Pilar Escalada: "En la selección de libros que llegan a la tienda hay que buscar un equilibrio. En el papel queda muy bonito pensar en poner una librería con los libros que yo quiero vender, pero luego tienes que comer. Es difícil hallar el equilibrio entre lo que tú quieres que vender y lo que se vende.

No puedes comprar todo y haces una selección. Conoces libros que no entrarían en tu casa, pero sabes que son necesarios para subsistir. Los libreros independientes siempre intentamos dar espacio a otro tipo de literatura, ensayo... para que la gente pueda descubrir.

Lo que nos pasa en nuestra librería es que tenemos los libros puestos de frente. Nos gustan las editoriales independientes y queremos traspasar ese amor nuestro a nuestro lectores. Muchos de nuestros clientes nos dicen: "Esta editorial no la había visto en la vida", y no es porque no estén en otras tiendas, sino porque no se ven las portadas.

En las librerías tenemos también la dificultad de que todas las semanas llegan muchas novedades. El equilibro es muy complicado, pero buscarlo es muy bonito".