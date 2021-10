Las comunidades que no se acojan a la Ley de Vivienda privarán de los incentivos fiscales a sus ciudadanos

El Consejo de Ministros dio este martes luz verde a la nueva Ley de Vivienda que, por primera vez en la historia de España, regulará el control de precios de los alquileres, limitando su subida en las consideradas como zonas tensionadas. Y el Ejecutivo advierte: las comunidades que no se acojan a la nueva regulación, que están en su derecho de hacerlo, privarán a sus ciudadanos de los incentivos fiscales pactados para animar a la contención de precios. En concreto, la norma establece bonificaciones a los pequeños propietarios que bajen los precios de sus contratos de hasta el 90% sobre el IRPF si la rebaja es del 5% en zonas tensionadas.

Si la vivienda se destina al alquiler social o a jóvenes de hasta 35 años, el incentivo es del 70%. Para el resto de casos de bajadas de precios, el porcentaje será del 50%, frente al 60% general que regía hasta ahora.

"Las comunidades autónomas y los ayuntamientos no están obligadas a implantar la norma. Incluso pueden declarar una zona tensionada con sus propios criterios y aplicar aquellas políticas que considere, pero no no las de competencia del Estado", indican fuentes del Ejecutivo.

Es decir, si quieren acceder a los incentivos programados en la ley, deben acogerse a ella por completo.

Aún así, fuentes consultadas explican que aún existirían dos bonificaciones que podrían aplicar las comunidades 'díscolas' en todo el territorio, también fuera de las zonas tensionadas: cuando se rehabilita una vivienda y se saca al mercado del alquiler y cuando se cede una vivienda a las Administraciones Públicas para fomentar el alquiler asequible.

Frente a las críticas por una norma que muchas comunidades han tachado de "intervencionista", la ministra del ramo, Raquel Sánchez, defendió ayer la seguridad jurídica de la ley. "protege al inquilino, pero también al derecho a la propiedad". Estas son algunas de sus claves: ¿Qué son zonas tensionadas? Aquellas en las que los gastos medios de los hogares (renta y suministros) superen el 30% de sus ingresos netos y donde, además, los precios del alquiler suban cinco puntos por encima del IPC autonómico.

GRANDES PROPIETARIOS

Si se trata de un gran tenedor -con más de diez viviendas- persona jurídica, el precio de sus pisos dependerán de los índices que el Gobierno se ha dado un plazo de 18 meses para elaborar a partir de la entrada en vigor de la ley. Con este calendario, parece complicado que la medida se ponga en marcha antes del fin de la legislatura.

PERSONAS FÍSICAS

Para el resto de propietarios del mercado tensionado (personas físicas y empresas con menos de 10 viviendas), se opta por la fórmula de la congelación de los contratos, con la posibilidad de incrementarlo conforme al IPC anual. Los caseros también podrán subir hasta un 10% los precios si realizan obras de rehabilitación que permitan un ahorro energético del 30% o cuando pacten con sus inquilinos contratos de más de 10 años.

VIVIENDAS VACÍAS

La norma establece un recargo que puede alcanzar hasta el 150% en el IBI de las viviendas vacías (desocupadas sin justificación durante más de dos años para titulares de cuatro inmuebles o más). El recargo podrá alcanzar el 50%, cifra que sube al 100% si la desocupación supera los 3 años, más un recargo extra de otros 50 puntos porcentuales para aquellos propietarios que tengan dos o más viviendas en el mismo municipio.

COMPENSACIÓN A PROMOTORES

Se reservará el 30% de todas las nuevas promociones a vivienda protegida, de las que la mitad deben destinarse a alquiler social. A cambio, se establecerán mecanismos de compensación a los promotores, algo que no ocurre en Barcelona, donde ya se impone ese 30% de vivienda social.

También se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, con beneficios urbanísticos y fiscales -incluidas las bonificaciones al IRPF marcadas en la ley, ayudas a la rehabilitación, ayudas del Plan Estatal de Vivienda, etc- a cambio de que se destinen a alquiler con precios bajos. Fuentes del Gobierno indican que los ayuntamientos y las comunidades autónomas también pueden dar este tipo de ayudas para incentivar el alquiler asequible.

PROTECCIÓN FRENTE A DESAHUCIOS

Siguiendo la fórmula establecida durante el estado de alarma, se pretende una comunicación rápida entre los servicios sociales y los jueces para poder ofrecer una alternativa habitacional en situaciones de lanzamientos, cuyo plazo se amplía de uno a dos meses cuando el casero es una personas física y hasta cuatro meses cuando es persona jurídica.