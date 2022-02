Arsuaga y Millás vuelven para afrontar el gran enigma biológico de la muerte

“Es imposible hablar de la vida sin hablar de la muerte”. Bien lo saben Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga, escritor y paleontólogo. Una pareja de hecho de homínidos muy curiosos que, para fortuna del lector, vuelve a la carga con el libro La muerte contada por un sapiens a un neandertal (Alfaguara). Es la segunda entrega de la saga que comenzó desentrañando los misterios de la vida, que desafía ahora a los de la muerte y que tendrá, quizá, su continuación escudriñando los de la conciencia.

“Hablamos más de biología que de filosofía para desentrañar el gran problema de la ciencia”, anticipa Arsuaga. Precisa que en sus conversaciones “hay esta vez más telómeros que silogismos” y que “la muerte es el gran enigma, tan insondable como el de la vida”. “Cómo nos arreglamos para estar vivos es el desafío de la biología”, agrega Arsuaga (Madrid, 68 años) reiterando que en sus debates con Millás (Valencia, 78 años) hay más preguntas que respuestas.

Admite Millás que, gracias a la carga científica del libro, se ha vuelto “más ignorante”. “Ahora sé mucho más de la biología. Sé que en la naturaleza no hay vejez ni decrepitud, solo plenitud o muerte y comprendo cuánto desconozco”, agrega el autor de Dos mujeres en Praga. Aventura que “la muerte no existe” y que se puede entender “como una construcción cultural”.

SENTIDO DEL HUMOR

“La muerte tiene su gracia y el libro está hecho con bastante sentido del humor”, agrega. Tras sus conversaciones con Arsuaga a lo largo de 17 iluminadoras excursiones a otros tantos lugares -desde una reserva de fauna a un gimnasio o a la consulta del cardiólogo- acepta Millás que “la ciencia es antiintuitiva y que todo está montado para engañar a los sentidos”.

“La vida es una lucha contra el segundo principio de la termodinámica”, resume Arsuaga apelando a la ley que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, sobre todo en el intercambio de calor. “Contra toda lógica, los seres vivos mantenemos una estructura celular ordenada, combinándola constantemente, y lo mismo hace una lombriz que un elefante. Lo sorprendente de la vida es que es una anomalía. Es una rareza cómo nos arreglamos para vivir, para mantener el orden cuando todo tiende al desorden”, apunta.

La eternidad les parece algo “muy teórico”. No seduce a ninguno de los autores de este divertido libro de conversaciones y reflexiones sobre el más allá y el más acá. “La pregunta no es tanto saber si quiero ser inmortal, como si quiero morirme hoy, y la respuesta es que no quiero morirme ni hoy ni mañana”, dice un risueño y vitalista Arsuaga. «A mí tampoco me seduce para nada la inmortalidad. Es una idea que me desasosiega, porque presumo que la inmortalidad es un eterno domingo por la tarde», apunta Millás.