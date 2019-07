29/07/2019 a las 06:00

Ólafur es como su isla de origen, Islandia: sutil y solitario. Y como su isla, el joven productor y compositor disfruta de poder flotar entre las aguas heladas del gran Norte.

La carrera en solitario de Ólafur Arnalds empezó en 2004 tras haber pasado su adolescencia en un grupo de metal como batería. Autodidacta y con ganas de tocar otros géneros musicales, el islandés se dedicó durante muchos años a escuchar bandas sonoras de películas. Lo que explica porque cada composición tiene una carga visual importante. Cada canción describe un paisaje distinto, un ambiente en concreto y la mezcla del piano clásico con el teclado electrónico permite definir los contornos y relieves de estos frescos nórdicos.

En sus tres entregas anteriores Arnalds consiguió seducir a un público muy segmentado pero entregado. La voluntad del compositor de dejar la imaginación del oyente al poder de la interpretación es su principal fuerza.

Por primera vez en 'For Now I Am Winter' el artista combina el canto y las instrumentales. La voz cristalina de su compatriota Arnór Dan flota en cuatro de las doce canciones del álbum lo que proporciona todavía más carga cinematográfica al trabajo de Arnalds. Piezas como ‘A Stutter’ o ‘Reclaim’ tienen letras muy abstractas que siguen sin dar pautas de interpretación preestablecida por parte del autor.

La escritura minimalista, compuesta por ordenador, está magnificada por el sonido potente de la Orquesta sinfónica de Islandia, que aporta las cuerdas, los vientos y los cobres. El piano, sencillo y repetitivo, se alía de manera natural a la vivacidad de los violines para servir un lirismo oscuro casi romántico que recuerda a los escritos de Stendhal. Las canciones ‘Hands’, ‘Be Still’ y ‘This Place Was a Shelter’ son un ejemplo de la buena coordinación entre los cuerpos elegidos por Arnalds, son obras maestras, obras siniestras.

El artista islandés pinta el ambiente pero no los personajes y gracias a este mantra ha conseguido el apoyo de los grandes de su nación como Björk y Sigur Rós.

