Deborah Nadoolman: "La ropa forma parte del viaje vital que emprendemos"

Para la diseñadora de vestuario Deborah Nadoolman Landis, quien vistió a Harrison Ford en 'En busca del arca perdida' y confeccionó la chaqueta roja de Michael Jackson en 'Thriller', la ropa representa "quienes somos", y forma parte del "viaje vital que emprendemos" para encontrar "nuestra esencia".

"La ropa permite expresar nuestra identidad en distintos momentos de nuestra vida. Mi trabajo es encontrar la esencia que hace que una persona sea la que es y, también, poner en escena lo que esa persona trasmite en los entornos, sin dejar atrás el más mínimo detalle", explica Nadoolman en una entrevista.

Esta manera "llena de pasión" de entender el vestuario le ha llevado a ser uno de los grandes nombres de Hollywood, una pasión que comparte con su gran amiga Yvonne Blake, la expresidenta de la Academia de Cine, fallecida el pasado mes de julio, y que le invitó a venir a Madrid para participar en un coloquio.

Cuando apenas tenía 25 años, Nadoolman conoció en Londres a una entonces también joven Blake, figurinista galardonada con cuatro Goyas y un Oscar por su trabajo en 'Nicolás y Alejandra'.

"Blake era capaz de hacerlo todo, trabajó en todos los géneros habidos y por haber, con un resultado maravilloso. No obstante, su legado va más allá del trabajo puro y duro que hizo... Lo mejor que tenía era su generosidad y su capacidad de liderazgo, unas características que me han traído hasta aquí", reconoce.

Nadoolman ha participado esta semana en un coloquio sobre diseño de vestuario organizado por la Academia de Cine en el que se reivindicó el legado de Blake y la visibilidad de su oficio, un encuentro en el que participaron profesionales españoles como Clara Bilbao, Tatiana Hernández o Pedro Moreno.

La diseñadora lamentó que el acto tuviera un "punto cruel", ya que fue Blake quien lo organizó: "debería estar a mi lado por su importancia como diseñadora y como mujer", señaló.

E insistió en que, en un mundo donde los diseñadores "desconfiaban" de las nuevas promesas, su apoyo le ayudó a ser quien es hoy, provocando su despegue como figurinista en una larga lista de títulos de Hollywood, como en 'En busca del arca perdida', 'Granujas a todo ritmo' o 'El príncipe de Zamunda', por la que fue nominada a un Oscar.

"Soy consciente de que he creado vestuarios icónicos pero, si preguntas por mi secreto o truco, es el mismo que he utilizado con todos los vestuarios que he creado: tú trasmites la esencia del personaje, los iconos los crea el público", aclara.

Actualmente, Nadoolman pertenece a la Junta Directiva de la Fundación Nacional de Preservación de Películas de Estados Unidos, es gobernadora de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y dedica su vida a publicar libros sobre diseño de vestuario.

También, entre sus futuros proyectos está la organización de una exposición sobre ciencia y ciencia-ficción que se inaugurará en 2020 en el Museo de Ciencias de Londres y es la editora jefe de la próxima Enciclopedia de Bloomsbury de Diseño de Vestuario para Cine y Televisión, que se publicará en 2020.

En muchas ocasiones, la aportación de los figurinistas, diseñadores y directores de vestuario "pasa desapercibida" o "apenas se valora" pero, según defiende Nadoolman, "el amor por su trabajo" convierte a los compañeros de este oficio en "almas gemelas.

