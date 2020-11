Oportunidad para solistas y grupos navarros con 'aScena'

Actualizada 05/11/2020 a las 12:27

Este viernes 6 de octubre comienza en la Casa de la Juventud una nueva edición del programa de conciertos ‘aScena!’ Solistas y grupos de jóvenes entre 14 y 30 años tendrán la posibilidad de realizar un concierto con público y con las mejores condiciones técnicas. Serán conciertos de diferentes estilos, desde reggae a world music pasando por hip hop, versiones o música clásica, que protagonizarán Rawan Diallo, RKL, Dani Amátriain, Dúo Moldava y Diana Capera en estos meses de noviembre y diciembre.

Todas actuaciones serán en viernes, comenzarán a las 19 horas y tendrán la entrada libre, previa retirada de invitaciones desde las 9 horas del día anterior y hasta el inicio del concierto. La Casa de la Juventud pone a disposición de esos grupos y solistas el escenario, el equipo de sonido y otros materiales que se puedan necesitar, así como personal técnico del equipo de gestión. Además, desde la Casa se gestiona la publicidad del evento. De esta forma, se garantiza la calidad del acto y una puesta escena apropiada.

La Casa de la Juventud y el espacio en el que se van a desarrollar los conciertos están adecuados a la normativa de la alerta sanitaria por la COVID-19. Las personas asistentes deberán cumplir con las medidas de prevención vigentes tales como distancia social, toma de temperatura, uso de mascarilla o higiene de manos, entre otras.

PROPUESTAS

Rawan Diallo abrirá el viernes el ciclo con su música reggae, su rap y su world music, con un toque africano y temas propios basados en sus experiencias vitales. Este senegalés de 23 años contará en el concierto con la colaboración en algunos temas de jóvenes raperos como Kid León, Amets Vaquero, MTS o Alka MC, que han participado en su último disco. En agosto el pasado año sacó su videoclip ‘Let me love u’, donde cuenta una historia de amor basada en hechos reales. Rawan Diallo ha lanzado el proyecto Citizens of the World (Ciudadanos del mundo), un canto a la igualdad y la convivencia para disfrutar de la vida y del arte.

La segunda cita tendrá lugar una semana después, el 13 de noviembre, con el hip-hop de RKL (Raúl Iribarren). Empezó en el mundo del hip-hop a través de las batallas callejeras de freestyle casi como una diversión. Después de varios temas en Youtube, decidió presentarse a los Encuentros Arte Joven 2020, lo que facilitó la visualización de su obra y contribuyó a su formación artística. Gracias a ello, obtuvo la financiación que necesitaba para sacar este mes de noviembre su primer álbum ‘El otro yo’.

El concierto de Dani Amátriain del viernes 27 de noviembre será un homenaje a Silvio Rodríguez. Todo surgió de un encargo, pues el artista apenas conocía tres o cuatro canciones del cantautor cubano. Los principales retos, trasladar la inconfundible guitarra al lenguaje del piano y cantar con el mayor respeto por las melodías tan complejas de Rodríguez. Un año de trabajo ha originado ‘Silvio’, un álbum que presentará ante el público para que la juventud siga empapándose de la sabiduría del poeta y músico cubano.

TAMBIÉN MÚSICA CLÁSICA

Los dos últimos conciertos estarán más centrados en la música clásica. El viernes 11 de diciembre actuará el Dúo Moldava, de reciente creación, compuesto por la flautista Paula Ayerra y el guitarrista Marcos Marín. Sus trayectorias se cruzaron con la llegada de ambos al Conservatorio Superior de Música de Navarra en 2018 y, desde entonces, han participado en numerosos concursos y festivales de música tanto a nivel nacional como internacional. Su primer programa ‘Entre dos aguas’ fue uno de los proyectos artísticos finalistas en los Encuentros de Arte Jove de Navarra 2020.

Cerrará el ciclo, el viernes 18 de diciembre, la clarinetista Diana Capero. De origen colombiano, se inicia en este instrumento de manera autodidacta. A partir de ahí, realiza estudios formales de música en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, en Alemania y en los conservatorios Bonifacio Gil de Badajoz y Rafael Orozco de Córdoba. Desde 2006 es miembro de la Joven Banda Sinfónica de la Federación Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) con la que lleva a cabo varias giras locales y una gira internacional en Francia, y con la que graba tres CD del ciclo ‘Música a la Ilum’.