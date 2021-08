Las citas del fin de semana

Viernes 6

CON NIÑOS

Juegos artesanos. Plaza del Mercado de Aoiz. De 10 a 13 horas.

‘Clowntífics’, ciclo ‘atardecer Pamplona’. Plaza de la O a las 20 horas. LABORATODOELMUNDORIO (Laboratorio de Investigaciones Desternillantes Donde Todo el Mundo Trabaja en Algo) para, con la ayuda de los espectadores, llevar a cabo sus experimentos.

MÚSICA

‘Concierto Lemon y Tal’. 6 de agosto, Tafalla y 31 de octubre, Azagra. Las entradas, 5€ y se podrán adquirir a través de los canales habilitados por cada ayuntamiento participante.Girando por Navarra / Bira Nafarroan Barna, un programa que quiere dar nuevas oportunidades a los grupos emergentes de la Comunidad Foral.

Concierto de Tenpora. Lesaka, Plaza Zaharra. 20 horas. El grupo de Tolosaldea presentará su nuevo disco, ‘Berriro asma nazazu’, dentro del programa ‘Kultur’.

Concierto de Epsilon. Plaza El Ferial. 20.30 horas. Dentro del ciclo ‘Música KM 0’. Grupo musico vocal, que se compone por Roberto, Maite, Lucía, David y Pilar, cinco voces y diferentes bases instrumentales con clásicos del Dúo Dinámico, Alaska, ABBA, Fórmula V, Los Secretos, La Guardia. Canciones para bailar, escuchar y recordar.

La Tribu Obembe. Casa de cultura de Alsasua. A las 20 horas

Concierto. Z-ERUA ta L’KANO + Grupo sorpresa (Carpa Plaza Eras en Burlada).

Marc Seguí. A las 21.30 en Contrebia Arena de Cintruénigo. Venta en www.cintruenigo.com.

Rock Brothers. Plaza Santa Cruz de Zizur Mayor a las 20 horas.

Ángel Ocray. Programa Barakustik. Bar Sibemol de Barañáin a las 21 horas. Aforo limitado de terraza. Organiza TCM el Lago. Colabora el Área Cultura del Ayuntamiento de Barañáin.

Concierto de A1Goldie. ‘Ciclo Enklaves’. Parque de la Taconera. Detrás de este proyecto está Andrea Artola, una joven cantante y compositora con raíces vascas y brasileñas y con influencias de R&B, la bossa nova o en dancehall, entre otras.

Sabotaje Yammps en el ‘Ciclo musicando’. En la carpa municipal (patio C.P. Joakin Lizarraga) a las 20 horas. Gratuito con aforo limitado, inscripciones a través de la web municipal en el formulario habilitado a tal efecto en el apartado inscripciones, hasta el día 2 de agosto. Si quedaran plazas libres, podrán ocuparse por orden de llegada el mismo día de la actuación. Incluye rock clásico en inglés, hard-rock, todo ello reforzado con notas de punk fresco de aquí y de allá y algún guiño grunge.

Chuchin Ibáñez. Parada de Zuriain a las 20 horas. Entrada libre con aforo limitado reservando en el 616038685. Show CARA B (Rancheras y Versiones Pop Rock). Artista Invitado: Rob Castillo.

Música para jardín: Fetén Fetén y Jou González. Jardín del Palacio Vallesantoro, Casa de Cultura de Sangüesa a las 20:30 horas. Entrada: gratuita hasta completar el aforo. Para poder acceder al jardín es necesaria la retirada previa de invitaciones. Se podrá retirar un máximo de 4 entradas por persona y por evento. Las entradas podrán retirarse en la Casa de Cultura de martes a viernes en horario de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00h, en www.sanguesacultura.es y/o www.sanguesa.es. Duración: 75’.

‘Demode en concierto’. Parque de Gernika (Irurtzun). 20 horas.

‘Los atardeceres poéticos o el embrujo del Medievo’. Cerco de Artajona. Veladas literarias con aroma épico alrededor de la poesía y de la música. A cargo de Mª Antonia M. Morales, artajonesa afincada en Barcelona, está acompañada por los poetas locales José Ramón Larrea, Rakel Urtasun y Ángel Andueza; y el músico Emilio Arias, trovador y luthier.

‘Berriro asma nauzu’ en el ciclo ‘Kultur 2021’. Plaza Zaharra (Lesaka) a las 20 horas. Canciones que surgen a patrir del pop y el jazz y se adentra en terrenos como la electrónica o el rock progresivo.

CINE

‘Grease’ Plaza del Ayuntamiento de Ribaforada a las 22 horas. Película estrenada en 1978 , un gran clásico de los musicales.

“Las brujas de Roald Dahl”. Plaza de la Casa de Cultura de Burlada a las 22 horas. Cuenta la conmovedora historia de un pequeño huérfano que, a finales de 1967, se va a vivir con su querida abuela a Demopolis, un pueblo de Alabama. El niño y su abuela tienen extraños encuentros con algunas brujas aparentemente glamurosas pero absolutamente diabólicas. Adaptación del libro “Las brujas” de Roald Dahl. No recomendada para menores de 7 años.

‘Pagafantas’. Palacio de Ezpeleta. 22 horas. La película se proyectará en euskera, subtitulada al castellano.

Cine de verano, ‘Padre no hay más que uno (2). La llegada de la suegra’. Pista polideportiva de Badostáin a las 22 horas. Gratuito, entrada libre hasta completar aforo.

FESTIVAL NIFF

Mujeres en el cine, mujeres en la cima La mujer en el mundo audiovisual y firma de la carta de la paridad con CIMA. Civican de 11 a 12.30 horas. Sesión abierta al público. Ponentes: Cristina Andreu (directora y presidenta de CIMA), Helena Taberna (directora), Ruth Gutiérrez (profesora de Epistemología y Guion de series en FCOM), Belén Galindo (responsable de comunicación del Grupo La Información).

Sesión NIFF 4. Civican de 12.45 a 14 horas. Películas: Cenicienta Swing, Ferrotipos, One to one y Xuetilandia.

Sesión NIFF 5. Palacio de Condestable de 17 horas a las 18.30 horas. Películas: Tú eres yo, y yo soy tú y Surcos.

Sesión NIFF 6. Escuela Navarra de Teatro de 18 a 19.30 horas. Películas: Robarte una noche y Vilas y sus dobles.

Sesión NIFF 7. Palacio del Condestable de 19 a 20.30 horas. Películas: Bienvenidos a España.

Sesión NIFF 8 (NIFF en corto). Escuela Navarra de Teatro de 20 a 21.30 horas. Películas: Stains, Marcianos, Erroak, Mondo domino, El baile del estornino y Frontline.

Sesión Filmando en Navarra con Isabel Coixet. Catedral de Pamplona (entrada por la calle Dormitalería, 1) de 21.45 a 23.30 horas. Las películas son una selección de proyectos realizados en Filmando en Navarra con Isabel Coixet. Películas extra (muestra de anteriores F.E.N.): P.I.G.S, Extintor y Ahí hay algo.

TEATRO

‘Paz no está entre nosotros’ y ‘Foto de señoritas’ en el ciclo ‘Con los pies en las nubes’. Castillo de Tiebas a las 20 horas. Entrada: 2€. Entradas a la venta en www.baluarte.com, en la taquilla de Baluarte o una hora antes del espectáculo en el lugar de la actuación. Duración 20’. Amildegi Produktiones. Paz es la hija de la última generación de herreros que habita en la casa del bosque. Incapaces de solucionar sus propios problemas, los habitantes del valle acuden a ella en busca de soluciones. La cuerda teatro ofrece ‘Foto de señoritas’, duración de 30’. Las apariencias no engañan, por mucho que una se empeñe en aparentar. De esto trata esta obra.

‘Variaciones hansel’. ‘Con los pies en las nubes’. Castillo de Tiebas a las 20 horas. Entrada: 2€. Entradas a la venta en www.baluarte.com, en la taquilla de Baluarte o una hora antes del espectáculo en el lugar de la actuación. Duración 20’. Colectivo Humo.

CIRCO

‘Creatura. Lapsoproducciones/ malabart’ en el Festival de las Murallas de Pamplona. Ciudadela a las 22 horas. Gratuito, entrada libre hasta completar aforo.

VISITAS

Noche de estrellas. Ugar a las 22.30 horas. Reservas: 60687810. Se aprenderá a identificar constelacione sy estarán habilitados telescopios.

OTROS

‘Plantadurías’. ‘Cada día un plan’. Casa de la Juventud de Pamplona de 19 a 20.30 horas. Actividad gratuita para jóvenes de 14 a 30 años. Con inscripción previa desde el día antes de la actividad hasta el comienzo de la misma. Teléfono: 948 233 512. Elaboración de agua facial de rosas.

Sabado 7

CON NIÑOS

Cuentos en familia: Marioneta pis-pis. Patio Casa Cultura de Falces a las 21 horas.

Taller infantil de danzas africanas con Afrofest Baobab Danza. Plaza de Dicastillo a las 12 horas.

MÚSICA

‘El sonido del universo: música, estrellas y tradiciones populares’. Ujué. 7 de agosto. Entrada libre hasta completar aforo, en todos los eventos excepto conciertos de María Bayo y Orfeón Pamplonés. Inscripciones para ambos conciertos: www.jakiunde.eus/ujue2021. 10h apertura con autoridades; 10:30h Música de los astros, Coral de Cámara de Pamplona Dirigido por David Gálvez;11:30h Los sonidos del alma, Manuel Seara Valero Director del programa A Hombros de Gigantes, Radio 5 (RNE); 12:45h visita guiada al patrimonio histórico cultural de Ujué con Esther Leza, maestra de Ujué; 16:30h Desde las estrellas al pensamiento mágico, Teresa Catalán Compositora, académica de Jakiunde; 18h charlas de astronomía con Roberto García, Fernando Jáuregui, Javier Armentia, Joaquín Sevilla y Sociedad Astronavarra; y 21h observación de las perseidas, Organizan Planetario de Pamplona y Sociedad Astronavarra.

‘Concierto de Amaia Romero’. Ciudadela de Pamplona. 21:30 horas. ‘Noches de Ciudadela’. Entradas agotadas.

‘Luces, Música, ¡Acción!’ en el ciclo Kultur 2021 y ‘Música en cada rincón’. Orbaizeta, fábrica de armas a las horas. Espectáculo basado en la música de las Bandas sonoras originales de los clásicos del cine.

‘The Ribbons’ en el ciclo ‘Kultur 2021’. Los Arcos, plaza del Coso a las 21 horas

Concierto de Álvaro de Luna. Plaza de toros de Corella a las 22 h. Compra de entradas en mutick.com.

Conciero La Pegatina. Contrebia Arena de Cintruénigo a las 21.30. Venta en www.cintruenigo.com.

‘Concieto 1521’. Erremendia a las 18 horas. Concierto de txistularis. Concierto en conmemoración del quinto centenario de la batalla de Noáin.

Concierto Alfedro e Iker Piedraita. Carpa municipal (patio C.P. Joakin Lizarraga) a las 20 horas. Entradas: 5€ con consumición (cerveza, vino, agua ó refresco). Inscripciones a través de la web municipal. Si hubiera más solicitudes que plazas se procederá a la realización de un sorteo .

Chuchin Ibáñez y los Charros. Parque del Conde (Tafalla) a las 20 horas.Entrada gratuita hasta completar aforo.Certamen Cultural de Verano organizado por el Ayuntamiento de Tafalla.

FLAMENCO ON FIRE

Pastora Galván y Jesús Carbonell en Flamenco on Fire. Ruinas de San Pedro en Viana a las 21 horas. Entradas 18€. El ciclo F on Fire acerca propuestas diversas en distintos escenarios históricos y singulares de la geografía navarra, al tiempo que abre espacios de programación para fomentar el talento flamenco de artistas navarros y del norte de España.

FESTIVAL NIFF

Masterclass de producción con Esther García. Palacio de Condestable (piso superior) de 11 a 12.30 horas. Ponentes: Esther García (productora de El Deseo, Pedro Almodóvar, Guillermo Del Toro...) y Joaquín Calderón (director del NIFF y CEO Estudios Melitón).

Sesión NIFF 9. Palacio del Condestable de 12.30 a 14 horas. Películas: The Winter y Io sono il sole.

Sesión NIFF 10. Escuela Navarra de Teatro de 12.30 a 14 horas. Películas: Así soy - Halakoa naiz y Atrévete.

Sesión NIFF 11 (NIFF en corto) Escuela Navarra de Teatro de 17 a 18.30 horas. Películas: Lo efímero, Los cambios, Mellem Sten Og Et Hardt Sted, Las cosas cambiaron, 57 días y Larrua Jo.

Sesión NIFF 12. Mabel Lozano Presenta Escuela Navarra de Teatro de 19 a 20.30 horas. Pornoxplotación: presentación del nuevo libro de Mabel Lozano y Pablo J.Conellie y Biografía del cadáver de una mujer. Ponentes: Mabel Lozano, Christopher Giraldo y Belén Galindo. Películas: Biografía del cadáver de una mujer.

Gala de clausura. Catedral de Pamplona (entrada por la calle Dormitalería, 1) de 21.30 a 23 horas. Entrega de premios y cierre del NIFF 2021. Se puede reservar invitación en la web del festival: https://www.navarrafestival.com/.

TEATRO

‘Parada imporvisada’ en el ciclo ‘Con los pies en las nubes’. Paseo de los Canónigos (Roncesvalles) a las 11:30 horas. Entrada: 2€.

DANZA

‘Danzad, danzad malditos’. Frontón Jito Alai a las 20 horas los días 7, 14 y 21 de agosto. Entrada libre hasta completar el aforo. Las puertas del recinto se abrirán cada sábado a las 19.15 de la tarde. Hoy los navarros Akira Yoshida y Martín Los Arcos se sumarán a otros procedentes de Badajoz, Baleares, Zaragoza y Galicia para ofrecer las representaciones de ‘Hito’, ‘Goosebumps’ y ‘La Levedad’.

VISITAS

Trufa Experiencia en el Valle de Yerri. En la experiencia, son los propios visitantes quienes extraen la trufa de la tierra. Explicación detallada de todo el proceso de cultivo de la trufa, recogida. Degustación de productos trufados en un almuerzo en el Monasterio de Iranzu. Reservas: 649076731.

Visita guiada a la exposición permanente del Museo del Carlismo. 16:30 horas en castellano y 17:30 horas en euskera. Gratuito.

Visita guiada a la luz de la luna. Orbaizeta, fábrica de armas a las 21 horas. entrada: 30€. Grupos de mínismo 3 personas.

Visita guiada a la iglesia de Santa María. Los Arcos, cada media hora de 17 a 19 horas. Gretuito.

OTROS

Alazne Etxeberria y José Cruz Gurrutxaga [monólogo en euskera] “Stand ‘IEUP’ komedy”. Carpa Erripagaña a las 20 horas. Todos conocemos lo que se llama “stand up comedy”, pero rara vez se ha presentado en un formato así y en euskera. Una propuesta nueva, profunda, con estos dos artistas que se han formado a la perfección y que siempre están dispuestas a hacer reír.

Domingo 8

CON NIÑOS

Teatro infantil “Matraka Ma Non Troppo”. Hora: 20 h. Lugar: carpa Erripagaña (Burlada). Compañía Trakamatraka Un mundo donde simples objetos cobran vida y se transforman en música. Un proyecto que junta la música con el reciclaje, la creatividad y la imaginación, la diversidad musical y el respeto al medio ambiente. A partir de 3 años, acompañados por una persona adulta.

MÚSICA

‘El sonido del universo: música, estrellas y tradiciones populares’. Ujué. 8 de agosto. Entrada libre hasta completar aforo, en todos los eventos excepto conciertos de María Bayo y Orfeón Pamplonés. Inscripciones para ambos conciertos: www.jakiunde.eus/ujue2021. 10:30h Actividadesde desde las 12:15 hasta las 19h.

Amigos del bolero. Lugar: carpa plaza de las Eras (Burlada). Formación compuesta por un solista principal, 3 voces tenores, 2 voces de barítonos y una voz de bajo. Dentro de su repertorio están los más variados boleros latinoamericanos acompañados por guitarras, requinto, laúd, percusión y contrabajo, con toques de música argentina, cubana o mexicana. Hora: 20:00 h.

Banda de Música de Peralta, ciclo Salas de Música en la Calle. Ciudadela de Pamplona a partir de las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto de la Banda Municipal y Gaiteros de Sangüesa-Zangoza. Claustro del Carmen (Sangüesa) a las 11:00 horas. Retirada de invitaciones desde el martes 3 en www.sanguesa.es, www.sanguesacultura.es o en la Casa de Cultura en horario de venta habitual.

FESTIVAL DE MENDIGORRÍA

Concierto de Luis Fernando Pérez, Teresa Valente Pereira y Cuarteto de Cuerdas de Matosinhos. Iglesia de San Pedro (Mendigorría) a las 20:45 horas. Entradas: adultos 11€ y menores de 18 años 9€.

TEATRO

Actuación gigantes Valle de Egües. Carpa municipal (patio C.P. Joakin Lizarraga) con dos sesiones a las 10 horas y a las 18 horas. Gratuito hasta completar aforo. Inscripciones a través de la web municipal en el formulario habilitado a tal efecto en el apartado inscripciones. Si hubiera más solicitudes que plazas se procederá a la realización de un sorteo. Si quedaran plazas libres, podrán ocuparse por orden de llegada el mismo día.

CIRCO

Distans. Vol’e temps. En la plaza Rafael Alberti de Ansoain. A las 20 horas.

‘Hemendikara’ en el ciclo ‘Con los pies en las nubes’. Esparza de Salazar a las 19 ohras. Entrada: 2€.

VISITAS

Visita teatralizada ‘Sangüesa a través del teatro’. A las 12 horas. Duración 80’. Producciones Tdiferencia. Domingos 25 de julio, 1, 8, 15 y 22 de agosto. Para todas las personas que quieran conocer el patrimonio de la ciudad. Punto de encuentro. Iglesia de Santa María la Real. Será necesaria la retirada previa de invitaciones. Se podrá retirar un máximo de 4 invitaciones por persona y por visita. Se podrán reservar invitaciones desde el 20 de julio en el teléfono 649 303339, en horario de 11:30 a 14:00 y de 19 a 21 h de martes a sábado o a través del correo turismoycomerciodesanguesa@gmail.com.

OTROS

Exhibición de deporte rural con Zurgai. Plaza de los Fueros de Dicastillo a las 13 horas.