Festival 'La calle aún suena'

10/05/2020 a las 06:00

Son ese tipo de artistas en los que nadie repara hasta casi el último momento, pero eso no significa que no sigan ahí. Son los músicos de calle, a los que el confinamiento les ha dejado sin la posibilidad de ganarse la vida tal y como lo hacían. Pero no se resignan, por lo que organizaron la segunda edición de La calle aún suena, un festival virtual en el que el público podrá verles y escucharles a través de Facebook, en la página del mismo nombre del festival, con una serie de actuaciones. El festival, que concluirá hoy a las 20 horas, ha dado el relevo a todo tipo de instrumentos, estilos y artistas. Desde el boe de Enmanuel Carreño y el reggae y latino de Víctor el Xino hasta el world music en acústico de Ale Morales. Las actuaciones de la jornada de hoy comenzarán a las 17 horas. Los músicos participantes en el festival son Cristina Villamia y Daniel Cabrera, Jahsong Lion Family, Borja Catanesi y como invitado especial desde México, El Patrón Dea. Repetirán músicos como Marco Romero, Damdara, Jose Luisin, Tara Lowe, Enmanuel Carreño, Marcio Costa, Víctor El Xino o Ale Morales. También podrán revisitarse los conciertos de la primera edición de La calle aún suena, que estarán disponibles en Facebook. En total, más de una docena de artistas que comparten su música a través de esta iniciativa virtual y con la que, en cierta medida, intentan paliar la pérdida de ese espacio de la calle donde tocaban para el público. Por ello, cada uno de los artistas del festival pondrán a disposición del público una “gorra virtual” para que las personas que lo deseen puedan aportar su granito de arena.