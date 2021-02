Ángel Exposito: “El día que deje de emocionarme con el periodismo no seré yo”

Actualizada 20/02/2021 a las 17:59

A punto de cumplirse un año del inicio de la pandemia, el periodista Angel Expósito Mora (Madrid, 1964), coordinador de informativos de la Cadena COPE y presentador del programa La Linterna, resume cómo ha vivido este año tan absolutamente atípicodesde la primera línea informativa.



¿Cómo ha vivido la intensidad informativa que exige un programa diario en la radio en estos meses de pandemia y confinamiento?

Si algo caracteriza nuestro programa es el hecho de salir y hacer el programa desde zonas de conflicto y, obviamente, este tiempo no lo hemos podido hacer. Hemos salido en la medida que hemos podido a hospitales, residencias, colas del hambre, lugares de voluntariado... pero con cuenta gotas. Así que emos hecho radio de manera muy complicada. Y hemos trabajado con altibajos. Hace un año yo me creía a Fernando Simón, yo me creía los datos de muertos, creía que íbamos a salir de la crisis para el verano y que íbamos a vencer al virus allá por junio o julio. Resulta que todo ha sido mentira. Y así estamos: cansados, doloridos, apesadumbrados y preocupados.

¿Qué previsión puede hacer desde la atalaya de un programa de radio como La linterna?

Yo creo que, desde el punto de vista médico o científico, es cuestión de tiempo. Si no es al final del verano, será a final de año. Desde el punto de vista económico ya no es que recuperemos los viajes o los Sanfermines el año que viene, es que la deuda va a durar muchos lustros. El déficit es tremendamente profundo. Y recuperarnos de esos casi cinco millones de parados va a costarnos mucho tiempo. Y desde el punto de vista institucional y político, vamos a salir muy tocados. Nos está tocando una pandemia terrible para cualquier gobierno, pero nos está tocando todo eso con el peor gobierno posible y lo vamos a pagar.

Y, en esta situación, la radio como terapia.

Yo creo que, de todos los medios, el que más llega cuando estás haciendo la comida o cuando estás en la ducha o cuando te acuestas es la radio. Puedes hacer cualquier cosa, hasta conducir, oyendo la radio. Hemos sido importantes en este tiempo de confinamiento para informarnos, para entretenernos, para ser críticos y hasta para tener buen rollito en la medida de lo posible.

¿Es una terapia de ida y vuelta?

El otro día Iñaki Gabilondo me dijo que hacemos algo muy mal y es olvidarnos del receptor de la información. Escribimos, entrevistamos o hablamos en la radio para que alguien nos lea o nos escuche, no para nosotros. El importante es ese alguien. Es cierto también que a veces servimos como entretenimiento o como evasión, pero sin los oyentes o sin los lectores no seríamos nada.

La pandemia también nos ha obligado a ponernos más alerta que nunca frente a las fake news y a la manipulación informativa.

Y contra un enemigo fabricante de fake news que no pensábamos. Yo pensaba que venían de un servidor de Siberia o China, pero resulta que no, que las fake news’con el número de muertos, por ejemplo, venían de la fuente oficial del Gobierno de España y sigue viniendo. Resulta que las fake news con la recuperación económica o con datos de la pandemia venían de la Moncloa, de manera que ha sido tremendamente dificultoso.

Desde agosto de 2018 dirige La linterna de COPE. ¿Qué balance hace de su trayectoria?

Pues que, excepto este último año que quiero pensar que será un paréntesis en nuestras vidas, me lo he pasado estupendamente. Hicimos un programa de radio en Bagdad en la base del Departamento de Estado Americano con los boinas verdes españoles, en plena guerra contra el DAESH y uno de los militares nos dijo: “Os he visto trabajar estos días aquí, estamos en la guerra, y tengo la impresión de que trabajáis como nosotros”. He trabajado estos años con un equipo de trabajo que son unos boinas verdes: trabajadores, voluntariosos, con una vocación impresionante y muy valientes. Y así es muy fácil hacer radio.

¿Es cierto que tiene que agradecerle a Gloria Fuertes el hecho de dedicarse al periodismo?

La de Gloria Fuertes, la poetisa, que en paz descanse, fue la primera entrevista de mi vida. Me divertí tanto y me sentí tan importante estando yo en casa y preguntando de tú a tú a alguien tan especial como Gloria Fuertes que pensé “esto es lo mío” y desde entonces no he parado.

¿Y aún se sigue divirtiendo?

El día que esto deje de divertirme seré funcionario y me dedicaré a trabajar en una oficina. El día que deje de emocionarme no seré yo. Es lo que he vivido elaborando uno de los últimos reportajes que hemos hecho sobre la trata en el centro de Madrid, con ese miedo y emoción que aporta vivir de cerca que cientos de chicas sean rescatadas de ese horror. El día que pierda el miedo y la emoción por hacer buen periodismo me dedicaré a otra cosa o me jubilaré. Por ahora, espero que quede mucho tiempo para eso.