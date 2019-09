Otra vez como los gorrinos

Actualizada 20/09/2019 a las 23:12

Nada, que no hay manera. Que va a ser que la táctica de la fruta madura, de ir bregando poco a poco al rival, a lo gota tailandesa que no china, pico pala, pico pala, pico pala, sólo le sale a otro equipo. Y es que los rojillos volvieron a ser superiores al rival. Volvieron a tener las mejores ocasiones contra el Betis. Volvieron a dominar. Y para terminar de cuadrar el círculo, volvieron a empatar. Cuarto consecutivo, que no es que sepa malo pero 7 puntos con cinco jornadas deja un sabor a lo cerdo agridulce que sacan en el chino.

Las previsiones de lluvia amenazaban el choque que daba el pistoletazo de salida de la Jornada 5 de esta competición en un carrusel de partidos que nos va a dejar en los próximos diez días más balonazos que pelos lleva en el lomo un gato. Y el aviso se quedó en cuatro gotas y ausencia total de chaparrón de goles, que aventuraba el comentarista al inicio del choque. Con un cambio en el once de Jagoba, Adrián por Brandon, y enfrente un Betis atenazado por las bajas.

Otra vez como el cerdo, agridulces. Porque la primera parte fue un dominio rojillo con ocasiones clamorosas en ataque y un Betis que funcionaba a chispazos de la batería de Fekir o la insistencia de Juanmi. Y poco más. Y nosotros, con faltas laterales, con córners, con jugadas y con una contra de siete, ojo, como Anita Obregón en TVE, contra dos y el meta. Para acabar estrellándola en la pierna de Joel, que el Chimy no atinó.

El equipo sigue creciendo y cada partido es una nueva lección en esta diplomatura de la máxima categoría. Es cierto que hay que ganar, pero es importante no perder. La pena es que se escapan dos puntos que, si fuese combate pugilístico, estaban en nuestro casillero. Pero no hay manera de meter la bolita en la portería.

Los visitantes, que ya me explicarán por qué diantres saltaron de rosa al campo cuando su elástica natural, verdiblanca, nada de confusión se presta con la rojilla, venían condicionados por las bajas y las expulsiones, en un inicio de campaña en el que Rubí no ha cogido la temperatura al equipo y sólo Fekir y los goles de Loren les han salvado de aquella manera, para disgusto de la amiga Clara. Y en Pamplona no demostraron encontrar la salida a la minicrisis, incluso se llevaron demasiado premio.

En la segunda parte parecía que los andaluces iban a mostrar otro talante, pero fue fogueo. Los avisos de Juanmi quedaron eclipsados por las salidas rojillas y las intentonas de los nuestros. Chimy se dejó el alma en cada balón, y dispuso de ocasiones, especialmente la del descuento con un cabezazo un pelín forzado que pareció más una cesión a Joel. Antes, Torres abusaba de protagonismo en una falta que, por posición y distancia, debería haber lanzado Rubén García. Y todo ello salpimentado con las subidas por los lados de Estupiñan y, sobre todo, un superlativo Nacho Vidal.

La cruceta nos hizo una gorrinada cuando el Chimy cantaba gol. Y esa jugada, quitando la contra del primer tiempo, fue la más clara y la que mejor resume lo que vamos de temporada. David García lanza un cuero largo, Adrián lka gana y la cubre con calidad, cede atrás a la llegada del Comandante quien mete la zurda sutilmente, Balón que se eleva, se eleva, se eleva y sube hasta pegar al larguero, que escupe la intentona rojilla y deja sin paladear el gol a la grada navarra.

La vida del cuto parece marcar el devenir de este Osasuna en el inicio del regreso a la elite. Este engordar para morir, ese sabor agridulce que deja tras los partidos al no ser capaces de lograr la victoria. No hay problema, esto sigue. Ya estamos pensando en guarrear el próximo partido, en hacer del Bernabéu una pocilga, permitan la metáfora, para hacer realidad la máxima de que a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque viendo cómo estamos nosotros y cómo van los de Zizou, con la misma ganamos en Chamartín. ¿No hemos conseguido el único triunfo del año en la capital? Pues eso...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

