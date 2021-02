"No nos quedará otra que retrasar la edad de jubilación y extender el plazo de cálculo"

Actualizada 22/02/2021 a las 06:00

Alicia García-Herrero (1968) es una de las profesionales españolas de prestigio internacional que recibió la llamada del equipo de Nadia Calviño para formar parte del Consejo Asesor de Asuntos Económicos, el 'club de sabios' para la reconstrucción postcovid. Investigadora del laboratorio de ideas Bruegel de Bruselas, economista jefe para Asia-Pacífico del banco de inversión Natixis y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong-Kong, donde está afincada.

Son sólo algunos de los apuntes de un currículo apabullante. En esta entrevista dibuja parte del escenario al que se enfrentará España, la UE y el multilateralismo cuando se supere una pandemia de la que, alerta, "no saldremos este verano y quizás tampoco para final de año". Todo dependerá de las mutaciones del patógeno.

- Europa reaccionó con titubeos, de forma caótica incluso, a esta crisis. ¿Estamos ya en el buen camino?

- La recuperación llegará fuerte cuando se puedan levantar los confinamientos y medidas de restricción a la movilidad gracias a la vacunación masiva de la población. En otras palabras, la primera mitad del año será dura, especialmente el primer trimestre y menos el segundo por un efecto base muy positivo, pero mejorará en el segundo semestre.

- La vacuna marca un antes y un después en esta crisis.

- Sí. Pero no va a resolver todos los problemas de repente. Es un gran paso, pero un paso más. No vamos a salir de la pandemia este verano y quizás tampoco para final de año, dependiendo de las mutaciones que se produzcan.

- ¿Hasta qué punto considera que un plan de choque como el plan de recuperación va a conseguir impulsar ese resurgir en países como España, uno de los más golpeados por la pandemia?

- Sin duda ayudará a crecer en el corto plazo, pero la gran pregunta es si España lo utilizará para introducir reformas de calado de manera que el crecimiento de largo plazo se refuerce. La transformación de nuestro modelo productivo es absolutamente clave más allá de la digitalización y la agenda de sostenibilidad.

- ¿Qué opinión tiene de las distintas medidas adoptadas en el país? Desde los sectores más perjudicados se reprochan escasas ayudas y una cobertura inferior a la de otros de sus socios europeos.

- Las medidas han sido ágiles y, dadas las circunstancias, generosas. Me es difícil juzgar lo equilibradas que hayan sido esas medidas en cuanto a su reparto. No creo que podamos comparar a España con Alemania. Ni tenemos el mismo espacio fiscal ni la misma cobertura en nuestro modelo de bienestar. Sinceramente, creo que sería peligroso para España aumentar su deuda aún mas rápidamente de lo que se ha hecho.

- Europa está haciendo hincapié en dos problemas estructurales de España, la reforma laboral y la sostenibilidad de las pensiones. ¿España debería mantener su actual marco laboral o modificarlo? Y en relación con las pensiones, por su conocimiento de la situación en otros países, ¿se debería pasar de 25 a 35 años de cálculo, retrasar la edad de jubilación, dar menos dinero a los pensionistas?

- España necesita una reforma laboral que se quedó a medias en anteriores legislaturas y lo mismo se puede decir de la reforma de las pensiones. Aunque sea difícil de aceptar, no nos queda otra que entender que para que todos podamos cobrar nuestra pensión habrá que retrasar la edad de jubilación y extender el plazo de cálculo. La idea de reducir las pensiones me parece peor porque hemos de garantizar una vejez digna a nuestros ciudadanos.

- ¿España debería iniciar la transformación de su economía con una menor dependencia del turismo?

- Sin duda, pero con esto no quiero decir que el turismo no sea fuente de riqueza y que haya que menospreciarlo. Lo que quiero decir es que tenemos que tener más sectores punteros y no sólo el turismo. Sigo pensando que una mayor orientación a las manufacturas es una buena manera de aumentar la productividad y generar mayor renta per capita. Esto es especialmente cierto si nos especializamos en sectores punteros. Un buen ejemplo podría ser el sector de baterías eléctricas, muy complementario con otro muy importante en España como el de los componentes de automóviles.

- Europa formula ahora la necesidad de apoyar sólo a las empresas que eran viables antes de la pandemia. ¿Le parece una visión adecuada?

- Creo que es imposible apoyar a todas las empresas y que introducir un criterio de viabilidad es importante.

- ¿China ocultó información al resto del mundo o simplemente Europa y Estados Unidos miraron hacia otro lado?

- Parece haber evidencia clara de que China no informó a tiempo sobre la gravedad de la pandemia, pero eso no exime de culpa al resto del mundo, que prefirió mirar a otro lado incluso después de que la gravedad de la situación fuera evidente.

- La llegada de John Biden a la Casa Blanca no parece que vaya a terminar con ese pulso por el liderato entre EE UU y China. ¿Cree que la pandemia va a provocar un equilibrio de fuerzas?

- No, creo que va a agudizar la competición entre ambos. De una guerra comercial hemos entrado en una guerra de vacunas y de desinformación. Estamos viviendo un nuevo tipo de guerra fría.

- ¿Qué lecciones debe extraer Europa de esta crisis global, tanto en su papel en el mundo como en sus relaciones con China?

- Europa no puede ya engañarse más: su papel en el mundo es muy limitado y bien por debajo de su tamaño. La razón no es solamente su bajo crecimiento sino su desunión incluso ante temas externos importantes como pueden ser China o Rusia, entre otros.

