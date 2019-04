Se publica el tráiler de 'The Rise Of Skywalker', el fin de la saga original de Star Wars

Actualizada 13/04/2019 a las 12:54

Un avance de dos minutos de duración, que arranca con el lema 'toda generación tiene su leyenda', inició este viernes la cuenta atrás hacia el estreno de 'Episode IX: The Rise Of Skywalker', la película que cerrará en diciembre la saga original de Star Wars iniciada en 1977.



Lleno de símbolos, con impactantes escenas de acción y fotogramas en los que aparece el elenco de actores al completo, el tráiler es el primer aperitivo de la esperada entrega dirigida por J.J. Abrams.



El realizador compartió este avance y anunció el título definitivo de su nueva película, ante la euforia de un público conformado por miles de seguidores del universo Star Wars que se congregan durante estos días en la convención Star Wars Celebration, organizada en Chicago (EE UU).



Hasta ahora se había mantenido bajo secreto todo lo relacionado con esta producción, que marcará un antes y un después en el universo fílmico ideado hace más de 40 años por George Lucas.



«La saga llega a su fin», reza una de las frases proyectadas durante el vídeo.



El adelanto muestra en su comienzo a Rey (Daisy Ridley) en soledad blandiendo la espada láser Skywalker, que se daba por destruida en pedazos tras los acontecimientos de la anterior película 'Star Wars - Episodio VIII: El Último Jedi'.



Este detalle fue una de las pocas incógnitas desveladas durante la presentación del tráiler de 'The Rise Of Skywalker', que contó con el director y gran parte del elenco de la película.



Acompañando a Abrams sobre el escenario estuvieron Daisy Ridley, Anthony Daniels, Kathleen Kennedy, Oscar Isaac, John Boyega, Kelly Marie Tran, Naomi Ackie y Billy Dee Williams, quien regresa 36 años después a la galaxia para volver a meterse en el papel de Lando Calrissian.



También retornará de forma póstuma Carrie Fisher (Princess Leia), quien falleció en 2016 a los 60 años y estará presente en la película gracias al metraje rodado para 'Episodio VII: El Despertar de la Fuerza' que no llegó a ser utilizado.



'No había forma de sustituir a Fisher. Ella era maravillosa, la amábamos,' declaró Abrams durante un momento de la presentación en el que se rindió homenaje a la actriz.



Además de los regresos, Disney y la productora Lucasfilm presentaron en primicia al nuevo robot de la saga, D-0, que compartió escenario con los míticos R2-D2, C-3PO y BB-8.



Al estrado también se subió, justo después del estreno del tráiler, el actor Ian McDiarmid , quien permaneció en pie al tiempo que sonaba por todo lo alto la maléfica risa de su personaje, el emperador Palpatine.



Esta escena inició un debate sobre si el nuevo y último capítulo de la saga Skywalker supondrá el regreso del villano, al que se le dio por muerto en 'Star Wars - Episodio VI: El Retorno del Jedi' (1983).



Pocos avances más hubo durante una cita en la que los fanáticos de Star Wars celebraron junto a los protagonistas del universo galáctico la euforia y nostalgia que despierta este fenómeno cultural.



A pesar de que con 'The Rise Of Skywalker' la franquicia de películas se tomará un descanso antes de lanzar nuevas producciones para la gran pantalla, tanto Disney como Lucasfilms tienen preparado un nuevo arsenal de novedades para seguir extendiendo el fenómeno Star Wars a otras plataformas como series de televisión y videojuegos.



Este viernes, por ejemplo, se presentó también el primer videojuego en realidad virtual 'Star Wars: Vader Inmortal'.



Aunque no aclararon los detalles de este producto, parece ser que los jugadores podrán manejar un sable de luz e incluso mantener un duelo contra Darth Vader.



'Star Wars: Vader Inmortal' aprovechará las posibilidades de la tecnología de realidad virtual para sumergir a los seguidores en un híbrido entre videojuego e historia narrativa que tendrá varios capítulos.



El próximo plato fuerte de la 'Star Wars Celebration' será el estreno 'The Mandalorian', la nueva serie de Disney basada en Star Wars y que será uno de los principales reclamos de la futura plataforma digital Disney+, presentada este jueves y disponible en Estados Unidos a partir del próximo 12 de noviembre.

