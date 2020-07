Iseo: “El concierto en directo es algo que no puede ser sustituido”

Actualizada 17/07/2020 a las 06:00

La cantante Leire Villanueva López (Navarra, 1991), conocida artísticamente por el nombre de Iseo, actúa este viernes a las 21.30 horas en el ciclo de ‘Noches en la Ciudadela’. Tras cuatro años de dedicación al dúo Iseo y Dodosound, se embarca en una aventura en solitario sin renunciar a este dueto con el que sigue trabajando en su tercer disco.



Ya ha dado conciertos en esta situación en la que priman las medidas de seguridad. ¿Cómo consigue un artista mantener la magia y conexión con el público en este escenario?

Yo creo que igual. Es verdad que antes de dar el concierto de Barcelona después del estado de alarma sentía una incertidumbre sobre cómo iba a ser la conexión con el público. Pero tras la actuación, puedo decir que es algo especial. El haber pasado mucho tiempo en casa y el hecho de que probablemente para gran parte del público este será el primer concierto que ven en directo después del confinamiento creo que provoca que tengamos las emociones a flor de piel y que estemos más receptivos. Entonces, lo que a priori parecía que iba a ser algo más difícil o frío, en realidad es todo lo contrario.

¿Qué supone para usted dar este concierto en su tierra?

Yo creo que va a ser algo muy especial. Siendo de aquí, tocar en Pamplona, en mi casa, siempre es algo especial. También me permite compartir el concierto con mi familia y amigos que, por un lado, esto te hace sentirte en casa, pero, por otro, te crea un poco más de nervios. Pero estoy realmente contenta de haber conseguido una fecha en Pamplona para este concierto en solitario que solo lo voy a dar en 7 u 8 ciudades.

¿A qué se debe la decisión de cantar en solitario?

Este año, Iseo y Dodosound habíamos decidido bajarnos de los escenarios para componer nuestro tercer álbum de estudio, por lo que no estábamos de gira. Si lo hubiésemos estado, habría sido imposible compatibilizarlo. Además, esto ha coincidido con la situación de crisis sanitaria en la que hay que adaptar los conciertos a las limitaciones de aforo y medidas de seguridad, lo que permitió que surgiera la propuesta de dar estos conciertos en solitario.

¿Cómo le ha influido la etapa con Dodosound?

Yo creo que solo me aporta. Es algo positivo a nivel creativo para mí. Como no ha resultado incompatible porque no estamos de gira, yo creo que solo puedo sacar aspectos positivos.

¿Qué se puede esperar el público de la actuación?

A mí lo que me gustaría es que el público se deje llevar. Llevamos muchos meses con malas noticias y podemos vernos absorbidos por la situación, por lo que yo querría que creemos un pequeño oasis. La música en directo mueve unos sentimientos y una energía que no es comparable a escucharla en casa o a ver un concierto en streaming. Es algo que no puede ser sustituido. Por eso, me gustaría que la gente fuera consciente de ello y que lo aprovechemos al máximo.

En relación con los conciertos en directo, ¿cómo ve su futuro?

He hablado de esto con amigos del gremio porque es un tema que está sobre la mesa. Los artistas, al final, vivimos de crear aglomeraciones que es justo lo último que va a volver a ocurrir. Entonces, yo pienso que estamos en un momento en el que no se sabe muy bien cómo va a discurrir la situación, pero sí sabemos que debemos tener paciencia y, que si llega un momento en el que hay que reinventarse y buscar otros caminos para la música y las artes en general, habrá que verlo. Pero yo creo que todavía no estamos en ese momento.

¿Qué canciones ofrecerá en el concierto en vivo de la Ciudadela?

El público se va a encontrar el formato de Iseo de los inicios con su guitarra y la looper, pero con un repertorio diferente. Estamos en 2020 y creo que no hubiera sido lógico volver a mis canciones de Iseo en solitario y no hacer nada más. Los últimos cuatro años, me he dedicado exclusivamente a Iseo y Dodosound y dejarlo de lado en este concierto para mí sería incongruente. Por eso, va a haber una mezcla de canciones mías en solitario con versiones mías de Iseo y Dodosound y alguna que otra sorpresa que no quiero desvelar.