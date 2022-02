Chano Domínguez: "La música es global, no necesita etiquetas"

No le gusta demasiado poner etiquetas ni determinar si los ritmos pertenecen a un estilo u otro. Para él, todo es música en su sentido más amplio, como una expresión de culturas, raíces, personalidades y creatividades. Quien apuesta por la música global es Sebastián Domínguez Lozano (Cádiz, 1960), conocido artísticamente como Chano Domínguez, uno de los referentes del jazz- flamenco en España, pionero en la difusión de este género a nivel nacional e internacional y Premio Nacional de Músicas Actuales 2020, entre otros reconocimientos.

Aferrado a la música desde la infancia, a través del flamenco y la guitarra, el jazz y el piano acabaron por conquistarlo. Así es como logró integrar dos lenguajes musicales diferentes y como ha demostrado a lo largo de su trayectoria que la fusión de géneros tiene nombre propio en la escena musical. El trío de jazz-fusión Chabem ofrecerá un concierto mañana en el Teatro Gayarre (20 horas), una propuesta de nuevas experiencias musicales protagonizada por Chano Domínguez, que estará acompañado en el escenario por el mandolinista brasileño Hamilton de Holanda y el percusionista, también brasileño, Rubem Dantas, pionero en introducir el cajón peruano en el mundo del flamenco.

Tres músicos y tres instrumentos diferentes conviven en el espectáculo. ¿Qué les aporta esta fusión de ritmos y sonidos?

Es curioso lo que surge de la fusión o mezcla de estilos e instrumentos. Es una sonoridad muy particular, de las que te llegan y te aportan. Poder compartir esas sonoridades es estimulante y poder tocar con estos dos grandísimos músicos brasileños es para mí algo importante.

Hay flamenco, jazz, música tradicional brasileña. La música, ¿es un encuentro entre culturas?

El repertorio está basado en música original de Hamilton y mía, aunque también incluimos temas populares, tanto de música brasileña como española. Lo bonito es que todo se une, tanto los ritmos como las tradiciones. Hay mucha influencia de las culturas de las que venimos los tres, eso es algo obvio. Unas culturas diferentes, claro está, pero todas enriquecen. Tenemos un lenguaje similar que comparte muy bien en el escenario. El resultado es música, con la tradición de las culturas de donde nos hemos criado.

A lo largo de sus trayectorias, han actuado solos o con otras formaciones, ¿En qué momento decidieron formar este trío, grabar un disco y dar conciertos?

Hamilton (Holanda) y yo nos conocimos hace tres años en Sao Paulo (Brasil), donde tocamos por primera vez juntos. Y esas cosas que pasan en la vida, se produjo una conexión musical muy interesante desde el primer momento. De esta conexión surgió una fuerte vinculación que se ha traducido en todo lo que hemos producido musicalmente en estos dos últimos años, a pesar de la pandemia. Hemos tenido la oportunidad de tocar juntos varias veces y hacer un disco, que es el que presentamos en el Teatro Gayarre.

Tengo entendido que en sus actuaciones le gusta la improvisación.

Es necesaria e importante y somos un trío muy vivo y con mucha improvisación, eso no debe faltar nunca. Además de tocar juntos, la improvisación te da la oportunidad de poder compartir. La improvisación puede estar en una conversación, pero también con los instrumentos y para mí es un reto que me gusta cuando estoy en el escenario.

Comenzó con el flamenco y la guitarra, continuó en los años 70 con Cai, el grupode rock andaluz, y terminó con el jazz y el piano.

Todo fue un proceso orgánico, tanto en músicas como en instrumentos, aunque mis comienzos fueron un poco a través de la música popular de mi tierra. La guitarra me llegó porque mi padre, gran aficionado al flamenco, me regaló una cuando cumplí 8 años. A los 14 años estaba en el coro de la iglesia San José y allí había un armonio que también me interesó. Más tarde, con Cai, toqué el teclado y sintetizadores, hasta que llegué al piano con 20 años. Un poco tarde, pero me fascina. Creí que era el instrumento que me iba a permitir expresarme con más riqueza. Lo que sientes ante el piano va de extremo a extremo, lo mismo lo amas que lo odias.

Su música, en ocasiones, se nutre de distintas influencias, raíces o estilos procedentes de otras culturas, pero no le gusta hablar de fusiones. ¿Por qué?

A veces esas distinciones son cuestión de modas o etiquetas que se utilizan para encasillarnos. Siento que todas las músicas tienen relación entre ellas y que la música es capaz de romper barreras, fronteras y banderas. No me gusta hablar de géneros, ni de jazz ni flamenco. Para mí son expresiones de una música que empecé a amar en Cádiz tocando la guitarra. Todo es música, debemos hablar de música global, contemporánea, actual, improvisada, con raíces de todos los lados. Por eso no me gusta hablar de fusiones, creo que hay otras conexiones más importantes.

¿Por ejemplo?

La conexión que se produce entre músicos. Si hay un entendimiento cuando te pones a tocar, si hay un lenguaje común en el que podemos conversar, me parece fantástico. Me encanta la música hindú, el flamenco, la música clásica, el jazz, los ritmos de cualquier procedencia. Me gustan muchas músicas, pero para que fluya la creatividad y surga algo nuevo, necesitas que el binomio funcione. La música me permite un acompañamiento emocional a lo que quiero expresar. Y hago música porque disfruto haciéndola. Si consigo que la gente que viene a un concierto se lo pase bien y disfrute la mitad de lo que yo disfruto tocando, para mí es un triunfo. Me encanta que el público se lo pase bien y tenga un momento de felicidad.