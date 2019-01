Un total de 17 películas compiten por el Oso de Oro de la Berlinale

Actualizada 29/01/2019 a las 11:52

El director del Festival Internacional de Cine de Berlín, Dieter Kosslick, ha revelado detalles de la edición número 69 de la Berlinale, tras la cual dejará el cargo después de 18 años al frente del certamen.

Un total de 17 películas competirán por alzarse con el máximo galardón del festival, el Oso de Oro al mejor filme, que se anunciará en una ceremonia de gala al estilo Hollywood al término de los 10 días que dura la Berlinale, que tendrá lugar entre el 7 y el 17 de febrero.

Kosslick, de 70 años, sigue siendo una figura popular entre las estrellas y celebridades que asisten al certamen cinematográfico y será sucedido en el cargo por el director del festival de cine en Locarno (Suiza), Carlo Chatrian.

Durante los años como director de la Berlinale, Kosslick veló por la expansión del festival lo que incluyó en la incorporación de nuevas secciones, como la que está dirigida a la promoción de cineastas alemanes, un fondo para financiar el cine en regiones con estructuras fílmicas débiles o una iniciativa para impulsar las coproducciones internacionales.

Kosslick ha reconocido que no se siente nostálgico por dejar su puesto en la Berlinale. "Me siento en buena forma. Listo para la diversión. Lo que me deleita es que el público se ha mantenido fiel a nosotros y ha crecido. La gente va al cine 500.000 veces en 10 días", ha declarado a los corresponsales extranjeros en Berlín.

