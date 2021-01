Interior echa por tierra la intención de Madrid de solicitar zona catastrófica

Actualizada 11/01/2021 a las 06:00

Madrid se despertó este domingo bajo un cielo azul que, si bien invitaba al optimismo después de más de treinta horas de cielo plomizo y nieve incesante, no ocultaba la realidad que había bajo espesores que cubrían aceras, coches y calzadas, y que se apelotonaban en cornisas y ramas de árboles que habían resistido a la embestida de 'Filomena'. La situación en Madrid capital es caótica se mire por donde se mire. Y lo peor es que tiene difícil visos de solución a cortísimo plazo. Las quitanieves no dieron abasto durante toda la jornada. Los kilos, toneladas, de sal resultaron insuficientes, y eso que no fueron pocos los vecinos que se echaron a la calle, con pala o similar en mano, para abrir vías de paso que, al final, conducían a ningún lado, a más nieve.

Muchas zonas de la ciudad se acostaron como habían amanecido, con medio metro de nieve. Pero ya no de nieve primavera, como se conoce a la recién caída, sino con placas de hielo, lo que convertirá este lunes muchas calles en improvisadas pistas de patinaje. De ahí que, pese a que está por ver si se lleva adelante y prospere, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, que desde que comenzó la crisis meteorológica parece haberse multiplicado, anunció que el ayuntamiento está estudiando la posibilidad de solicitar la declaración de zona catastrófica para la capital.

"Es una de las opciones que manejamos como medio y manera de controlar esta situación", dijo tras la junta extraordinaria de la ciudad, en la que también participaron la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Martínez-Almeida explicó que se ha de evaluar si desde el punto de vista jurídico procede y cuáles son los requisitos, y desde el punto de vista táctico, han de comprobar que se dan los supuestos necesarios. "Se comprobará estos días", dijo el regidor. Los daños en la ciudad, aseguró, "son cuantiosos", sobre todo en el arbolado y en las zonas verdes.

"Tendremos que realizar un análisis exhaustivo y árbol por árbol para saber en qué estado se encuentran", aseguró Martínez-Almeida, quien en su cuenta de Twitter pidió varias veces durante toda la jornada la colaboración ciudadana para continuar con la retirada de nieve. 135 máquinas y 6.220 operarios iniciaron ayer una vuelta a la normalidad que el propio alcalde reconoció que quizás no se alcance hasta finales de esta semana.



Protección civil La declaración de Madrid como zona catastrófica, en caso de que finalmente se solicite, parece que caerá en saco roto. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que "no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados". Recordó también que, pese a que así se conoce coloquialmente, no existe como tal "la declaración de zona catastrófica en España", sino el de "declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", y puso como ejemplos las zonas perjudicadas seriamente el año pasado por las DANAS.



Aun reconociendo que tendría que "hacerse una revisión más en profundidad", Marlaska se aventuró a avanzar que lo que entiende su departamento es que se trata de "una situación distinta", "sin daños importantes ni a bienes públicos ni privados".



En este sentido, precisó que se trata de una situación de emergencia consecuencia de otro tipo de emergencia de protección civil, también ocasionada por una cuestión meteorológica, en este caso, la nieve y el hielo que está por venir, "pero donde se debe garantizar la prestación del conjunto de los servicios públicos por parte de todas las instituciones que conforman el sistema nacional de Protección Civil".