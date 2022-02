Competición navarra de coros sin coralistas

En medio del estrés generado por la jornada laboral, el trabajador busca relajarse y olvidar la pantalla del ordenador, el sonido de la maquinaria o la discusión al poner una multa. Cada uno tiene sus hábitos, y este que van a leer es uno que siguen en torno a 150 trabajadores repartidos en nueve empresas navarras.

Competición de Coros de Empresa, en octubre se reanudó y, a partir de esa fecha, las empresas comenzaron la preparación. “Una de las dificultades que se encuentran es organizarse para ensayar”, recalca Mari Paz Arizkun, subdirectora del Cada grupo forma un coro que representa a la empresa. Hay desde uno con cuatro integrantes hasta el más grande con veinticinco. Después de paralizar por la pandemia la I edición de la, en octubre se reanudó y, a partir de esa fecha, las empresas comenzaron la preparación. “Una de las dificultades que se encuentran es organizarse para ensayar”, recalca, subdirectora del Orfeón Pamplonés , entidad que organiza la actividad junto a la Cámara de Comercio de Navarra. No resulta fácil elegir una fecha para reunirse teniendo en cuenta que muchos de ellos van a turnos.

“Hay algunos que controlan y organizan el grupo”, añade. Ayer tuvo lugar el primer ensayo general en el Navarra Arena . Antes de llegar a este punto, cada empresa practica por su cuenta y, si lo consideran, solicitan la ayuda de Arizkun para unas sesiones de coaching donde la subdirectora del Orfeón les guía. “Desde organizar la división de las voces hasta ayudar con la partitura”, explica su labor la profesora. Una de las curiosidades es que los integrantes de cada coro poseen conocimientos musicales diferentes., añade.

“El objetivo de la actividad es fomentar la música coral y transmitir sus cosas buenas”, dice Arizkun. “Creemos el trabajo en equipo o la disciplina que se da en un coro son valores muy aplicables al mundo de la empresa”, explica la idea principal de la competición.

FORMATO DE COMPETICIÓN

El 28 de mayo serán nueve las empresas que compitan en Baluarte por el primer puesto. Los coralistas, que son policías, ingenieros, banqueros, diseñadores u operarios de máquinas, deberán haber practicado para ese día dos canciones, una obligatoria y otra de libre elección. “Todos cantarán Lau Teilatu, de Itoiz con arreglos corales de Josu Elberdin”, apunta la subdirectora del Orfeón Pamplonés. El tema libre lo eligen los coros de una lista compuesta por doce propuestas del jurado.

“Estamos acostumbrados a trabajar con gente que no tiene mucha experiencia”, reconoce Arizkun sobre los integrantes de los coros. Los nervios y la vergüenza que puede provocar cantar en público no se puede ocultar, pero tras un rato de adaptación todos se sueltan. Esto mismo sucedió en el ensayo de ayer.

A las 19.15 llegaron hasta el Navarra Arena cinco grupos. Los otros cuatro coros tuvieron el ensayo una hora después. “El mejor coro el de Caja Rural”, bromeaba un integrante. La primera parte consistió en el calentamiento de las cuerdas vocales a las órdenes de Igor Ijurra, director del Orfeón Pamplonés desde octubre de 2005. Después, tomó los mandos del ensayo Arizkun. “Primero los chicos”, ordenaba. Después de varias interrupciones para corregir y pulir detalles las protagonistas fueron las mujeres. “Se escucha más a ellas”, indicaba la subdirectora tras interpretar Lau Teilatu en conjunto. “El ensayo es una buena oportunidad para que se conozcan entre las empresas y que un coro con pocos integrantes disfrute de una tarde cantando con más”, comentaba Mari Paz Arizkun.

EL CORO DE POLICÍA FORAL

Uno de los grupos más nutridos es el de este cuerpo de seguridad. Al rededor de una veintena de agentes participan en la actividad. “Aquí estamos desde policías de judicial hasta la que está en el radar”, ríe Mikel Santamaría, integrante del grupo y responsable de comunicación de Policía Foral. “Creo que somos el único coro que hay en España formado por policías”, señala orgulloso diciendo que en otros cuerpos existen bandas de música, por ejemplo. Voces forales-Foru Ahotsak, como se hacen llamar, nació en 2019 para participar en la primera edición del concurso de empresas. “Hicimos un llamamiento a nivel interno para los interesados y se les convocó a una reunión informativa”, explica citando a un compañero policía ex-orfeonista e Ildefonso Erburu Goñi, director del coro y policía jubilado. Entre ellos tres se lanzaron a una aventura que tuvo bastante aceptación.

“ Se apuntaron unos cuantos y el director hizo unas pruebas para saber de qué cuerda eran”, apunta Santamaría. A partir de ese momento comenzaron los ensayos los lunes en la sala multiusos de la comisaría de Pamplona e incluso cantaron en un evento público antes de la llegada de la pandemia. “Nos empeñamos en cantar el himno de Navarra el día que celebramos el patrón de la Policía Foral”, recuerda. “Fue la primera incursión. Para muchos fue sorpresa ver un coro entero vestido de gala y de rojo”, comenta.

“Ha quedado un grupo muy majo. La organización de la policía es muy jerárquica y, sin embargo, en el coro somos todos iguales”, aclara Santamaría. La relación entre los agentes es tan buena que fuera de los ensayos también hacen quedadas para disfrutar de la música. “Estamos muy comprometidos. Es un coro que no se puede comparar con los profesionales, pero tenemos mucha afición y lo importante es divertirse”, ríe.

Como dice el responsable de comunicación, el coro es de aficionados, pero el proyecto ha tenido impacto dentro del cuerpo y desde la Jefatura han dado todas las facilidades para que salga adelante. “Han visto que esto evoluciona y ponen de su parte para cambiar los turnos y que podamos ensayar, por ejemplo”, explica. “Hay policías que vienen de otras comisarías y tienen que hacer un esfuerzo. Es bonito”, remarca.

Una de las dificultades con la que se están topando es encontrar voces femeninas. “Es todo lo contrario a lo que les pasa a otros grupos del concurso”, dice. “En proporción hay menos mujeres que en otros trabajos”. Según él, esto provoca que las voces se descompensen. “Estamos intentando fichar compañeras para equilibrar las cuerdas”, ríe.

Santamaría pertenece desde el año pasado al Orfeón Pamplonés en calidad de “aspirante”. “Para mí es una pasión cantar, lo que pasa que hasta ahora no me podía comprometer”, reconoce. Fue a partir de presentarse al concurso cuando decidió hacer las pruebas porque “le picó el gusanillo”. “De pequeño estudié música y estuve en el coro de Ikastola San Fermín”, recuerda. “Vi el anuncio de las pruebas en el periódico, me animé y me cogieron”, comenta. “He pasado de jugar el Boscos a jugar en Champions. Un sueño”, bromea. Será el 28 de mayo cuando los 150 trabajadores se pongan de gala y actúen en Baluarte.