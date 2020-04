Almeida no prevé "eventos multitudinarios" en verano y en otoño quizás tampoco

Actualizada 18/04/2020 a las 14:52

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado que largo de esta primavera y este verano "no va a haber acontecimiento multitudinario alguno en España" y posiblemente si se alarga hasta el otoño tampoco".



"De lo que estoy seguro, digamos, es de que a lo largo de esta primavera y este verano no va a haber acontecimiento multitudinario alguno en España y posiblemente si lo alargamos hasta el otoño tampoco", ha planteado en entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero.



A su juicio, "la situación no va a estar controlada totalmente" y va a haber posibilidad de rebrote". "Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestros comportamientos habituales aunque podamos salir a la calle", ha sostenido.



Por eso, ha Martínez-Almeida ha asegurado que ve "muy complicado que haya espectáculos multitudinarios" a corto plazo, "ya sean partidos de fútbol, baloncesto o conciertos de música".



"Antes del verano casi con total seguridad no va a ser y luego en otoño habrá que analizarlo muy cuidadosamente. Hasta el otoño de 2021... eso dependerá de muchos factores", ha indicado.



Misma línea han seguido esta semana los alcaldes de dos de las más grandes ciudades del mundo, Nueva York y Los Ángeles, y así lo ha pronosticado ahora el alcalde de Madrid.