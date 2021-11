Una novela navarra y ecologista

Emilio es un joven con inquietudes y afán de aprender, a la vez que protagonista de la primera novela de Luis María Rodríguez Elía (Cabanillas, 1957), 'Mi traje verde' (editorial de autoedición Círculo Rojo). Rodríguez Elía, responsable de residuos en la Mancomunidad de Montejurra durante la mayor parte de su carrera profesional, ha volcado en ella sus preocupaciones medioambientales. Por esta razón, este libro está dirigido a un “público objetivo de personas con un mínimo interés” por el tema, intentando hacerles reflexionar sobre esta problemática a través de la trayectoria vital de Emilio.

Al comienzo es un chico al que le interesan especialmente el ambiente político, la transición democrática y la ecología. Y con este personaje se comienza directamente la novela, cuando decide salir de viaje de fin de estudios a Italia; a partir de ese momento surgen las conversaciones tan propias del estilo del libro. Emilio va creciendo a lo largo de la novela y, con él, su filosofía de vida, de forma que el autor ha procurado meterse de forma vívida en su personaje. La narración termina, de hecho, con la jubilación de Emilio, pero esta coincidencia con el autor no significa que él mismo sea el personaje principal de la novela.

Aunque en algunos momentos parece casi una autobiografía, Rodríguez asegura que no es así, sino que su propósito era sentimental y pedagógico. Lo que pretendía era dar a conocer la realidad medioambiental y reflejar las reflexiones sobre este tema que afloran en la actualidad. Eso sí, el autor se ha basado en su “experiencia profesional, sus viajes y las anécdotas” que se originaron con ambos para hacer una novela realista.

En el libro aparecen localidades de Italia, Francia, España, Colombia y Finlandia, e incluso Tokio. A la par de todo este mundo internacional, Rodríguez no olvida mencionar su Navarra natal y la del protagonista. Los sitios a los que hace referencia se describen con detalle y precisión, según comenta él mismo, muestra de la estancia del autor en todos ellos.

Pero ante todo esto puede surgir la duda de cómo nació de un perfil como el de Luis María Rodríguez la escritura de una novela. Y “la chispa es algo tan simple como la jubilación y la pandemia”, factores que generan en mayor o menor medida bastante tiempo libre. Aun con esto, asegura que Mi traje verde no fue “premeditado”, sino que es una consecuencia natural de su afición por las palabras. Debido a sus trabajos, ha tenido muchos momentos en los que poner en práctica el uso de las letras, con ponencias en varios lugares del mundo. Escribir ficción, sin embargo, era algo nuevo para él, ya que solo había redactado apenas un par de textos para su familia.

Su novela se publicó a principios de septiembre de este año, pero no ha sido un proceso fácil. Lo que más le asustaba al autor al comienzo era la escritura, a la que ha tenido que dedicar trabajo diario durante un año. Pero lo que le ha sorprendido no solo ha sido la facilidad que ha encontrado en redactarlo, sino en el proceso de publicación y promoción. Rodríguez afirma que “es un mundo que no conocía de nada” y que era más difícil y complejo de lo que esperaba. Tras muchas horas de relectura y edición, este profesional ha conseguido escribir su primer libro.

Mi traje verde, por tanto, es una novela que no está pensada para ser reflejo de su autor, ya que utiliza al personaje ya mencionado. Sin embargo, el Rodríguez sostiene que el uso de todo el saber, anécdotas y detalles realistas hacen que haya procurado estar más cerca del lector que nunca. Y esta es la manera que el escritor ha buscado para llegar a la sociedad preocupada por el medio ambiente de hoy en día, pero contando con “la ventaja del formato de la novela, que ya tiene un gancho de por sí”. La escritura de este libro, a fin de cuentas, como aclara Luis María Rodríguez, es para él toda “una satisfacción”.