Actualizada 12/06/2021 a las 15:33

Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, las niñas secuestradas por su expareja Tomás Gimeno en Tenerife, quiere que el apellido Gimeno no aparezca jamás asociado a las pequeñas, y que deje de figurar en todos los registros.

Así lo ha contado el portavoz de la familia y presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amils. "Ella interpreta que las niñas no merecen llevar el apellido de una persona tan malvada y de esa calaña", dijo Amils sobre Gimeno al tiempo que destacaba la entereza y la fuerza de Zimmermann: "Ha demostrado no tener odio, solo tener generosidad y gratitud. Esa es la Beatriz que he visto todos los días. Ella es la que nos ha dado esperanza a todos".



Amills subrayó que la personalidad de Gimeno es la de un "narcisista y machista" que se creía en posesión de todo, y ha desvelado en 'Espejo Público' un detalle desconocido hasta ahora en la relación de la pareja, que llevaba un año separada. Contó que Tomás Gimeno era un marido infiel que mantuvo numerosas aventuras con otras mujeres durante su matrimonio, incluida una relación estando embarazada Beatriz de la menor de sus hijas, Anna, de 14 meses, y cuyo cuerpo aún se sigue buscando en el mar. Al enterarse Beatriz de que él seguía viéndose con otras mujeres aún estando ella encinta, decidió decir basta y romper.

Cuando ella inició otra relación con un hombre mayor, Gimeno, de 37 años, acrecentó su ira, buscando hacerle el mayor daño posible. "Estamos esperando que encuentren a Anna y que encuentren a Tomás, porque si no los encuentran siempre estaría la duda de si el tipo fue cobarde y huyó, y sería otra losa encima de Beatriz y de todo su entorno", afirmó el portavoz en 'La Hora de La 1'.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar