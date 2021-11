La peña Muthiko Alaiak celebra su 90 aniversario bailando

Contra viento y marea o, en este caso, contra la nieve, se celebró este domingo el 90 aniversario de la peña sanferminera Muthiko Alaiak. Fue a las 12 y, a pesar del mal tiempo, los socios y personas interesadas no dejaron de asistir al frontón Labrit en una fecha como esta. El presidente de la peña, Patxi Pérez, contó que habían organizado todo sin la ayuda del Ayuntamiento y en plena sexta ola de covid, así que una nevada no era excusa: “Nos habíamos volcado muchas personas en esto, no podíamos cancelarlo”. En el evento hubo actuaciones de dantzaris, del coro, de la fanfarre y vídeos explicativos sobre la historia de diferentes grupos que conforman la asociación.

La peña, contaba también Patxi Pérez, es mixta desde sus inicios en 1931, y la define como una asociación cultural, folclórica y deportiva. Lo que diferencia esta peña de otras sanfermineras, contaba Patxi Pérez, es que es mucho más que San Fermín, ya que tiene una fanfarre, un coro y equipos de baloncesto, fútbol y atletismo. También cuentan con un grupo de montañismo que hace una excursión por Navarra al mes y un grupo de danza.

Jesús Caso

La asociación Muthiko Alaiak se caracteriza también por la danza popular que promueven para su conservación, e Iñigo Pimoulier Ugarte afirmó este domingo que “es importante mantenerla porque son nuestras raíces: el pueblo que baila está vivo”. El día de la peña es especial para él, ya que se juntan muchas generaciones de dantzaris, y actuar en el frontón Labrit le pareció “emocionante”. Contaba también que llevaban preparando esta ocasión bastante tiempo a través de los ensayos. Los aficionados a la danza quedan normalmente dos días a las semanas, y todo comienza con el grupo txiki. Cuando terminan los más pequeños, llega el turno de los mayores, así que se cambian de ropa, calientan, estiran, y se ponen manos a la obra. Además de las fechas acordadas, estos últimos meses han añadido algún que otro día de ensayo para que se unieran las generaciones de dantzaris más antiguas. El pamplonés de 34 años añade que esta colaboración “ha sido bonita, sobre todo desde que comenzó la pandemia y la actividad del grupo se vio reducida”. Para Iñigo Pimoulier el baile no era una afición que le acompañara desde pequeño, sino que decidió aprender “con unos 20 años. Había hecho algún cursillo, pero no sabía nada, no tenía disciplina ni continuidad”. Ahora que sí la tiene, pudo actuar ayer en el evento de la peña, pero siempre sabiendo que baila “porque disfruta”.

La fanfarre de esta asociación, otro grupo de renombre, comenzó en 1977 y uno de sus fundadores fue Patxi Esparza. Su hijo, Julen Esparza Ros, de 26 años, contaba que él se unió en 2005, cuando tenía 10 años y comenzaba la fanfarre txiki a raíz del 75 aniversario. Lo que quería conseguir la fanfarre con ese grupo de niños era tener “una cantera de músicos para el futuro”. La fanfarre, continuaba, “no es una charanga, como piensa mucha gente”.

Se diferencia, para empezar, en sus instrumentos, ya que en la fanfarre la base es el acordeón y se unen a él el bombo, los platillos, el clarinete, el bombardino, la txirula... La otra diferencia es, por supuesto, el objetivo. En una charanga se busca más animar el ambiente en las fiestas, mientras que la fanfarre busca conservar el folclore musical de la zona. Julen piensa que “sería una pena que esto se perdiese” por la falta de fanfarres, y así lo demuestra desde que aprendió a tocar la percusión de pequeño. No recuerda cuándo comenzó a tocar, es algo que siempre le ha acompañado a “ir abriendo mundos”.

En el aniversario de ayer hubo una pequeña sorpresa para los asistentes: un homenaje a Patxi Esparza, que falleció en abril. Se organizó “en secreto” entre pocas personas, y contactaron con antiguos miembros de la fanfarre para tocar en el homenaje. El burladés Julen Esparzan admitía que fue “muy emotivo”.