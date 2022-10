Yarleku estrena en la feria FIET de Baleares una obra circense sobre el suicidio

Dos personajes separados por un muro. Esta fue la imagen con la que empezó el proceso de creación de 'By ò Bu', obra circense que gira en torno a tres conceptos: soledad, encuentro y suicidio. Sus creadoras y protagonistas son Amaya Goñi y Sophie Núñez, que en 2020 decidieron montar su propia compañía, ‘KET o un hábitat propio’. Formadas como trapecistas, les unía una misma inquietud: explorar las posibilidades dramáticas de este aparato circense. Con ese reto han desarrollado su primer montaje, donde el trapecio no es solo un elemento circense, sino un compañero de viaje que comparte las soledades y desahogos de las dos protagonistas, By (Sophie Núñez) y Bu (Amaya Goñi). “De los 55 minutos que dura la obra, pasamos 33 en los trapecios”, detalla Núñez.

“Este espectáculo entra dentro de un código de circo que no es tan habitual de ver. Abre la posibilidad de hablar de otros temas y hacerlo de otras maneras”, explica Amaya Goñi. “A veces, el circo se sigue contemplando como un espectáculo de calle o de carácter familiar, pero hay muchas formas de hacer circo”, añade Sophie Núñez.

Producido por la compañía navarra Yarleku, 'By ò Bu' se ha ido gestando durante varias residencias. En 2021 recibió una de las becas (dotada con 3.000 euros) para realizar una residencia de creación en El Punto Gunea de Berriozar, donde Amaya Goñi y Sophie Núñez han trabajado durante tres meses. “Después de la residencia, Yarleku nos propuso hacernos la producción de By ò Bu”, explican.

Dirigida a mayores de 12 años, 'By ò bu' se estrenará este sábado en la Feria de Teatro Infantil y Juvenil de las Islas Baleares (FIET). En ese marco, Sophie Núñéz y Amaya Goñi participarán en una mesa redonda enmarcada en unas jornadas sobre salud mental y artes escénicas.

En el caso de 'By ò bu', la obra tiene como objetivo sensibilizar, sobre todo al público joven o adolescente, sobre la existencia de una situación tan “compleja” como el suicidio.

“Nuestro objetivo es generar una reflexión al respecto, transmitiendo que el tema es muy complejo y tiene muchas caras”, comenta Amaya Goñi. “Lo que nosotras queremos hacer llegar a través de esta obra es que el suicidio es un tema del que se puede hablar. Nos gustaría que dejara de ser un tabú”, añade Núñez.

En la obra, los personajes de By (Sophie Núñez) y Bu (Amaya Goñi) parten de dos situaciones vitales diferentes: “Bu se ha cansado de existir y By, en cambio, sigue buscando el motivo de su existencia”, resume Amaya Goñi.

“By se aburre, está buscando algo que le estimule. Bu se encuentra en una situación estática, hasta que By irrumpe y entonces a Bu le genera un conflicto”. A partir de ese momento, los dos personajes tratan de entenderse, moverse y expresar sus inquietudes. “El espectáculo camina hacia encontrar un punto en común. A nivel de energía, nos contagiamos un poco la una de la otra y se diluye esa brecha que existe al principio”, señala Goñi.

La obra se mueve en los códigos del teatro del absurdo, teniendo como referente a la creación teatral 'Esperando a Godot' de Beckett. Goñi y Núñez también han encontrado inspiración en los textos de la dramaturga británica Sarah Kane, quien se quitó la vida con solo 28 años.

La dirección escénica ha corrido a cargo de Veronica Cappozzoli, directora para circo y teatro, con quien comenzaron a trabajar en enero de 2021, en Sant Pere de Ribes (Cataluña). Sobre el trabajo desarrollado con Cappozzoli, se ha centrado especialmente en el terreno emocional. “Cuando estás creando, a veces te centras mucho en la acción y se te olvida lo que estás viviendo o lo que quieres transmitir. Veronica nos ha ayudado mucho a sacar las tripas”, valora Sophie Núñez.

Las protagonistas de By ò bu se conocieron en Valladolid, ciudad natal de Sophie Núñez, mientras Amaya Goñi procede de Burgos. “Decidimos entrenar juntas porque éramos de las pocas trapecistas que había en Valladolid. Luego vimos que encajábamos muy bien a la hora de trabajar”.