La danza libre y nómada de Akira Yoshida

En el caso de Akira Yoshida, el título de esta serie de reportajes ('De la danza al mundo') se cumple de forma literal cuando enumera sus proyectos de este año. Comenzó 2022 bailando en el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París, el pasado enero. “Buscaban bailarines de danza urbana y me llamaron”. Fue una experiencia que jamás habría imaginado: “Mis amigos se reían de mí, en plan: ¿qué pinta allí un chico de Barañáin que suele ir en chándal? ¡Era un mundo tan diferente al mío! Todos los que estábamos allí a lo mejor llevábamos encima 12.000 euros en ropa, había un ejército de maquilladores...”, describe con cierto tono de incredulidad.

Su nombre y apellido delatan su origen japonés por vía paterna, pero Akira lleva viviendo en Barañáin desde los 9 años. A los 13 años se apuntó a clases de hip hop para coincidir con su mejor amigo y con la chica que le gustaba. Luego pasó al breakdance, donde recibió clases de El Chino y Naked. Aquel mundo le acabó enganchando. Metía muchas horas en la calle, entrenando con sus amigos. A los 15 años comenzó a competir en campeonatos, logrando más de 60 premios en España, Francia y Austria.

Akira no tenía en mente dedicarse profesionalmente a la danza. Estudió Magisterio en la UPNA, pero al acabar la carrera descubrió que la danza era para él algo “natural e intuitivo”: “Al terminar la universidad tuve más tiempo libre y entonces me di cuenta de que lo que más me apetecía era bailar”. A los 24 años se marchó a Salzburgo con una beca del Gobierno de Navarra para estudiar danza contemporánea en SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). “Fui sin saber nada de danza o teatro, pero la estancia en SEAD me dio más herramientas para crear”, valora.

Como bailarín, se considera autodidacta: “El 'breakdance' me dio una autonomía para desarrollarme como bailarín e intérprete”, destaca. “Además, el 'breakdance' también te permite experimentar movimientos, sensaciones...”. Mientras estudiaba el tercer curso en SEAD comenzó a trabajar en la compañía de Roberto Olivan. A los 28 años le llegó su primera gran oportunidad, cuando fue seleccionado para actuar en el Festival de Edimburgo con 'Home', su primer solo como bailarín.

Después de crear varias piezas en solitario, comenzó a trabajar con otros bailarines. En 2020 estrenó en el Monasterio de Irache el dúo 'Hito', creado junto al bailarín valenciano Chey Jurado, y con el que continúan de gira. Esta pieza, que muestra un conflicto entre dos personas que buscan una dirección sin saber bien a dónde ir, bebe de la cultura hip hop, la danza contemporánea y la teatralidad. “A mí no me atraía tanto el querer trabajar en una gran compañía. Me gustaba la idea de apostar por nuestra generación de bailarines, en el sentido de que podemos aportar algo nuevo. También está esa idea de bailar entre amigos, que viene del 'break”.

Cuenta que la pieza 'Hito' nació de una manera “muy intuitiva, como si fuera un folio en blanco”. De idéntica forma surgió 'Gizaki', pieza que creó en Pamplona junto a Lali Ayguadé durante el confinamiento. La coreografía surgió sin ideas preconcebidas: “Antes de empezar a crear una pieza, no me gusta tener que pensar de qué quiero hablar. En mi caso, durante la primera semana de creación, necesito escupir todo tipo de ideas. A mí me funciona mucho más empezar desde la intuición o el juego que desde una idea”.

Diario de Navarra

Actualmente, Akira afronta un calendario repleto de actuaciones. “Con 'Hito' hemos hecho unos 60 bolos desde que se estrenó”, detalla. El próximo viernes bailará en San Luis Potosí (México) con 'Hito', dentro del festival East Point West, y el día 16 lo hará en MADferia (Madrid) con 'Hidden', una creación de la Compañía Lali Ayguadé.

A mediados de julio volverá a viajar a su festival favorito, el de Kalamata (Grecia), donde ofrecerá cuatro actuaciones: una con 'Gizaki', otra con 'Hidden' y dos con 'Hito'. Después, en septiembre, trabajará como asistente de creación en una nueva pieza de Lali Ayguadé para la Compañía Nacional de Corea. “Es un proyecto que me apetece mucho. Iba a ocurrir hace dos años, pero se canceló por la covid”.

En agosto se tomará un respiro para afrontar una nueva creación. En concreto, desarrollará una residencia artística dentro del programa DNA de danza contemporánea del Gobierno de Navarra. “Ahora me veo con muchas ideas nuevas e inquietudes, así que tengo muchas ganas de ponerme a crear”. El proyecto, titulado 'Together to get there', será un dúo con la bailarina húngara Luca Kancsó.

“Lo que más feliz me hace es bailar con mis amigos. Me da igual que sea bailar 'break' o ponerme investigar para una obra”. Akira sigue en activo con el 'breakdance'. De hecho, en mayo participó en el Festival Who Got The Flower, celebrado en Lyon. “Allí viví una sensación muy animal. Recuerdo que en la primera batalla (entre dos grupos de bailarines) me hice daño en la muñeca, pero sentía tanta adrenalina que el dolor no existía”, cuenta.

Como intérprete y creador escénico, Akira se mueve en un terreno ambiguo, entre lo real y lo imaginario: “Me gusta actuar desde el lugar en el que yo vivo mi vida, pero a la vez tengo todo el potencial para jugar con lo absurdo, lo dramático, lo cómico... La danza me permite utilizar la imaginación para manipular la realidad e imaginar que soy otras cosas. Me encanta esa capacidad que te da; todas esas posibilidades que puedes corporalizar, a veces más realistas, a veces más inventadas”.

Eduardo Buxens