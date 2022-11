Alertan del aumento del cáncer de pulmón entre no fumadores

Oncólogos y cirujanos han dado la voz de alerta. El cáncer de pulmón, la variedad tumoral que más muertes causa cada año y cuya incidencia no deja de crecer en España, se diagnostica cada vez con más frecuencia entre no fumadores y, de manera especial, entre mujeres no fumadoras. La razón, aclaran, es que esta patología, que tiene al hábito tabáquico como origen principal y mayoritario de la dolencia, también se puede desarrollar por otros factores como la contaminación ambiental o la predisposición o mutaciones genéticas.

Los especialistas lanzan la advertencia justo en la semana en que se celebra el día mundial de lucha contra esta patología, para que las autoridades sanitarias tomen nota y tengan en cuenta esta nueva realidad de los pacientes tanto en el diseño de campañas de concienciación ciudadana como en la puesta en marcha de cribados y programas para la detección precoz de la enfermedad en España.

DEJAN CLARO UN DATO

El tabaco sigue siendo el gran agente causante del cáncer de pulmón y el origen, en más de un 80% de las ocasiones, de este tumor. Pero tan cierto como eso es que desde hace varios años en España se está detectando un aumento en la incidencia de casos producidos por causas ambientales o genéticas. Dolores Isla, presidenta de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem), aclara que "ese aumento es especialmente significativo entre las mujeres, ya que el 30% de los diagnósticos de cáncer de pulmón en mujeres se producen entre no fumadoras". Este porcentaje, una de cada tres diagnosticadas, duplica al de pacientes no fumadores (inferior al 15%). Esta realidad hace que dos de cada tres españoles no fumadores y con cáncer de pulmón sean mujeres.

VARIACIONES EN EL PERFIL

Esta evolución está provocando un cambio en el perfil del paciente de cáncer de pulmón. "La enfermedad afecta cada vez a más mujeres, a más personas no fumadoras y a pacientes más jóvenes", explica Margarita Majem, vicepresidente de Icapem. Por ello, las expertas avisan del riesgo que supone que ciudadanos y sanitarios mantengan la idea de que el cáncer de pulmón es una enfermedad de hombres mayores y fumadores, que pese a todo aún es el perfil principal. Creen que ese prejuicio puede dar lugar a que los diagnósticos se den de forma tardía en otros perfiles de pacientes, porque no son tenidos en cuenta ni en las campañas ni en los cribados.

El importante peso que están adquiriendo los diagnosticados no fumadores aconsejan profundizar en los factores que les llevan a enfermar. "Se han estudiado todavía poco estas otras causas, pero parece que el principal factor de riesgo es el gas radón. Otros factores serían la polución del aire, el asbesto (amianto) e incluso causas genéticas", indica Laura Mezquita, directiva de Icapem.

A las vista de los datos, los especialistas de esta asociación creen que urge abordar el cáncer de pulmón también con perspectiva de género. Es decir, tener más en cuenta el incremento de casos en mujeres, dar más importancia a la investigación y prevención de aquellos factores desencadenantes que afectan más a las mujeres, adaptar el tratamiento a las características biológicas y sociológicas de la mujer e incluir a más españolas en los ensayos clínicos.