enero. Horario: laborables, 18 a 20 h. Domingos y festivos, 12 a 14 y 19 a 21 h. 24 diciembre, cerrado.

Navidad en Villava 2022-2023. Belén solidario con el pueblo de Ucrania. Zaguán Ayuntamiento Villava. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a viernes, 8:30-14:30 h. Exposición Tradicional. Parroquia San Andrés. Atrio. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 y en horario de culto. Belén Monumental. Interior Iglesia San Andrés. Del 18 de diciembre al 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 h y en horario de culto. Casa de Cultura de Villava-Belén Monumental. Hall. Exposición fotografías 'Cuento de Navidad'. Del 22 de diciembre al 8 de enero. 17 a 20:30 h.

Villava-Txikifesta: Talleres y manualidades. 18 h. Plaza Consistorial (en caso de mal tiempo en el frontón Atarrabia)..

Jaiotzen Erakusketa/Exposición de Belenes Olazti/Olazagutía. Local de los belenistas. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a sábados 17:30-20 h. Domingos y festivos: 13:30-14:30 y 17-20 h. Antolatzailea/Organiza: Sakanako Jaiotzazaleen Elkartea/Asociación Belenista de Sakana. Laguntzailea/Colabora: Olaztiko Udala/Ayuntamiento de Olazti.

Tudela. 17-21 h. Fiesta de Navidad. Organiza APYMA C.P. Griseras. Lugar: Patio infantil C.P. Griseras. 18:30 h. Carroza de Papá Noel. Salida del C.P. Elvira España, siguiendo por Gayarre, Herrerías, Yanguas y Miranda y Plaza de los Fueros. Organiza: APYMA del C.P. Elvira España. 19:30 h. Tradicional Concierto de Profesores de la Escuela de Música Fernando Remacha. Lugar: Salón de Actos de Castel Ruiz. Entrada con invitación.