Qué ver y hacer en Pamplona y Navarra el jueves 1 de septiembre

CHARLAS

Mesa redonda sobre la escultura actual en Navarra y el País Vasco. Sala de Armas de la Ciudadela, Pamplona. 19 horas. Contará con la presencia de Fernando Golvano, José Mª Muruzábal, Guillermo Olmo e Irene Zarranz. En el marco de la exposición ‘Encuentros 2022 Escultura’.

Ciclo de arquitectura y cultura ‘Rurápolis’. Sobre la problemática de las ruinas rurales y sus potencialidades frente a las periferias y la expansión urbana, en el contexto climático y social al que nos enfrentamos… 10 a 14 y 17 a 19 h. Presentación & introducción de la Summerschool Rurapolis 2022. Taller de tierra cruda (maquetas en tapial) y cartografias del despoblamiento en Navarra. Por la tarde, Civivox Condestable. Ponentes: 19 h. Salomé Wackernagel, arquitecta y doctoranda, miembro del laboratorio de investigación de la ÉNSA-Versailles, en cotutela con la UNAV. 19:45 h. Estelle Barriol, arquitecta y fundadora de Studio Acte (Rotterdam), inscribe su práctica en un proceso arquitectónico en el que intervienen los materiales, la experimentación, las técnicas y el usuario. El proyecto Rotterdam Earth, puesto en marcha en colaboración con el municipio, se basa en varios años de enseñanza e investigación sobre la tierra cruda.

‘Arte Contemporáneo en el Camino de Santiago’. Civivox Condestable. 19 horas. Ponente: Pedro Lozano. Ciclo ‘Camino de Santiago. De todos para todos’.

‘Iconografía musical en las iglesias del Camino de Santiago’. Casa de Cultura de Los Arcos.19 horas. Ponente: Enrique Galdeano. Ciclo ‘Elizondo. Camino de Santiago, de todos para todos’. Ciclo ‘Camino de Santiago, de todos para todos’.

‘Arquitectura moderna en el Camino de Santiago’. Casa de Cultura de Estella-Lizarra.19 horas. Ponente: Javier Torrens. Ciclo ‘Camino de Santiago, de todos para todos’.

‘Mujeres de talla y luz en el Camino’. Arizkunenea, Elizondo.19 horas. Ponente: Begoña López. Ciclo ‘Elizondo. Camino de Santiago, de todos para todos’.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Las Ocho Estaciones’. Baluarte. 19.30 horas. Concertino-directora: Lina Tur Bonet. La OSN abre la Temporada 2022/2023 con una original propuesta que pone en diálogo varios movimientos escogidos del cuarteto de conciertos de Vivaldi para violín Las cuatro estaciones y del homólogo cuarteto concertante de Las cuatro estaciones porteñas del maestro del tango nuevo Astor Piazzolla, cuyo 150 aniversario celebramos el año pasado. Una fusión musical inolvidable arreglada por el compositor Leonid Desyatnikov a partir de las partituras originales de Vivaldi y Piazzolla. Entradas: 20 €. Precio especial de 15 € para abonados/as de Fundación Baluarte y/o de la OSN.

Javi Robles. Mesón del Caballo Blanco. 20 horas. Ciclo de conciertos.

DANZA

‘Festival Ribera en Danza 2022’-Danza en la Calle. Lodosa. 19:30 h. Participan: Denis Santancana & Victor Fernández, compañía residente en País Vasco con su obra ‘Encuentros’ Danza contemporánea y flamenco. La compañía navarra formada por Idoia Rodriguez y Rafael Arenas, con su pieza ‘Henko’. Propuesta de acrobacia, parkour y danza urbana. Look at things different (Cataluña) y su pieza ‘Somos’. Entrada gratuita.

CINE

‘Agente 007 contra el Dr. No’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. Ciclo ‘In Memoriam’. Dirección: Terence Young (1962). James Bond llega a Jamaica con la misión de investigar los asesinatos de un agente especial británico y su secretaria. Pero, al mismo tiempo, descubre la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key. En esta ocasión, su enemigo es el Doctor No, que, con la ayuda del profesor Dent, se propone ejecutar un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral. Primera película de la saga protagonizada por agente secreto creado por el novelista Ian Fleming. Jesús Artigas, a quien se dedica esta sesión, pertenecía al selecto Club 007 y era un experto en la serie. En el año en que este filme y Jesús alcanzaban los 60 años, recordamos la película que inauguró la más longeva serie cinematográfica. Entradas: 3 €.

CIRCO

‘La máquina y yo’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. Circo Dabitxi. En clave gestual, cuenta la curiosa relación de una máquina extravagante y una persona «sencilla», una persona que crea y una máquina que transforma, una persona detallista y una máquina que va a lo grande. ¿Quién o qué nos sorprenderá más? Un espectáculo de circo vintage que nos transporta al mundo creativo e imaginario del personaje y que refleja la investigación a través de los objetos realizada a lo largo de 4 años. Entrada libre.

‘Historias de un baúl’. Plaza de la Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Circo de Calle con Cía. Trotamundos. Historia de Fidel y Capulita. Dos entrañables personajes, viajeros, circenses, soñadores y compañeros que van por la vida con un antiguo baúl a cuestas. Siempre dispuestos, preparados para el gran momento de encontrar a un nuevo público al cual sorprender y divertir. Pelotas de malabares, aros hula hoops, un baúl donde suceden numerosas acrobacias y un número participativo constituyen las escenas de este original espectáculo para toda la familia…. Entrada gratuita.

'Kasumay'. Plaza Mutiloa de Mutilva. 20 horas. Con Circo Los. Una compañía hispano-brasileña que llenará la plaza de acrobáticos, malabares, monociclos, aéreos y mucho humor.

‘Back 2 Classics’. Plaza Lapurbide, Ansoáin. 20 h. Circo con Planeta Trampolí. Espectáculo de cama elástica fresco, cercano e íntimo para toda la familia donde el circo más clásico se fusiona con culturas urbanas mediante el baile, la música y el arte del turntablism (scratch con discos de vinilo). Una propuesta donde la cama elástica toma vida propia entre las locuras y acrobacias de su protagonista. Un viaje al pasado que más nos enamora, lleno de humor, poesía, inocencia, ritmo y carambolas.

EN FAMILIA

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. Película de planetario para público familiar y píldoras astronómicas. Entradas: 6 €.

‘La noche del vampiro + Astronomía. Planetario. 17 h. Público Infantil. Entradas: 6 €.

‘La noche es necesaria’ + Astronomía. Planetario.18:30 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

EVENTOS

XXX Fiesta de la Vendimia en Olite. Con motivo del 150 Aniversario del nacimiento de Victoriano Flamarique fundador de la Bodega Cooperativa Olitense. 19 horas. Inauguración de la Exposición Fotográfica XXVII Rally Olite 2022, Lugar: Bodega Coop. Vega del Castillo de Olite, Rua Romana, 7. 20 horas. Salón Doña Blanca del Parador Príncipe de Viana de Olite. Conferencia ‘Victoriano Flamarique promotor del cooperativismo vinícola en Navarra’, a cargo de Javier Corcín Ortigosa.

VARIOS

Navarra LAN Party 2022. Del jueves 1 de septiembre al domingo 4 de septiembre. Pabellón Universitario de la UPNA. El evento tecnológico más grande de Navarra. Este año la zona OpenSpace será un espacio de acceso libre y gratuito donde se podrán ver torneos, conferencias tecnológicas, visitar distintos stands, disfrutar de experiencias de realidad virtual, simuladores, consolas y mucho más el viernes 2 y sábado 3 de 10 a 20 horas. Y para los más atrevidos, 4 días ininterrumpidos de diversión con puestos para colocar tu ordenador, zona dormitorio y una experiencia única en la zona PartyPlace, con actividades, competiciones de eSports y más de 1000€ en premios. Precio: 40 € acceso los 4 días con puesto para ordenador en la zona PartyPlace. Acceso gratuito a la zona OpenSpace, abierta el viernes 2 y sábado 3 de 10 a 20 h. Más info: https://www.navarralanparty.org

EKOencuentro. Geltoki, Pamplona. 20 horas. Clase magistral de cocina y cena a cuatro manos con alimentos ecológicos, en los que el protagonista será el tomate. El cocinero Áaron Ortiz, del Restaurante Kabo, preparará un plato con tomate, sandía y pesto ecológico. Además de la clase magistral, luego se podrá degustar el plato de Áaron Ortiz más otras raciones (dos saladas y otra dulce) preparadas por Geltoki. Precio del EKOencuentro 20 €.Incluye la clase, las cuatro raciones y el vino ecológico.Inscripciones y toda la información: https://ekomercado.org/ekoencuentros/

Avistamiento de estrellas desde el Mausoleo de Julián Gayarre. 22 horas. Actividad gratuita previa reserva en la Oficina de Turismo de Roncal: tfno. 948 475256 o oit.roncal@navarra.es

FIESTAS

Ablitas-Día de los Mayores. Charanga: Charanga El Tablón. Ganadería del día: José Antonio Antón. 10 h Miembros de la Corporación Municipal, acompañados del Ayuntamiento Infantil, visitarán a los ancianos enfermos de la Villa, entregándoles el Pañuelo de Fiestas y un Obsequio. 12.30 h Misa de Hermandad con nuestros mayores. Se entregará el Pañuelo de Fiestas a los nuevos jubilados que cumplen 65 años (nacidos en el año 1957). 12.30 a 14 h Encierro de Toros Hinchables Gigantes. Lugar C/ Mayor y Plaza. 13 h La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los bares de la localidad. 14.30 h Comida para nuestros mayores, en la Carpa Municipal situada en el Patio del Colegio (Especial Menú Catering Marisol). 16 h Concierto en la Carpa Municipal, para nuestros mayores, y todos los que quieran acompañarles, con la gran artista Alicia Lahuerta. 16 h Kaipi Concierto a cargo de la charanga en la C/Mayor. El ayuntamiento repartirá kaipiriña. 18 a 20.30 h Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. Exhibición del Gran Torero Chamaco, con raíces abliteras, para nuestros mayores. Encierro desde el Portal a la Plaza y subida al finalizar. 20.30 h Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle Mayor hasta el Portal. A continuación, Bailes Populares en la Plaza con los Gaiteros de Ablitas. 23.30 h Actuación de Monólogos (Gonzalo Jiménez de Azagra y José Ángel Arriet de Rincón de Soto) en la Plaza de los Fueros. A continuación, verbena popular a cargo de la orquesta Stylo.

Ayegui. 12 h Cohete anunciador de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento de Ayegui, brindis y lunch en la plaza del ayuntamiento. El cohete será lanzado por los sanitarios del consultorio de Ayegui por su dedicación y sacrificio. 12 a 13 h Gigantes de Tafalla y dantzaris. 12 a 14 h Pasacalles con la txaranga Zuloandia. 14:30 h Comida popular Menú Sidrería en el Rebote con la Novedad del equipo de restauración de Euskal Parrilla.. 16 a 17:30 h Bingo para los asistentes. 17:30 a 19:30 h Batucada con Tarumba Percusión. 19:30 h Primer encierro infantil simulado en la calle Nueva. 20 h Concierto con Puro Relajo. 21:30 h Primer Toro de Fuego en la plaza Baja Navarra. 23:30 a 00:30 h Tradicional concurso de disfraces. Grandes Premios para los Ganadores. 00:30 h Pastas y mistela en el aula de música. 01:00 h Impresionante tributo a la banda Fito y Fitipaldi. Ofrecido por el espectacular grupo Fitos y El Fitipaldi. 02:30 h Continuamos hasta que el cuerpo aguante con Discomóvil Todo Disco.

Beriáin-Casco Nuevo. 11 h Entrega de Premios de los campeonatos de verano. 11:15 h Entrega de Pañuelos a los nacidos en 2021. 12 h Txupinazo en la Plaza Larre seguido de Ronda por el casco nuevo de Beriáin con txaranga Igandea. 14:30 h Comida de la 3ª Edad con sobremesa musical a cargo del Trío Azabache. 15 h Comida Autogestionada de arranque de fiestas en el merendero de las piscinas municipales. 17 h Salida de la Comparsa. 18 h Encierro de Toros de Agua. 18:30 h Espectáculo de Magia. 20 a 22 h Baile de Tarde con la Disco Macro Mozart. 22 h Toro De Fuego. 01:00 a 04:30 h Baile con la Macro Disco Mozart.

Berriozar-Día del Casco Antiguo. 11:45 Baile de Mayordomos y Mayordomas Actuación de Hulargi y Txori Zuri. Lunch de Mayordomos y Mayordomas 11:30 h Hinchables en la Piscina 12:30 h Final del Campeonato de Botxas Adultos. 17:30 h Final del Campeonato de Botxas Infantil. Casco Antiguo 17:30 h Hinchables en la Piscina 18 h Talleres Infantiles con Dindaia (euskera). Casco Antiguo 19 h Chocolatada Infantil. Casco Antiguo. Actuación Infantil ‘A toda vela’ con Zirika Zirkus (castellano). Plaza Donantes 20 h. Verbena con Eztitan. Casco Antiguo 20 h Concierto ‘2 Pájaros y 1 Trío’. Casco Antiguo 21:30 h Toro de Fuego. Paseo Basoa 21:45 h Bailes Populares con Gaiteros de Berriozar. Casco Antiguo 22 h Toro de Fuego. Casco Antiguo 22:30 h Bocatada Popular. Casco Antiguo 23 h Verbena con Eztitan. Casco Antiguo. 03:15 h D.J. Luziano. Casco Antiguo.

Cascante-Día de las Peñas. 8:30 h Alegres dianas por las calles de nuestra ciudad, amenizadas por los Gaiteros de Cascante. 9 h: Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería de Eulogio Mateo de Cárcar. Recorrido corrales de la Victoria a Plaza de los Fueros. Habrá magdalenas y mistela en la puerta del Ayuntamiento para todo aquel que lo desee. 11:45 h Encierro Chiqui. 12 h Desfile de la Comparsa de Gigantes con los Gaiteros por las calles de Cascante con salida y llegada de la Plaza de los Fueros. 12:30 h Concurso de Lanzamiento de Boina organizado por la Asociación de Peñas de Cascante en la Plaza de la Cooperativa. 13 h Vermuteando con la Txaranga El Conejo de la Loles. 14:30 h: Comida popular de las Peñas en la Plaza de los Fueros. Será imprescindible presentar el ticket. 17 h: Grand Prix de Peñas en la Plaza de Toros. 18:30 h Bajada con la Txaranga de la plaza de toros a la Placeta Bobadilla. 19 h Fiesta de las Peñas en la Placeta Bobadilla. Habrá un Fotomatón para todo el público asistente. 19 h Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Eulogio Mateo. Recorrido Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. Animación con la Txaranga El Conejo de la Loles. 20:15 h Encierro “La Bajadica” desde la Plaza de Toros hasta los corrales de la Vitoria. 20:30 h Bailes regionales con los gaiteros en la Plaza Sánchez. 21:15 h ‘Humor Ribero’ con Manolo San Juan y Félix el Gato en la Plaza Sánchez. 00:00 h Concierto en la Plaza de los Fueros, amenizada por el grupo Vértigo. Notas: Las peñas de Cascante se reservan el derecho de cambiar algún acto para este día. Los actos programados para este día se anunciarán en oportunos carteles y redes sociales. Retroarcade. Casa de Cultura. 18 a 00:00 h..

Cizur Menor.19.15 h Entrega de pañuelicos a los niños empadronados en Cizur Menor nacidos en 2019/20/21. Local del Concejo. 20 h Chupinazo inicio de Fiestas a cargo de Aspace Navarra que celebra su 50 aniversario. Explanada de la Iglesia Parroquial. 20.15 h Recorrido con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor. Salida desde la Iglesia. 21:30 h Charanga para asistir al toro de fuego. Plaza Baltxarran. 22 h Toro de fuego. Plaza Baltxarran.

Eugi. 11:30 h Txupinazo desde la Casa Concejil. 12 h Misa cantada por el Coro Parroquial en honor al patrón San Gil.13 h Aperitivo en la Plaza, ofrecido por el Concejo de Eugi a sus vecinos y vecinas, amenizado por el grupo de canto Kapare Taldea. 17:30 h Partidos de pelota.18 h Chocolatada para los txikis en la Plaza, ofrecida por Hostal Quinto Real. 20 a 22 h Baile en la Plaza, con la orquesta Beietz. 22 h Torico de Fuego. 01:00 a 04:00 h Baile en la Plaza, con DJ Ana.

Fontellas-Día de la Patrona. 7:30 h Canto de la Aurora por las calles de la villa. 11:30 h Recepción de autoridades en la Casa Consistorial.12 h Solemne Misa, con la asistencia de autoridades y del M.I Ayuntamiento en la Iglesia Parroquial. La Misa será cantada por el grupo de Jotas Voces Navarras. Seguidamente Procesión con la imagen de la Virgen del Rosario, con la participación de la Comparsa de Gigantes Perrinche de Tudela, Gigantes del Colegio Público, Gaiteros de Tudela. Recorrido de la Procesión: Plaza de la Iglesia, Barrio Verde, calles Las Palomas, Horno, Constitución, Avenida de Tudela, Barrio Verde e Iglesia. 18:30 h Vacas en la plaza, seguido de vacas en la calle por el recorrido habitual. 21 h Recorrido habitual del Toro de Fuego y encierro chiqui. 22 h Cena en la carpa (organiza las peñas) a continuación disco móvil Teremendo Live. 00:00 h Noche de Humor. Revista Pitos & Flautas. Lugar: Casa de Cultura.

Lumbier-Día de la Comida Popular. 8 h Dianas por las calles de Lumbier. 9 h Recorrido Gaiteros de Lumbier por las calles de la localidad. 10 h Comienzo de la preparación de la Comida Popular.11.30 h Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Lumbier. 14 h Txaranga por las calles de la Villa. 15 h Comida Popular, en la Plaza Mayor. 18.30 a 20.30 h Hinchables en la Plaza de Santa María. 18.30 a 20.30 h Encierro con reses bravas de la Ganadería Domínguez, por la calle Mayor. 20.30 h Txaranga por las calles de la Villa. 20.30 h Verbena Txiki en la Plaza Mayor, con la Orquesta Vendetta Show. 22 h Torico de Fuego y Baile de la Era, con los Gaiteros de Lumbier. 23 h DJ Juvenil en la Plaza Mayor. 00.30 a 03.30 h Verbena con la Orquesta Vendetta Show. 03.30 a 05.00 h DJ Locales en la Plaza Mayor. Sesión a cargo de Javier Rebole Leandro.

Obanos-Día Infantil. 10:30-12:30 h. Parque infantil y juegos en el frontón. 13 h Cohete lanzado por la corporación infantil. 16-19 h Parque infantil y juegos en el frontón. 18-20 h Festival taurino a cargo de la Ganadería Merino Garde de Villafranca. 21-22:30 h. Primera sesión de Baile con Discomóvil y desfile infantil de disfraces. Temática: Cuentos. 22:30 h. Torico. 01:00-04:00 h. Segunda sesión de Baile con Discomovil.

Ochagavía-Víspera. 12 h. Chupinazo. 15 h. Comida popular en la arboleda. Txaranga durante toda la tarde por las calles del pueblo.18 h. Juegos para los txikis en la plaza. 20.30 h. Torico de Fuego. 00.00h. Di Markeling.