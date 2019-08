Actualizada 25/07/2019 a las 12:37

El tercer disco de la banda danesa Iceage ha conseguido llamar la atención del público gracias a un sonido crudo y a unas instrumentales agresivas pero elegantes de post punk. La formación tiene la facultad de poder producir unos ataques de canción muy expresivos que recuerdan a grupos como The Men u Holograms. La energía violenta y oscura del cantante Elias Bender Rønnenfelt sirve perfectamente el diálogo musical de sus compañeros de batalla, Johan Surrballe Wieth, Dan Kjær Nielsen y Jakob Tvilling Pless, respectivamente, guitarrista, bajista y batería del grupo.

La banda, que se formó en el 2008, ha logrado hacerse más contundente con los años y a lo largo de los álbumes, el primero 'New Brigade' representaba lo que era el grupo en esta época: jóvenes daneses desencantados y demasiado sufridores en búsqueda de catarsis. El resultado era un combo de melodías bien construidas pero profundamente austeras.

En 2013 y con el álbum 'You’re nothing' Iceage enseñó una faceta más humana que permite a sus composiciones ser más eficaces y sobre todo más entendibles para el oyente. Esta producción desvela claramente las intenciones del grupo que defiende una identidad post punk, seca y rabiosa como se puede oír en las canciones 'Coalition' e 'In Haze'.

Con 'Plowing into the field of love' se puede decir que el grupo ha alcanzado su mejor nivel, en cuanto a letra y también a armonía entre instrumentos, incluyendo un piano, otras cuerdas tipo banjo y cuernos daneses. La pureza del sentimiento y el control de las instrumentales permite al grupo producir piezas dignas de bandas sonoras épicas acompañadas por la voz de Elias que viste las notas de un abrigo que deja pasar el aire glacial del invierno danés como lo demuestra la pista 'Let it vanish'.

Las canciones, 'The Lord’s Favorite', 'Forever' y 'Glassy Eyed, Dormant and Veiled' tienen un toque de The Gun Club, The Pogues o Nick Cave, por la ansiedad de la letra y la genialidad de la ejecución.

