'Érase una vez un muñeco de nieve', el origen del simpático e inocente Olaf

Actualizada 23/10/2020 a las 13:39

Los orígenes hasta hoy desconocidos de Olaf, el inocente y simpático muñeco de nieve amante del verano que derritió corazones en el largometraje 'Frozen, el reino del hielo' (2013) y su aclamada segunda parte del 2019, se revelan en el nuevo cortometraje 'Érase una vez un muñeco de nieve', que llega a Disney + este viernes.

Tras lanzar 'Frozen Fever' (2015) y 'Frozen, la aventura de Olaf' (2017), la compañía del ratón se aventura ahora a averiguar los orígenes del muñeco de nieve parlante del Reino de Arendelle. Para ello, sus creadores Trent Correy y Dan Abraham se remontan a la primera película -ganadora del Óscar en 2013-, cuando Elsa lo creó mientras interpretaba la mítica canción "Let it go".

"¡Estoy vivo! -apunta Olaf tras su creación-. Puedo hablar, puedo pensar, puedo hacer malabares, ¡oh, eso no! Tengo la apariencia de un muñeco de nieve, estoy hecho de nieve, puedo andar por la nieve, pero… todo esto es confuso, '¿quién soy?'", se pregunta Olaf al comienzo de este cortometraje, de ocho minutos de duración.

El corto no solo sigue los primeros pasos de Olaf cuando cobra vida y busca su identidad en las montañas de las afueras de Arendelle. También responde a muchas preguntas que algunos seguidores de la cinta se hacían: "¿Cómo aprendió Olaf a querer el verano?, ¿Por qué ansiaba tener una zanahoria por nariz? o ¿Por qué le gustan los abrazos calentitos?".

La pieza central del cortometraje es una secuencia de persecución a través del bosque nevado, sobre un estanque helado, mientras una banda de lobos persigue a Olaf porque lleva por nariz una salchicha alemana que le ha dado Oaken (propietario del "Almacén del errante Oaken y Spa") tras haber probado con un peine, una raqueta o una bandera de Arendelle.

Varios miembros del elenco de 'Frozen' se han reunido para este nuevo cortometraje, en el que Josh Gad vuelve a dar la voz a Olaf en la versión en inglés.

Junto a él también repiten Idina Menzel y Kristen Bell como las hermanas Elsa y Anna, Jonathan Groff como Kristoff y y Chris Williams como el amigable tendero Oaken.

'Érase una vez un muñeco de nieve', que está hecho con el mismo estilo de animación por ordenador que las dos primeras películas de Frozen, así como sus dos cortos antecesores, es un aperitivo de bienvenida navideña para los fanáticos de Disney y amantes del carismático muñeco de nieve.