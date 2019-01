El cine de febrero en la Filmoteca

28/01/2019 a las 06:00

Algunas de las películas que más impronta han dejado en la historia del cine podrán verse en la Filmoteca de Navarra el próximo mes. Junto a títulos como Casablanca y Al despertar el día, la programación de febrero incluirá la proyección de dos películas que han cumplido un siglo, con las que se rendirá homenaje a Buster Keaton y Ernst Lubitsch, dos personalidades insignes de la historia del cine.También se podrá ver una selección de los mejores cortometrajes británicos de 2018 presentados por BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), así como una nueva edición del ciclo Cine y Dentistas. La Filmoteca, con dos nuevas películas, concluirá la retrospectiva dedicada a la cineasta navarra Helena Taberna.

1. Cine Imprescindible

Uno de los ciclos más consolidados de la Filmoteca de Navarra continuará en la línea derescatar para el público, de manera ordenada, las películas que han dejado huella en la historia del cine. Por octavo año consecutivo, la programación contará con varios filmes que se consideran necesarios para el mejor entendimiento del cine. Al igual que se realizó el año pasado, se celebrará una sesión por década y comenzará con películas fechadas en los inicios de la era cinematográfica, cuando el cine no tenía voz, que se extenderá hasta los años 40 este mes. El ciclo comenzará con la proyección de dos películas que han cumplido un siglo, en las que el gesto y el montaje suplía la banda sonora. Se trata de Keaton entre bastidores, de Buster Keaton, y La Muñeca, de Ernst Lubitsch, con las que también se quiere recordar a ambos directores.

La siguiente propuesta llegará con la proyección de Al despertar el día (15 febrero), película dirigida en 1939 por Marcel Carné y uno de los titulos, junto con El muelle de las brumas, el particular lenguaje del autor frances. Así se avanzará hasta la década de los 40 con la proyección de Casablanca (22 febrero), el clásico por excelencia del cine todavía inédito en las pantallas de la Filmoteca de Navarra desde su inauguración hace ocho años.

2. Helena Taberna

Si el pasado mes de noviembre comenzó la retrospectiva de la cineasta navarra con la proyección de su ópera prima Yoyes, febrero supondrá la clausura de este ciclo con la proyección de su última película. El próximo viernes (1 de febrero), la sesión dedicada a Helena Taberna contará con la proyección de La mujer de Lot, en la que realiza un paseo de la mujer por el tiempo y búsqueda de la verdadera libertad.

La sesión del viernes concluirá con la proyección de Acantilado (2016), su última película, que Helena Taberna ha producido con Lamia Producciones, su propia productora. Se trata de un thriller sobre el misterioso mundo de las sectas para el que la cineasta navarra se ha inspirado en la novela de Lucía Etxeberría, El contenido del silencio.

3. Cine y Dentistas

La presencia de dentistas entre los personajes de películas de cine no parece un hecho aislado, como lo demuestra el festival de Cine y Dentistas CIDE que organiza el Colegio de Dentistas de Navarra desde hace siete años y que regresa a la programación en febrero con la proyección de tres nuevas películas.

Durante estos años, en la Filmoteca de Navarra se han podido ver desde películas clásicas más contemporáneas, pero todas con un elemento común. No es otro que la presencia de la figura de los dentistas en el reparto. Y ello supone que la odontología ha ocupado las pantallas desde que el cine comenzó su andadura, además de que los profesionales de la odontología han inspirado grandes relatos.

En la séptima edición de CIDE se proyectarán tres títulos pertenecientes a tres épocas bien diferentes. Casi ochenta años de diferencia separan la primera de la última propuesta cinematográfica, en este tiempo el cine ha mirado a la odontología y se han creado cientos de sugerentes relatos.

La primera sesión llevará por título La mujer preferida (6 de febrero), dirigida en 1933 por Stephen Roberts. El famoso actor Gary Cooper interpreta a un dentista un tanto insatisfecho que descubre la suerte que tiene en la vida un domingo por la tarde cuando a su consulta acude un viejo amigo. La siguiente cita llegará de la mano de Río Lobo (13 febrero), una película dirigida en 1970 por Howard Hawks cuyo reparto encabezó John Wayne. El actor interpreta a un coronel de la Unión que busca la respuesta a muchas preguntas del pasado en la localidad texana Río Lobo, donde ejerce de dentista el doctor Ivor Jones.

Más de treinta años separan esta película del Oeste de la que se proyectará en la tercera jornada del festival (20 de febrero). Se trata de la película española Cachorro (2004) cuyo protagonista es un dentista homosexual al que las circunstancias familiares le llevan a hacerse cargo de un sobrino de nueve años. Miguel Albadalejo dirige este filme repleto de momentos emotivos.

4. Foco Punto de Vista

El Foco Punto de Vista, sección que trata de mantener vivo el espíritu del festival a lo largo del año, se presenta en febrero con un nuevo título. No es otro que El Proceso, una película documental sobre el proceso de destitución de Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer de Brasil. La película, que podrá verse el próximo 21 de febrero, muestra el juicio político, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, centrándose en el equipo encargado de la defensa de la presidenta: su abogada y un grupo de senadores que luchan por demostrar la inocencia de la primera dama.

El documental, dirigido por María Augusta Ramos, presenta la historia personal de Rousseff como un relato de traiciones y farsas. Desde su paso por prisión y las torturas sufridas a manos de la dictadura militar brasileña, hasta cómo afronta el proceso de destitución, basado en acusaciones de evasión fiscal y corrupción. El proceso muestra como este juicio dispara una profunda crisis política en Brasil, colapsa las instituciones democráticas del país y muestra los intereses económicos y geopolíticos de fondo.

5. Sesiones especiales

Fuera de la programación habitual, La Filmoteca de Navarra propone dos sesiones especiales en febrero. Una de ellas estará dedicada a los cortometrajes. La otra, al mundo de la moda.

La primera propuesta tendrá lugar el 7 de febrero, en la que se presentará una selección de los 8 mejores cortometrajes británicos de 2018, 3 de ellos de animación, presentados por BAFTA (British Academy of Film and Television Arts). Son A Drowning Man, Poles Apart, Work, Have Heart, Cowboy Dave, Wren Boys, Mamoon y Aamir,, con una duración total de 110 minutos.

La segunda sesión especial tendrá que ver con la moda. Más en concreto, con las actividades programas en la tercera edición de Pasarela 948, evento desde el que se quiere hacer visible el papel fundamental que tuvo la mujer a través de la historia de la moda. Si en sus inicios fue un mundo donde los hombres creaban, diseñaban, confeccionaban y vestían a la mujer, todo cambió en los años 20 con la llegada de Gabrielle “Coco” Chanel. Esta excéntrica diseñadora utilizó algunas propiedades de la moda masculina como la comodidad y las utilizó en la moda femenina. Tanto en actitud hacia la vida como en la moda, fue el símbolo de la mujer moderna y libre de su época. Para coocerla mejor, el 14 de febrero se proyectará el largometraje Coco de la rebeldía a la leyenda Chanel (2009). La película estará comentada por una experta en moda.

6. El Ateneo presenta...

El ciclo El Ateneo presenta… recupera la figura de Leos Carax, gran promesa del cine francés durante la década de los ochenta. Tras debutar con Boy Meets Girl (1984) y la consolidación lograda con la fulgurante Mala sangre (1986), ya despuntó su gusto por el amour fou y la tragedia, Carax se convirtió para buena parte de la crítica en la nueva gran esperanza del cine francés. Cinco años después dirigió Los amantes del Pont-Neuf, una combinación de drama social, historia de amor melodramática, musical, incluso género policiaco. La película, convertida en uno de los hitos del cine de los noventa y con una de las mejores interpretaciones de la actriz Juliette Binoche, se proyectará el 27 de febrero.

