La quinta edición de Pamplona Negra tuvo más asistentes que la de 2018

Actualizada 29/01/2019 a las 17:01

El Festival Pamplona Negra, celebrado entre el 22 y el 26 de enero en Pamplona, promovido por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra y organizado íntegramente por tres de los centros de trabajo de la Sociedad Pública NICDO (Baluarte, Filmoteca de Navarra y Planetario de Pamplona), ha incrementado ligeramente el número de asistentes del año anterior.



Esta edición ha estado marcada por "la internacionalización de la cita, la inclusión de actividades al aire libre, la llegada de la radio al escenario de Baluarte y la constante apuesta por llegar al ámbito educativo", han destacado sus organizadores.



Además, como en ediciones anteriores, "se ha aportado por la calidad y la originalidad en su programación, ofreciendo propuestas novedosas para seguir atrayendo nuevos públicos", han resaltado los organizadores, que han realizado un balance "satisfactorio" de la quinta edición de esta cita con el género negro.



Por primera vez, Pamplona Negra ha abierto sus puertas a novelistas internacionales. En este caso, el país invitado ha sido Francia, que estuvo representado por Bernard Minier. Su intervención fue una de las más concurridas, y su presencia en el punto de firmas, junto con la de Juan Gómez-Jurado, la que más interés atrajo.



Ese mismo día, el filme galo 'A plein soleil' reunió en la Sala de Cámara a casi 300 personas. En este sentido, el ciclo de Cine Negro organizado por la Filmoteca de Navarra ha incrementado también el número de participantes, con un total de casi 1.000 personas en las cuatro películas programadas.



Un año más, Baluarte ha sido la sede central de Pamplona Negra, pero además de los espacios habituales, este año ha salido literalmente a la calle, primero gracias a la colaboración con Teatro Gayarre, que organizó la representación de la obra Crimen y telón de la compañía Ron Lalá, y también a través de las rutas literarias organizadas en colaboración con la Asociación Navarra de Escritores.



En total se celebraron cinco visitas guiadas, tres en castellano y dos en euskera, a las que asistieron más de 150 personas. Según los organizadores, la respuesta a esta iniciativa fue abrumadora desde el principio, agotando las plazas disponibles días antes del evento.



ATRACTIVOS DEL FESTIVAL



En cuanto a los autores que han visitado Pamplona Negra en esta edición, los organizadores han resaltado que ha habido voces nuevas de gran calidad, como Marc Moreno, Diego Ameixeiras, Clara Peñalver, Laura Gómara, Carlos Augusto Casas, Carlos Quílez, Martín Olmos y Aingeru Epaltza, y escritores de best sellers con una trayectoria de éxito, como Toni Hill, Inés Plana, Agustín Martínez, Juan Gómez-Jurado y el propio Bernard Minier.



Pero no han sido únicamente novelistas quienes que han subido al escenario de Baluarte. De hecho, El crimen a escena ha sido la cita que más público ha atraído, especialmente la ponencia presentada la primera jornada del Festival por dos expertas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, o el repaso a los venenos en el cine y la novela negra que ofreció el miércoles 23 el químico Daniel Torregrosa. El número de personas que ha asistido a las mesas redondas y a El crimen a escena ronda las 1.300 en cada caso, más de 2.500 en total.



Otra de las apuestas iniciales de esta edición era atraer a Pamplona Negra a personas que no necesariamente fueran lectoras de literatura de este género. Y se ha logrado a través de dos vías: por un lado, el Taller de Criminología impartido por el inspector de Policía Nacional y criminólogo José Otín del Castillo, del que se ofrecieron 25 plazas y se cubrieron semanas antes de que comenzara el festival; y por otro, una exposición en la que la Asociación Española de Criminología y Ciencia Forense hizo un recorrido por cien años de la escena del crimen.

Baluarte abrió sus puertas también en horario de mañana para que el público pudiera disfrutar de esta muestra, que ha ocupado 200 metros cuadrados en el vestíbulo, durante el mayor tiempo posible.



Por otro lado, en esta edición se han reeditado con notable éxito actividades que ya tuvieron lugar en ediciones precedentes, como la comida en el Hotel Tres Reyes, donde más de 150 comensales rindieron homenaje a la gastronomía de Pepe Carvalho y Manuel Vázquez Montalbán; el Kafe Beltza, la cita en la librería Elkar en la que se reunieron un escritor, un editor y una lectora para debatir sobre literatura negra en euskera; así como la charla científica dirigida a estudiantes que se celebró en el Planetario de Pamplona y que estuvo protagonizada este año por Daniel Torregrosa.



Asimismo, siguiendo la senda iniciada el año pasado, se han ofrecido charlas en Institutos de Educación Secundaria y de Formación Profesional.



La quinta edición de Pamplona Negra ha sido la primera con la escritora navarra Susana Rodríguez Lezaun al frente, que ha mantenido una línea continuista en cuanto al formato, introduciendo su sello propio en la internacionalización del festival, las rutas negras y la novedad del taller de criminologí

Selección DN+