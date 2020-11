Peio Monteano: “Lo único que se ha demostrado verdaderamente eficaz contra el coronavirus son medidas del siglo XVI”

Actualizada 09/11/2020 a las 06:00

Peio Monteano Sorbet (Villava/Atarrabia), doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), es Técnico Superior del Archivo Real y General de Navarra. Entre los muchos temas que ha tratado, la mayoría de carácter local, destaca una monografía sobre la “Era de la Peste” en Navarra. Escribió el libro en 2002 y que fue reeditado en 2020 en plena pandemia del coronavirus. La situación que vivimos nos permite empatizar mejor con nuestros antepasados y la Peste ha pasado de ser un hecho de curiosidad anecdótica a una etapa de la que aprender. El Covid-19 ha llegado desde Wuhan, China, la Peste Bubónica recorrió el mismo camino, desde Oriente hasta Europa.

La Peste (1348) llega a Europa de mano de los mongoles y luego se difunde con los italianos. ¿Cómo llegó a Navarra?

Es una incógnita. Las primeras teorías, siguiendo el recorrido de las siguientes oleadas, indicaban una difusión por el Mediterráneo y una llegada por el Valle del Ebro. Esto no es posible porque a mediados de junio se daban muertes sospechosas en Pamplona pero no en Barcelona. La Peste se pudo difundir por Aquitania hasta llegar a la costa labortana, desde donde bajaría a la Alta Navarra siguiendo el Camino de Santiago. Los grandes autores y los últimos libros proponen esta ruta norpirenaica.

¿Cómo se difundió la Peste Negra?

Rompió todos los esquemas por su difusión y su letalidad, cercana al 90%. El desbarajuste social fue tremendo. Llegó como la “guinda” a una hambruna anterior que causó grandes cambios sociales llenando los caminos de campesinos que “no tenían donde caerse muertos.” Ese entramado de caminos con gente moviéndose, como sabemos muy bien ahora, es lo peor en una epidemia. Pronto descubrieron algunas cosas que fomentaban la difusión como ponerse la ropa de los fallecidos, que era muy habitual, o que lo más seguro era estar lo más lejos posible de todos y todo. Los recibidores de impuestos lo dejan muy claro en sus registros, parecía que el mundo se quería acabar.

¿Y en las siguientes oleadas?

Principalmente por el comercio y la itinerancia. Establecieron medidas y aprendieron qué funcionaba por prueba y error. En contra de la concepción que se tiene de la sociedad medieval no eran tontos, hacían lo que podían con los recursos que tenían. Usaron cordones sanitarios, confinamientos… Medidas que servían y otras que no. Desgraciadamente no tenían capacidad de parar las epidemias sin pagar el coste en vidas.

¿Qué sector de la población sufrió más la Peste?

La literatura y el arte medieval reflejan a la muerte como gran igualadora social. La madre de Carlos II el Malo, Juana de Navarra, morirá de peste. Lo fue, pero no todas las capas sociales tenían la misma capacidad de esquivar la enfermedad. No tienen las mismas condiciones sanitarias, de alimentación o de movimiento. Los ricos sí que podían moverse e hicieron uso del lema “irse pronto, irse lejos y volver tarde”. Los pobres no tenían a donde ir porque “morirían igual vayan donde vayan” y se quedaban en la Pamplona apestada de 1599 mientras los Tribunales Reales y el Virrey huían a Tafalla. No eran bien recibidos en ningún sitio. Había pánico por la difusión y ni los parientes les aceptaban. Psicológicamente, la peste será un shock terrible y la sociedad sufrirá una profunda transformación que repercutirá en la delincuencia, en un “sálvese quien pueda”. Afectaba a todas las capas sociales, pero está claro que “unos eran más iguales que otros” y las capas más desfavorecidas sufrirán un gran impacto.

En la actualidad se consideran héroes a los sanitarios. ¿Lo fueron también en la época?

Así como hay casos de egoísmo supremo, hechos que cuando volvía del archivo volvía con mal cuerpo del impacto que producían, hay casos de solidaridad suprema. Los sanitarios se la jugaban y, por ello, vendían su trabajo a precio de oro. Hubo médicos que murieron por ir a lugares donde nadie quería ir. También hubo casos como en Tudela que cuando se declaró la Peste fueron los primeros en huir del lugar. En Pamplona en 1599 se fundó una enfermería en la Magdalena y allí murieron sanitarios y no solo ellos, sino también gente muy importante para la época que son los que daban auxilio espiritual. Hay curas que salieron corriendo y otros que se sacrificaron por la comunidad. Órdenes asistenciales como los Dominicos se sacrificaron atendiendo a pobres. Las congregaciones eran “carne de cañón” ya que al llevar una vida en comunidad “en cuanto caía uno caían todos”.

En la moción de censura del mes pasado, Santiago Abascal acusó al gobierno de usar medidas del siglo XVI en pleno siglo XXI. ¿Son efectivas aquellas medidas?

Se repiten. En la actualidad se usan elementos con mayor base científica, pero las grandes líneas de actuación contra la pandemia fuera del ámbito médico fueron las que vencieron a la Peste. Con una disciplina social impuesta con un tono dictatorial que ahora nos cruje un poco.

La vuelta a los cordones sanitarios, al confinamiento perimetral y domiciliario se ve en el siglo XV al igual que el impacto en la economía y las ayudas a los pobres. Lo único que se ha demostrado verdaderamente eficaz contra el coronavirus son medidas del siglo XVI, el confinamiento domiciliario rompiendo la cadena de transmisión. Hay casos extremos como cuando en Ustarroz se declaró la peste y los pueblos del valle rodean el pueblo con patrullas armadas para que no salgan en cuarenta días, aunque les llevaron provisiones para que puedan sobrevivir.

El problema sería aplicar solo medidas del siglo XVI cuando el nivel técnico es mucho mayor. También los riesgos son mayores hoy día. La peste tardo años en llegar a Europa y ahora puede venir con un vuelo Shanghái-París. A la sociedad actual hay que persuadirla, no se le puede obligar como en la Edad Media.

Los pueblos del valle ayudaron a Ustarroz a sobrevivir, ¿fueron solidarios los navarros entre sí?

Sabemos de la Peste por los “cristos judiciales” que se montaron a la hora de cobrar esas ayudas. Hay que tener en cuenta la distorsión que emiten las fuentes ya que lo conflictivo aflora más. Algunos casos de solidaridad quedan reflejados porque luego se cobran las ayudas, pero muchos otros no. Hay un caso en Olloqui en el que una familia del pueblo vuelve de la Pamplona apestada y es enviada a la ermita de Erbin. La madre había muerto en Pamplona, el padre y el hermano mayor mueren y tres hijos, de 11, 10 y 4 años que sobrevivirán, tienen que enterrar a su padre y su hermano. Recibirán, según el cura de la localidad, ayuda de la casa Franzesena, de él y de pocos más.

En la actualidad se están aplicando las primeras sanciones por incumplir las medidas de seguridad. ¿Qué sanciones aplicaban entonces?

Recuerdo el caso de un pamplonés que estudiaba en Huesca y que cuando se declaró la peste allí, volvió a Pamplona. Se coló en la ciudad y tras ser detenido por las autoridades, se le impuso la pena de destierro. Romper la vinculación con tu familia plantea muchos problemas para sobrevivir, ya que la gente tenía lo justo con lo suyo. Llegaron a disparar a gente que intentó entrar y seguramente habría penas más graves relacionadas con ajustes de cuentas por cómo estaba la sociedad, pero que no se conocen.

¿Qué supuso para Navarra la aparición de la Peste?

Explica cierta decadencia política, desde mediados del siglo XIV Navarra sufrió una crisis política provocada por un descalabro demográfico que afectó a la economía. Redujo la población del reino a la mitad y no se recuperará hasta el siglo XIX. Para los supervivientes supuso una redistribución demográfica e incluso oportunidades de prosperar al haber tanto campo vacío y muchas heredades.

¿Y su erradicación?

Desde finales desde el siglo XVI se le estaba ganando el pulso a la Peste. Se cree que se heredaba la inmunidad a la Peste y que esta perdió virulencia. En el siglo XVII, salvo excepciones, no hubo grandes afectaciones y en 1723 fue erradicada de Europa. Heredamos las medidas higiénicas, un urbanismo más saneado, el alejamiento de los cementerios, vacunas… El problema es que luego ocupó su lugar el tifus, la viruela o el cólera.

¿Cómo afecto a la mentalidad de la época?

Es lo más difícil de calibrar pero el impacto fue enorme. Se detecta a nivel de las élites en sus escritos y en el arte, con la Danza de la Muerte. En la masa de la población se puede apreciar un aumento en la devoción a San Roque y a San Sebastián con muchas ermitas y cofradías. Algunos de las celebraciones instituidas en la época se siguen celebrando, como el Voto de las Cinco Llagas en Pamplona.

Además la idea de que mientras no estén todos los miembros de una comunidad a salvo de la enfermedad no estaremos a salvo ninguno, y si hay que gastar, se gasta. De aquí nacerán los conceptos de la sanidad pública y de nuestro sistema sanitario.

¿Tendría hueco en la actualidad un historiador en un comité de expertos?

Estoy seguro de que los inmunólogos aprovechan la experiencia del pasado más cercano. Hay un conocimiento acumulativo recogido desde el siglo XVII sobre cómo tratar una epidemia incorporado en la formación de un epidemiólogo. Igual sí a nivel social, ya que ver el pasado es desdramatizar el presente. Incrementas tu capacidad de sufrimiento y ves con más optimismo tu presente y tu futuro. Creo que en el caso de haber un asiento vacío hay otras profesiones que merezcan ocuparla antes que un historiador, como economistas. El impacto social del Covid es mucho menor que el de la Peste y conocer el pasado nos puede ayudar a desdramatizar nuestro drama del presente.