Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

Presentación del libro ‘De Luz y Románico. Artáiz. Guerguitiáin. Meoz’. Casa Concejil de Villaveta (Lónguida). 18 h. Autor: Simeón Hidalgo Valencia.

Marcilla-’II Mi pueblo lee’. Monasterio Padres Agustinos. 18 h. El escritor Vicente Vallés conversará con sus lectores. 20 h Iglesia Monasterio. El tenor madrileño Miguel Borrallo ofrecerá un concierto basado en los ‘Tres tenores’, con una selección de las arias de ópera más célebres. Al piano, el concertista Mikhail Studyonov. Concierto solidario a favor de los Agustinos que luchan contra la trata de niñas en Brasil. Entradas: 5 €, se pueden reservar en tfno. 608 794 155.

MÚSICA

Festival ‘Arte con Memoria’, 20 años de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Tdiferencia ofrecerá una obra breve titulada ‘Hoy con nata’ y Ventura Ruiz, antigua componente del extinto grupo La Puerta Roja, que interpretará un monólogo de la obra ‘Por la espalda’. En la parte musical, estarán las cantautoras Lucía Sócam y Maite Mené con Josu Zabala al cajón, la jotera Natalia Martínez, los grupos Los Lucians y Botxorno, los cantautores Jesús Ayesa con Koldo Pastor a la guitarra y Fermín Balentzia y su canción ‘Maravillas’, dedicada a Maravillas Lamberto. También, tendrá presencia la danza contemporánea a través del alumnado del IES Alaitz BHI, que interpretará una pieza, ‘Basoa’, inspirada en el Campo de Concentración de Gurs y realizada dentro del programa ‘Escuelas con Memoria’ del Gobierno de Navarra. Además, Gorka Vierge leerá un pasaje de la obra de su abuelo Galo Vierge haciendo un homenaje a toda la literatura que ha contribuido a reconstruir nuestra historia. Entradas: 5 €.

Coral Zarautz Abesbatza. Iglesia Paúles (Milagrosa). 20.15 h. Concierto especial en memoria del maestro Francisco Escudero, compositor zarauztarra/donostiarra, conmemorando el 20 aniversario de su muerte. El motivo para cantar en Pamplona es por la unión que tenía el maestro Escudero con la capital navarra por parte de madre, la pamplonica Luisa García Enciso. Acompañando al órgano estará el maestro organista Joxe Iturria y al piano, el músico Antxon Sarasua, dirigido por Jaione Escudero, sobrina de Francisco Escudero. Repertorio: obras relacionadas con el maestro, como la ‘Misa in Re’ del propio Escudero, una canción con letra del poeta zarauztarra Xabier Lizardi, otra, del músico Angel Illarramendi, también zarauztarra… y la ‘Salve Regina’ de Jose María Olaizola, escrita para la Virgen de Aránzazu. También habrá sitio para dos grandes músicos navarros como Fernando Remacha y Hilarión Eslava, y para terminar, la obra ‘In a Monastery garden’ de A. W. Ketèlbey.

Schola Gregoriana Gaudeamus. Iglesia MM. Agustinas Recoletas, Plaza de las Recoletas de Pamplona. 19 h. Misa cantada íntegramente en Canto Gregoriano.La Schola Gregoriana Gaudeamus cantará las melodías propias de la liturgia de ese día, correspondiente al domingo XXXII del Tiempo Ordinario. Director: Raul del Toro Sola. Acto organizado por el centro jacobeo Betania en Camino, iniciativa de la delegación diocesana para el Camino de Santiago.

Concierto homenaje a Pedro Iturralde. Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. 19 h. ‘II Ciclo Pedro Iturralde In Memoriam’. A cargo de Joaquín Franco y Jesús Mª Gómez.

Cathedral Girl's Choir ‘Tiara’ de Riga (Letonia). Iglesia de San Pedro Apóstol de Pitillas. 19 h. XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

Directo audiovisual con Max Cooper. Civican. 18:30 h. Artista techno. Max Cooper, referencia europea en la música de vanguardia, se convirtió en 2021 en el primer artista techno en actuar en la Acrópolis de Atenas. Su trabajo conlleva una resonancia emocional y una inmersión sensorial, a menudo centrándose en el lugar de la humanidad en el mundo. Fusiona la música electrónica y el arte visual con la investigación científica a través de instalaciones, presentaciones en vivo, experiencias audiovisuales inmersivas y una variedad de medios digitales y videos. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Encuentro: ‘Doing Magic’. Civican. 20 h. Con Max Cooper, artista, y Javier Suescun, de Müsex Industries.Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Nhil. Rockollection, c/ Olite 12, Pamplona. 21 h. Concierto. Entrada gratuita.

Rebujitos. Sala Totem, Villava. 21 h. Yerai Blanco llega a Pamplona con una ilusión especial al ser la primera vez que visita esta ciudad. Entradas: anticipada general: 20 € + gastos. VIP: 35 € + gastos. Taquilla general: 25 €.

Estitxu. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, Mutilva. 20 h. Concierto. Ciclo ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Bastardix. Casa de Cultura de Bera. 19 h Concierto. Ciclo ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

‘Vocalocuras’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 19 h. Con B Vocal-Conlaboca Producciones. Recorrido genial y divertido por la música, la voz, el teatro, el humor, el musical... hilvanado los diferentes estilos musicales durante un show de continuo disfrute artístico. La contagiosa locura de B Vocal aborda los estilos musicales más variados y los convierte en escenas divertidas, con una puesta en escena sorprendente y única, que impacta por la destreza y versatilidad de 5 voces a cappella capaces de realizar las más increíbles locuras…. Entradas: 10 €. Con abono: 8 €.

Corella Music Festival 2022. Ciudad Deportiva Ombatillo, Corella. Desde las 14 h. Fuel Fandango + Varry Brava + Messura + Iván Ortiz Dj + Sexy Zebras + Shinova + Viva Suecia + Itaca Band + Dj Xriz + Dj Charly Rodriguez + Dj Jose de las Heras. Entradas: 45 € anticipada, taquilla 55 €

Raúl Vital. La Quinta Taberna, Artajona. 19.30 h. Concierto. Entrada libre.

DANZA

Scapino Ballet Rotterdam: ‘Casablanca’. Baluarte. 19:30 h. Música: banda original de ‘Casablanca’ y música bereber. Ed Wubbe se basa en el clásico de Hollywood protagonizado por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart como inspiración para un espectáculo de danza sobre temas universales como el heroísmo y el sacrificio. Con danza de diferentes estilos, elementos circenses y la banda sonora original, Wubbe crea un mundo imaginativo y teatral en el que se mezclan la realidad y la fantasía en torno a un sorprendente y original escenario giratorio. Entradas: 17, 26 y 36 €. Baluarte Joven: 5, 8 y 11 € desde 3 días antes de la función.

CINE

‘Roma, ciudad abierta’. Civivox Condestable. Italia, 1945. Ciclo Filmoteca ‘Roberto Rossellini Esencial’. 19 h. Esta película es la primera de tres películas de guerra dirigidas por Rossellini. Ambientada en Roma durante la ocupación nazi ensambla las historias de varias personas que tienen como nexo de unión un vínculo con La Resistencia. De forma especial, la de un sacerdote y de un partisano comunista. Enmarcada en el neorrealismo italiano, plantea cuestiones de gran trascendencia histórica y moral que ponen de manifiesto la crueldad que Italia había visto hasta llegar a 1945. Presenta Cristina Leza. Entradas: 2 €, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Sinister’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. ‘#Cinetag’. Filme de Scott Derrikson. Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia… La periodista Francis Mauch presentará la película y moderará el posterior coloquio en el que se hablará sobre true crime, lo sobrenatural, familia, manipulación, sugestión y otras cuestiones, Entrada libre hasta completar aforo.

‘George Méliès, cineasta de lo posible’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 h. Proyección de cinco películas de Méliès que pudieron verse en junio del 72 en los Cines Príncipe de Viana de Pamplona. Acompañamiento musical a cargo de OCAZEnigma (Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza ‘Grupo Enigma’), con Asier Puga como director musical y artístico. Las películas, procedentes de la Cinemateca Francesa, son: Le voyage dans la lune, Le royaume des fées, Le melómane, Le voyage à traves l’impossible y Les quatres-cents farces du diable. Se interpretarán obras de los compositores españoles Carolina Cerezo, Sergio Blardony, Fabià Santcovsky, Zuriñe F. Gerenabarrena y Miguel Matamoros. Entradas: 3 €.

IX Festival de Cortos de Ski y Snow del Pirineo-Skimetraje Play Pyrennes. Baluarte. 16.30-22 h. Winter Hall. Bar, ambientación musical y expositores con las novedades de esta temporada; estaciones de ski, las mejores marcas y material de esquí y nieve. 18.15 h. Apertura sala. 18.30 h. Inicio proyecciones cortometrajes: ‘Irati the magic forest’ (5’15’’). Director: Iñaki Tejerina. Irati, Navarra. Fuera de competición. La Selva de Irati, mágica, mitológica, solitaria y especial. Un lugar único. ‘Next stop sneg’ (13’). Director: Marco Tribelhorn. Suiza. Fuera de competición. Sven Rauber emprende un alucinante viaje de esquí hacia un bosque frondoso en medio de la nada. ‘Z’ (7’13”). Director: Nacho Herranz. Valle de Tena. Bajada del corredor de la Z en la Sierra de la Partacua, ascendiendo desde Santa Elena. ‘Santa Claus’ (2’). Director: Eric Roigé. Font Romeu. Santa Claus no siempre es una buena influencia. ‘Marc Moga Ski Edit’ (3’54’’). Director: Marc Moga. Francia, España y Chile. Tres años buscando las mejores líneas alrededor de las cordilleras pirenaicas y andinas. ‘Fuck Covid’ (10’). Directores: Alberto Martinez y Alex Miguel. Refugio de Larry. Cinco amigos huyen del caos de la sociedad en busca del ansiado polvo. ‘Yukihanta Austria’ (3’). Director:Jon Borha. Austria. Semana relámpago de powder por Austria, zona de Zillertal. ‘Snowboard at home’ (1’18’’). Director: Thomas Rich. Berdún, Huesca. Durante el confinamiento por el Covid-19, había que seguir soñando. ‘Freeride at home’ (57”). Director. Philipp Klein. Barcelona. Se decreta el confinamiento, nos quedamos en el salón de casa, pero no sin esquiar. ‘Dimensión blanca’ (3’30”). Director: Mario Manso. Andorra. La mística del esquí. Preparación, sacrificio, satisfaccción y autosuperación. ‘El gran tour’ (6’8”). Director: Nacho Merino. Pico Espiejoles, Valle de Estós. Una orgía de montaña ascendiendo el Diedro Central del Espiejoles en un día inolvidable. 19.30 h. Descanso. 20 h. Inicio proyecciones: ‘Alpes Sunmore’ (7’51”). Director: Xabier Aquerreta. Ålesund (Møre og Romsdal), Noruega. Tres cuarentones en algún lugar de Noruega, nieve por la noche y sol durante el día. ‘Canal Lex’ (10’). Director: Carlos Llerandi. Valle de Torán, Val d’Aran. Primer descenso integral con esquís por la Canal de Lex, un corredor con hasta 80º de pendiente. ‘Follow me’ (4’24”). Director: Thomas Rich. LOC. Andermatt, Suiza. Dos amigos comparten en primera persona su pasión por el snowboard. ‘Sueño de invierno’ (9’54”). Director:Alex Miguel Labrador. Pala de Ip, Valle del Aragón. La búsqueda de nuevas líneas en una de las últimas bajadas vírgenes del valle del Aragón. ‘EDIT AG 21-22’ (2’). Director: Alfons Garcia. Val d’Aran y La Grave. Resumen de la temporada 2022 de Alfons García. ‘Re main’ (9’54”). Directores: Eric Roigé y Alberto Pereira. Pirineos de Francia, Andorra y España. Un grupo de amigos buscando nuevos sueños. Cada día una aventura. 21:30 h. Despedida y cierre. Entradas: 7,50 €.

22º Festival Ópera Prima. Cine Moncayo de Tudela. Sesión Clausura. 19.45 h Proyección de ‘Emilia’. Director: Miguel Ángel Calvo Buttini.

TEATRO

‘El diario de Ana Frank’. Civivox Mendillorri. 19:30 h. Obra de teatro representada por el Aula de Teatro del Colegio Maristas Sarrigurren. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Espina Bífida, la enfermedad congénita más grave, organiza esta actividad la asociación ANPHEB (Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia). ‘El diario de Ana Frank’ es un diario escrito por la niña Ana Frank entre el 12 de junio de 1942 y el 4 de agosto de 1944. Oculta con su familia y otros judíos en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante la ocupación nazi de Holanda, Ana Frank con trece años cuenta en su diario la vida del grupo. Entrada gratuita, previa retirada de invitación una hora antes de la obra.

‘Loco amoris’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con La Bella Otero. Yo me voy a estudiar a París. Tú te quedas en Barcelona. Decidimos seguir con la relación a pesar de la distancia. Pero, ¿cómo seguir siendo Nosotros, si Tú y Yo no estamos juntos? Quien más quien menos ha vivido, está viviendo o vivirá una relación a distancia: la soledad, la impotencia, la euforia de los reencuentros, y la sensación de que el mejor sitio del mundo es una persona. ‘Loco Amoris’ (“el lugar del amor” en latín) lleva al escenario la esencia de esas vivencias, extrayendo el humor del amor, el absurdo de los malentendidos y la belleza de las situaciones dolorosas… Dirección: Pau Roca. Entradas: Generales: 11 €. Anticipadas y personas en paro: 9 €. Con carné joven: 6 €.

‘Don Kijote de Navarra’. Casa Cultura de Burlada. 20 h. Con Iluna. Dramaturgia y dirección: Miguel Goikoetxandia. En un lugar de la Mancha...¡MENTIRA fue aquí, en Navarra! De cuyo nombre no quiero acordarme...No quiero, no. No puedo. No puede acordarse. Porque no lo vivió. Lo escuchó. Lo robó. Cervantes se apropió de mi historia y la llevó por todas partes. Molinos, gigantes, Basajaun, Tartalo, Sanfermines...todo partió de mí. Hoy por fin descubrirán toda la verdad, sobre Don Kijote de Navarra. Entradas: 6 € anticipada y 8 € en taquilla.

‘Conservando Memoria’. Teatro Ansoáin. 19 h. Con El Patio Teatro. Poético y bello homenaje a los abuelos y abuelas de la autora y actriz, Izaskun Fernández, a través del teatro de objetos y la palabra en el que comparte con nosotros su deseo de conservarlos con ella, de conservar su memoria, de embotarla, para un día poder esquivar su ausencia… Entradas: 5 €.

‘Hotel Flamingo’. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 20 h. Con Clownic. Teatro, Humor Gestual. ‘Hotel Flamingo’ es el particular homenaje de Clownic a sus padres teatrales, El Tricicle. El antiguo Hotel Flamingo quiere reabrir sus puertas. El nuevo director y propietario siempre ha sido un visionario de los negocios. Por este motivo tiene la gran idea de abrir las puertas del hotel en plena pandemia. Está totalmente convencido del gran éxito del Hotel Flamingo. Clownic hará reír al público cada 10 segundos, con un ritmo trepidante, esta vez detrás del mostrador de la recepción del Hotel Flamingo. Entradas: 10 €.

‘Crónico’. Kultur Etxea Olazti-Olazagutía. 19 h. Con Doble Sentido Producciones. Comedia con música en directo. Daniel rompe con su pareja y acude a una terapeuta especializada para superar su problema crónico con el desamor. La terapeuta, además de especialista, tiene una obsesión por Chavela Vargas. Situaciones absurdas y disparatadas con música en directo… Entradas: 6 € anticipada, 8 € taquilla.

‘El Rey Tuerto’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Con Inextremis Teatro & Tanttaka Teatroa. Entradas: 6 €.

CON NIÑOS

‘Inventar, inventariar, inventurear con Gianni Rodari’. Civivox Iturrama. 18.30 h. Con Pez Luna Teatro. Teatro infantil y familiar. Para público infantil mayor de 5 años.Una alumna curiosa asiste a la escuela del particular profesor Gramaticus. El aprendizaje consiste en imaginar relatos mediante juegos que el pedagogo italiano Gianni Rodari, tras largos años trabajando con la infancia, presentó en su libro Gramática de la Fantasía. “Porque todo se puede aprender cuando se desea de veras”… Peras, esferas, estrellas… Palabras, manipulación de objetos y documentos gráficos. Entradas: 2 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Otro cuento’. Civivox San Jorge. 20 h. Con Teatro en la Chácena. Comedia. ‘XXIV Muestra de Teatro de Aquí’. En un gran palacio de un reino lejano se encuentran dos reyes muy apenados, porque no encuentran la fórmula para tener un bebé. Un labriego del Reino les cuenta la solución, y cuando la princesita nace, los dos reyes montan una gran fiesta para celebrarlo. Todos están invitados a este banquete, menos el hada mala, que aparece con su moto voladora y hechiza a la pequeña princesa: La niña mayor se hará, con algo se pinchará y dormida quedará. Y así será, hasta que algún caballero (o no tan caballero) del reino la despierte con un beso de amor… Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red civivox o www.pamplonaescultura.es

‘De la Tierra al Universo’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + Astronomía. Planetario de Pamplona.17 h. Todos los públicos. Entradas:6 €.

‘Fantasma del Universo’ + Astronomía. Planetario de Pamplona.18:30 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

Taller infantil ‘La vuelta al mundo en 8 obras’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 10:30-13 h. Los participantes en este taller visitarán la exposición ‘39 décimos’, de José Luis Alexanco, que presenta por primera vez sus cuatro décimos, así como otras piezas clave de la trayectoria del artista. A continuación, ya en la zona de talleres del Museo, trabajarán su autobiografía de forma creativa a través de la pintura con témpera. Para niños y niñas de 5 a 12 años (sin acompañamiento de adultos). Precio: 6 € por persona.

‘El pincel mágico’. Casa de Cultura de Villava. 18 h. Cuento Musical con Iluna Teatro. A partir de 3 años. Autoría y dirección: Miguel Goikoetxandia. Cantada con el acompañamiento de fragmentos conocidos de Mozart, Liszt, Beethoven, Vivaldi, Rossini, Massenet, etc. utiliza en las letras un lenguaje adaptado a la edad infantil. Celia soñaba con ser pintora, pero su familia era pobre y no podía comprar pinturas ni un pincel. Pero persiguió su sueño y un día se vio recompensada con el regalo de un mago: ¡un pincel mágico!, ¡todo lo que pintaba Celia cobraba vida! Boyá, el jefe del pueblo, un hombre codicioso y sin corazón, pronto intentó hacerse con él. Una historia de superación dinámica, optimista, viva y fácil de seguir por todas las niñas y niños. Entradas: 5 € taquilla, 4 € internet.

VARIOS

IV Pamplona Tattoo Expo 2022. Baluarte. 4 al 6 de noviembre. Organiza: Urban Line Concept S.L. Reúne a los artistas más punteros de la profesión. Horario: 11 a 22 h. Entrada sábado o domingo: 12 €. Menores hasta 12 años: gratis. 12 a 16 años: 8 €. Abono sábado y domingo: 20 €. Actividades hoy : 12 h en adelante (Escenario Principal) Exhibición de graffiti. 16 h. Taller Infantil Graffiti. 18.30 h Concierto El Puto Largo. 20 h. Espectáculo de danza del vientre fusión gótica a cargo de Bhalabasa Asociación de Danza. 21 h. Tattoo Contes

EKOmercado. Geltoki Pamplona. Participan 11 productoras ecológicas, con alimentos frescos, locales y de temporada. Puesto invitado: cítricos ecológicos de Valencia. Horario: 9:30 a 14 h.

Retos Matemáticos por las Calles de Pamplona. 11.30 h. Se pueden consultar en la web Pamplona Ciudad Educadora.

‘El club de Ada’. Aula 2 Civican. 17:30 a 19 h. Espacio de coworking y cocreación para jóvenes donde dar rienda suelta a la creación a través del lenguaje de la programación.Para público juvenil a partir de 13 años.. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Mercadillo y Rastrillo Solidario de la Fundación Juan Bonal con las víctimas de la guerra de Ucrania. Locales parroquiales Parroquia San Ignacio, Avda. San Ignacio 3, Pamplona. Productos, ropa y complementos traídos de países en desarrollo o donados por benefactores. Hasta hoy 5 de noviembre. Horario: 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h.

IX Mercado de Segunda Mano, Reciclaje, Trueque y Artesanía Local. Frontón Toki Eder de Aoiz. Horario: 10:30 a 14:30 h.

II Taller de Plantas. Urroz Villa del Libro. 11 h. De la mano de El Jardín de Sali aprenderemos a cuidar las plantas para el invierno. Precio: 9 €. No es preciso inscripción previa pero sí es recomendable (tfno. 609408204 o urrozvilladellibro@gmail.com).

Esparto. Beer & Wine-Feria de la Cerveza y el Vino. Sesma. 12 h Apertura de la feria y explicación de las diferentes cervezas. 12:30 h Actuación de la Paticuesta Band. 18 h. Actuación del Grupo Flamenco Alboreá. 20 h. Actuación de la Vil Canalla- Rockabilly Band.

XXXI Solemne Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Navarra. Villafranca. 19 h Cata de vino de D.O.Navarra en la Casa de Cultura Julia Álvarez Resano y dirigida por el cofrade y enólogo Gonzalo Celayeta.