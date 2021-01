Javier Tolentino: “Si te roban a tu chica, luchas por ella; lo mismo tenemos que hacer con el cine”

Actualizada 13/01/2021 a las 06:00

El periodista Javier Tolentino dirige desde hace 20 años el programa especializado en cine de autor El séptimo vicio de Radio 3, uno de los más longevos de la parrilla española. Autor de varios libros y ensayos relacionados con el mundo del celuloide, colaborador en numerosas revistas y realizador de la trilogía de cortos Entre telas, visita este miércoles Pamplona para presentar en la Filmoteca de Navarra (19.30h), su primer largometraje, Un blues para Teherán, y el libro que lo acompaña, Un blues para Teherán. Apuntes (Extravertida, 2020). Este último de la mano del Club de Lectura de Diario de Navarra. Ambas obras muestran un Irán donde “tradición y modernidad conviven y se confrontan” a través de su protagonista, Erfan, un joven kurdo, divertido e irónico, que quiere convertirse en director de cine e invita al espectador a descubrir la cultura del país, mediante su música y sus gentes.



¿Por qué eligió Irán para su primer proyecto cinematográfico?

Soy un enamorado del cine iraní desde los años 70: de su poesía, de su frescura, de su amor por la naturaleza... Además, a lo largo de mi vida he viajado a Irán en innumerables ocasiones y he frecuentado sus festivales de cine: Rasht, Teherán... De modo que esta película es un proyecto gestado desde hace tiempo. Al principio pensé en escribir solo un libro, ser un cronista español que contemplaba este país que amo, sin juzgarlo. Pero me hubieran faltado las imágenes... Así que hace cinco años entré en contacto con la productora Sandra Mora, de Quatre Films, y empezó a ponerme las pilas. Sandra fue el verdadero motor del proyecto.

Mostrar la música y la poesía iraní, por un lado, y la belleza del paisaje, del mar Caspio o de las aves, por otra, requieren necesariamente del lenguaje audiovisual, pero ¿qué aporta el libro a la obra?

La película es pura imagen, aunque hay cosas que se desprenden de ella y quedan a merced de la sutileza del espectador para que lo impregnen. El libro, por otro lado, es un diario de rodaje, pero no desde el punto de vista habitual, sino poético. Aborda temas que están en la trastienda de la película, pero que no aparecen explicitamente en ella.

El protagonista, Erfan, es una especie de Quijote, pero no de La Mancha sino del Kurdistán. ¿De dónde surge este personaje?

Simboliza el rostro del país que yo amo. Es humilde y a la vez divino. Está perdido, y su propia madre lo confiesa: “Hijo, no naciste en el país indicado”. Busca el amor, pero no sabe cómo encontrarlo. Como don Quijote que creía que solo el amor por Dulcinea le salvaría, Erfan sabe que ese sentimiento es el más prohibido en su país. En Irán, todas las parejas están concertadas por sus familias, y el amor libre, entendido en la manera de ser uno mismo el que elige a su pareja, es algo subversivo.

¿Cómo encontró a los actores?

Tengo muchos amigos iraníes y estoy a pocos metros del Centro Persépolisis de Madrid, una asociación cultural persa; pero cuando vas a rodar en un país y quieres que los personajes sean auténticos, tienes que organizar un casting y elegir a los mejores.

¿Cuál es el significado del título de la película?

Un blues para Teherán significa la derrota, la canción triste de un país, que pese a ser la referencia de la cultura occidental ésta no ha sido suficiente para contruirse como sociedad. El blues es el canto de la derrota persa.

¿Hay una reivindicación de la mujer como trasmisora e intérprete de la música tradicional iraní?

No lo pretendo. No quiero enjuiciar, solo mirar. Es verdad que las mujeres iraníes son las que mantienen con una mayor pasión la vocación por el canto, cantan a sus padres y a sus hijos, y sin embargo no les es permitido cantar. Pero quiero que sean los propios iraníes los que muestren sus deseos y sus propias reivindicaciones.

Además de en la Filmoteca Navarra, ¿proyectará su película en algún festival navarro?

El NIFF (Navarra International Film Festival) tiene todos los derechos de exhibición de la película en Navarra. Es el compromiso por la participación de los estudios Melitón de Lecaroz en el proyecto.

¿Piensa que para cuando se celebre el NIFF, del 4 al 7 de agosto, estará ya superada la pandemia?

Esperemos que sí; pero si no, tendremos que hacerlo con todos los controles y la seguridad sanitaria.

Entonces, apoya el hecho de que el próximo Festival Punto de Vista (15-20 marzo) sea presencial...

Me gusta la decisión de Garbiñe Ortega, la directora del Punto de Vista, así como la de José Luis Rebordinos del Festival de San Sebastián y la de Thierry Frémaux, director de Cannes. Los festivales de cine tienen que reinventarse y estar ahí en la medida de lo posible. No podemos aceptar la derrota de antemano. Es como cuando te roban a tu chica; no puedes quedarte de brazos cruzados, tienes que luchar por ella.

¿Cree que en Navarra hay espacio para dos festivales de cine: el NIFF, que este año cumplirá su 3ª edición, y el Punto de Vista, que ya va por la 15ª?

Creo que sí. El Punto de Vista, con el que yo estoy vinculado desde sus orígenes, tiene una perspectiva muy marcada de cine documental de vanguardia. Y desde aquí, mi reconocimiento a todos los responsables políticos y profesionales que apuestan por un festival arriesgado. Pero también cabe un cine menos experimental desde el punto devista estético.

‘Un blues para Teherán’ se verá en el NIFF, pero encajaría sin duda en el Punto de Vista.

Efectivamente es así y la directora me ha trasmitido su buena percepción de la película, pero el NIFF estaba en el origen del proyecto.

¿Podría ser la covid el golpe de gracia para la salas de cine?

No soy tan pesimista. Las plataformas online pueden colmar la curiosidad de los espectadores por los últimos trabajos cinematográficos, pero nunca van a poder sustituir a las salas y lo que significa ver la película con otras personas o participar en coloquios y mesas de debate. Las salas de proyección tienen que ponerse las pilas y promover distintos eventos cinematográficos a partir de las películas.