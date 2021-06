Los Guevara, un linaje rodeado de leyendas (y II)

Actualizada 25/06/2021 a las 06:00

El episodio más relevante de la historia de Navarra en el que participaron los Guevara ocurrió en 1134. Su protagonista fue el conde Ladrón Vélez (o Iñíguez) de Guevara.

Ladrón era hijo de Iñigo Vélaz (el apellido aparece con las dos variantes en la documentación de la época), un caballero que participó en las campañas lideradas por Alfonso I el Batallador y que murió precisamente en una de ellas en 1131: el sitio de Bayona. Su madre pudo ser Mayor Ladrón o Áurea Jiménez. La fecha de su nacimiento se sitúa en 1100, casualmente el mismo año en que nació el rey García Ramírez el Restaurador.

El vínculo entre la familia de Ladrón y la del rey pamplonés fue bastante estrecho. No hay duda de que Iñigo Vélaz, padre del conde Ladrón, peleó junto a Ramiro Sánchez, padre del futuro rey de Pamplona, bajo las órdenes del Batallador. Por eso no es de extrañar que esta amistad terminara sellada por vínculos matrimoniales. Aunque en algunas fuentes el nombre de la esposa del conde Ladrón aparece como Teresa de Mauleón, en otras muchas se alude a que su mujer se llamaba Elvira de Monzón. Y esta Elvira de Monzón no es otra que la hermana del rey García Ramírez.

UN REINO A PUNTO DE DESAPARECER

Para entender la importancia de la actuación del conde Ladrón en 1134 hay que retroceder unos lustros, al año 1076, y hasta un lugar muy concreto: Peñalén. Mientras Ermesinda y Ramón, hermanos de Sancho IV, orquestaban su asesinato precipitándolo peña abajo, los reyes de Castilla y León y de Aragón aguardaban para repartirse los dominios pamploneses. Alfonso VI se quedó con la parte occidental, mientras que Sancho Ramírez extendió su dominio sobre la parte más oriental y el territorio nuclear del reino, que quedó convertido en un condado. Los herederos directos del rey asesinado no contaron para sucederle y las otras ramas de la familia de García III el de Nájera fueron ninguneadas. Inclusive la de García Ramírez, que descendía por línea ilegítima (puede que bastarda, aunque lo más probable es que fuera natural) de García III. El reino pamplonés se diluyó de esta manera entre las fronteras de sus dos poderosos vecinos.

Pero en 1134 se dieron las circunstancias apropiadas para que los magnates pamploneses intentaran recobrar su independencia. Ese año, el rey Alfonso I de Aragón, que había sucedido en el trono aragonés a su hermano Pedro I, murió sin sucesor directo, legando sus reinos de Aragón y Pamplona a las órdenes militares.

Los ricohombres de Pamplona se desmarcaron entonces de la decisión tomada por los nobles aragoneses de nombrar rey a Ramiro, hermano menor de los dos reyes anteriores. Reunidos en Pamplona, decidieron ofrecer la corona del viejo reino a García Ramírez. Y uno de los principales artífices de que el trono recayera en García fue su cuñado, Ladrón Vélez.

Así cuenta este episodio Zurita en sus Anales: “Todos los navarros acordaron con consejo de don Sancho de Larosa obispo de Pamplona y de don Ladrón hijo de un gran señor de aquel reino que se llamó don Iñigo Vélez, y de don Guillén Aznárez de Oteiza, Jimen Aznárez de Torres y otros muchos caballeros, que recibiesen por rey al infante don García Ramírez hijo del infante don Ramiro que casó con la hija del Cid y era nieto de don Sancho que mataron en Roda; el cual -según refiere el arzobispo don Rodrigo y otros autores escriben- era ido a las cortes a Monzón”.

Te puede interesar

LEALTADES CONTRAPUESTAS

Ladrón Iñíguez se convirtió a partir de entonces en el ricohombre más importante del reino pamplonés, a quien el rey agasajó y cubrió de honores. Fue tenente de Leguín y de Aibar y gobernó Estella. Se hacía llamar Ladrón de Navarra y princeps navarrorum (príncipe de los navarros), esto es, el principal o primero entre los navarros.

En 1136, Alfonso VII de Castilla invadió el reino de Pamplona, llegando hasta la ciudad del Ega, que el conde tenía a su cargo. Ladrón rindió entonces la plaza y poco después se le ve como señor de Viguera, gracias a las mercedes del rey castellano.

Curiosamente, a pesar de esta pequeña traición al rey pamplonés, Ladrón Iñiguez y su familia nunca perdieron la estima de la familia real pamplonesa, ni su poder en el reino. Y esto solo se puede entender por dos razones. Por su papel en la coronación de García y por los vínculos matrimoniales que establecieron las dos familias. Ya se ha visto cómo el propio Ladrón se casó con Elvira de Monzón. Y parece también que su hijo, Vela, se casó con una hija del rey. Esta hija pudo ser Sancha, fruto del segundo matrimonio de García con Urraca la Asturiana. Antes de desposar a Vela, Sancha estuvo casada con Gastón de Bearne y con Pedro Manrique de Lara, por lo que este debió de ser su tercer enlace.

Aún estando en la corte castellana, el conde nunca dejó de considerarse navarro; se llamaba a sí mismo Ladrón de Navarra. Y en 1140 recuperó incluso la tenencia de Aibar.

Son muchos los documentos oficiales de esta época en la que aparecen nombrados miembros de esta familia como testigos, siendo mencionados de estas maneras el conde don Ladrón, el conde don Ladrón en Álava, el conde don Ladrón en Aybar y su hermano don Lope Iñiguez en Tafalla, el conde don Ladrón con sus hijos don Vela y don Lope, don Lope Iñiguez en Tafalla y su hermano Fortuño Iñiguez en Caparroso, don Lope Iñiguez en Estella…

LADROS DE GUEVARA

El conde Ladrón fue una persona tremendamente influyente en su época, que acumuló gran poder y extendió su señorío sobre numerosos territorios. En el trabajo de Julián Cantera Orive, Un cartulario de Santa María la Real de Nájera del año 1209, se dice que Ladrón fue nieto de Orbita Aznárez, señor de Guipúzcoa. Y que él fue señor de Álava, Estíbaliz, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Viguera. En otros documentos también se le nombra como señor de Haro y Momacastro. Como se ve, la vida del conde fue intensa, participando desde joven en campañas militares, como la toma de Zaragoza.

El padre Moret en los Anales del reino de Navarra señala: “Y veese tambien la posteridad del Conde en sus hijos Don Vela y D. Lope, y de él por su grande autoridad tomaron el apellido de Ladron los de la muy ilustre casa de Guevara”. Pero no solo tomaron ese apelativo, ya que sus descendientes llevaron también los apellidos Vélez Ladrón y Vélez de Guebara.

Guevara, un apellido muy extendido



El apellido Guevara, como se ha visto, derramó su influencia por numerosos territorios tanto dentro como fuera de Navarra, siendo un apellido muy extendido en la actualidad, principalmente en sus formas Guevara y Ladrón de Guevara. Se puede encontrar tanto en España como en muchos países latino americanos.

En el siglo XIII se tiene noticia en Navarra de Milia Guevara, que estaba casada con Jimeno de Aibar. En 1281, ya viuda, aceptó un arbitrio del gobernador Guerrand de Ampleius por un litigio habido entre ella y el monasterio de la Oliva por unos terrenos que legó su marido.

Una rama de la familia dominó en los siglos XIV y XV los territorios de Escalante, Treceño y Pontejos y el valle de Valdáliga, en la hoy comunidad de Cantabria; siendo Beltrán Vélez de Guevara y Ayala el primer conde de Tahalú, en 1431.

En el siglo XVI hay que mencionar la figura de Marina de Guevara, monja cisterciense condenada por la Inquisición a morir en la hoguera, acusada de abrazar la fe luterana. Manuel de León de la Vega en su libro Los protestantes y la espiritualidad evangélica en la España del siglo XVI cuenta que profesaba en el convento de Belén y que era hija de Guevara, vecino de Treceño y de Elvira de Rojas, pariente del conde de Oñate. Marina fue quemada en el auto de fe de octubre de 1558 en Valladolid.

Existe también un documento fechado en Madrid el 15 de abril de 1665 cuyo título reza así: “Memorial al rey nuestro señor, por D. Martin de Saabedra, Ladron de Gueuara, señor de la Casa de Saabedra, y de la de Naruaez y pariente mayor de la de Gueuara, conde de Tahalu, inmediato sucessor al condado de Escalante, marquesado de Rucandio, vizcondado de Trezeño, señorio de la casa de Zeuallos, Cabiedes, y de las villas à èl pertenecientes del valle de Valdaliga, y de las casas de Auendaño, Gamboa, Olasso, y Vrquizo, y de la casa de don Francès de Veamonte, mayorazgo segundo del condestable de Nauarra, y de la Casa de Araçurî, Montaluan, Esparça y Acotain, y de la de Ortubia en Nauarra la baxa y de la villa de Villa-Real de Alua y demas lugares de su jurisdiccion”.

Y en 1690, Juan Manuel Alfaro Ladrón de Guevara y Mendoza fue nombrado conde de Bazalote.