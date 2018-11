El triunfo de una fotografía en movimiento

18/11/2018 a las 06:00

La historia de amor de Begoña Masa Ocampos con el Concurso fotográfico Conocer Navarra es corta pero intensa. La pasada edición, en su primera participación y sintiéndose todavía una aprendiz, se coló entre las treinta imágenes finalistas para, a la postre, alzarse con el premio de la votación popular con 'Nieve en Aralar'. Este año, ha ido más allá, llamando desde el primer minuto la atención del jurado con 'Entre los chopos' y consiguiendo el primer premio absoluto.

Natural de Berrobi (Guipúzcoa), esta funcionaria de 53 años disfruta de su reciente afición de la mano de su pareja, el fotógrafo navarro Javier Gámez. No podía haber elegido mejor maestro, Javier fue el primer ganador de este certamen y es un habitual cada año entre los mejores. En la presente edición, sin ir más lejos, una de sus fotografías ha sido también elegida finalista entre las más de mil instantáneas presentadas. “A los dos nos encanta viajar, vamos con la furgoneta y las cámaras de aquí para allá y, en cierta ocasión, paramos en Ibero para fotografiar la chopera”, explica Begoña. Desde el momento en el que vio la fotografía, tuvo claro que iba a mandarla al concurso. “Me encantó, era una imagen que me trasmitía paz y vida a la vez”. La chopera, difuminada por un efecto de movimiento de la cámara, adquiere un aspecto casi pictórico. “Es una técnica que he ido probando, en este caso un movimiento de arriba a abajo a pulso, sin trípode, y que he utilizado también en flores con resultados muy bonitos”. Además de la propia técnica, la autora destaca la luz que pudo captar aquel día en Ibero. “Me doy cuenta de que al principio me centraba en los aspectos estéticos y, ahora, es la luz la que llama mi atención cuando pienso en las fotografías”. Paisaje, técnica y luz se alían en 'Entre los chopos' para situar a esta fotógrafa en lo más alto del podio.

Entre el cielo, el suelo y un manto de nieve

El segundo premio de este 2018 ha recaído en 'Entre el cielo y el suelo', una imagen en la que un monje camina con parsimonia por el tejado del monasterio de La Oliva. Abajo, los campos que los monjes cultivan a diario. Arriba, el cielo al que dirigen sus rezos. Un juego entre lo humano y lo divino que el tafallés de 41 años Daniel Andión Espinal, autor de la fotografía, quiso recoger en esta instantánea. “Tengo mucha relación con la comunidad de este monasterio. Por mi profesión (es viticultor en Bodegas Ochoa) suelen pedirme a veces consejos sobre sus viñas. En aquella visita, se me ocurrió pedirles que me enseñaran las campanas, cuyas historias siempre me han apasionado. Me acompañaron los padres Daniel y Antonio que estuvieron enseñándome las firmas grabadas por el abad, los dibujos en las piedras, las firmas de cantero... La verdad es que no hay muchas iglesias en las que se pueda andar por el tejado –San Nicolás en Pamplona, la de Artajona, esta y poco más– y la imagen era muy potente. Le pedí al padre Antonio, el más joven de ellos, llegado recientemente a la congregación desde Jaén, que posara un poquito andando por el crucero”. Con este segundo premio, Daniel cambia de registro, tras haberse llevado los dos últimos años el premio a la mejor fotografía gastronómica que Reyno Gourmet patrocina dentro del concurso.

El tercer premio ha ido a parar a manos de Santiago Bañón Irujo, otro de los nombres habituales del certamen. Su fotografía 'Urbasa en blanco y rojo' cierra el cuadro de honor de 2018. El rincón fotografiado por este empresario pamplonés de 53 años es uno de sus escenarios predilectos: la pista de Otsaportillo. “Fuimos a dar un paseo por Urbasa después de la gran nevada del pasado mes de febrero. Nos costó alcanzar este punto con el coche por la enorme acumulación de nieve, pero luego la pista es muy cómoda para andar y es un sitio al que solemos acudir con frecuencia. Es este punto se crea un efecto túnel con los árboles, que estaban cargados de nieve, pero que también es precioso en otoño y otras épocas del año. Es una foto que he repetido muchísimas veces, en diferentes situaciones. En este caso, se añade un toque de color en el centro de la imagen, en la que sale mi mujer con el abrigo y el paraguas rojo. Un encuadre muy clásico en mis fotografías”.

Entrega de premios

Tras la decisión del jurado profesional, los tres fotógrafos galardonados podrán disfrutar, respectivamente, de un vale por valor de 2.000, 1.000 y 500 euros en material fotográfico en Camera, además de dos noches en un hotel Nobles del Reyno. Los premios serán entregados en la presentación de la revista número 53, que se celebrará el miércoles 19 de diciembre en la Casa de Cultura de Noáin, momento en el que también se inaugurará la exposición con las 30 finalistas de este año. Las fotografías, igualmente, serán las que ilustren el calendario con el que Diario de Navarra obsequiará a sus lectores el domingo 16 de diciembre y que también será entregado con la revista de diciembre de Conocer Navarra.

El Concurso fotográfico Conocer Navarra está organizado por la revista de escapadas y Diario de Navarra. Además, cuenta con el patrocinio del departamento de Turismo de Gobierno de Navarra y Eroski y la colaboración de Hoteles Nobles del Reyno, Camera y Reyno Gourmet.

El misterio de La Dolorosa

Una niebla de incienso se extiende por la catedral de Pamplona momentos antes de que entre La Dolorosa. Tras ella, se vislumbra un público atento a la imagen y ajeno a la cámara que en ese momento les inmortaliza. Detrás de ella encontramos a Susana Pérez San José, decoradora pamplonesa de 46 años. “Recuerdo que había una marea de gente fuera, y de fotógrafos, y decidí entrar en la catedral. Allí capté este momento, que tiene como un halo de misterio, con el botafumeiro al vuelo y el fondo difuso de creyentes y no creyentes reunidos a la espera de que entrara La Dolorosa”. La fotografía, titulada precisamente 'La espera', ha sido la imagen elegida por los seguidores del concurso como su favorita entre las 30 que han llegado a la final. “Me gustaría dedicar esta fotografía a mi hermana gemela, Nuria, que falleció hace dos años a causa de un cáncer, justo un 31 de diciembre”. Un premio cargado de sentimiento, que será recompensado en el acto de entrega de galardones con dos noches en un hotel Nobles del Reyno.

Un juego de líneas de cultivo para el premio Reyno Gourmet

Mientras los trabajadores se esmeraban por preparar las hileras de cultivo de espárrago en unos campos cercanos a Sorlada, Ángel Benito Zapata, fotógrafo de 65 años con más de 300 premios a sus espaldas, sacaba su cámara para captar el juego de líneas y colores de los campos. “Bajaba por el camino después de un paseo y vi el efecto tan bonito que hacían los campos y no lo dudé. Las fotos, te las tienes que encontrar, y este fue el caso”. La fotografía, titulada 'Espárragos', encajaba perfectamente con el premio dedicado a gastronomía y Ángel Benito no dudó en participar en el certamen. “Este año he enviado varias con este contenido, es que estoy ya un poco mayor para andar subiendo montes entre nieblas y presentarme a paisajes”, añade con un sonrisa. Este fotógrafo, logroñés de origen, recibirá como premio un lote de productos de la marca Reyno Gourmet valorado en 500 euros.

