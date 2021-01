Castilla y León extiende su cierre perimetral hasta mayo y Murcia adelanta el toque de queda

Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

Castilla y León no podrá encerrar en casa a sus habitantes tal y como pretendía el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco porque el Gobierno central cree que confinamiento total no es necesario y no aprobará un nuevo decreto de estado de alarma para autorizarlo. Sin embargo, el Ejecutivo castellano-leonés está dispuesto allevar al límite de sus competencias las restricciones para frenar la extensión de la pandemia en la región.

Así, el Consejo de Gobierno aprobó ampliar el confinamiento perimetral de la comunidad hasta el final del actual estado de alarma, o sea hasta el 9 de mayo. El Ejecutivo autonómico también acordó extender mientras dure el estado de alarma la vigencia del toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas y la restricción de reuniones privadas a un máximo de seis personas.

Además, el Ejecutivo de Fernández Mañueco ordenó el cierre de la hostelería, centros comerciales y gimnasios en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia, debido al "alto incremento de contagios".

Estas medidas atienden, según explicó el presidente autonómico, responden a la "recomendación unánime" de los expertos, que han mostrado su "preocupación" dada la "alta ocupación" de camas de hospital y la "acusada velocidad" de la pandemia, por lo que han pedido que el criterio base para tomar medidas sea la incidencia a 7 y no a 14 días.

Murcia también endureció este jueves las medidas dado el empeoramiento de los indicadores. Así ordenó el adelanto del toque de queda de las 23.00 a las 22.00 horas en toda la comunidad y confinó perimetralmente 22 municipios, entre ellos la capital y las otras tres poblaciones de más de 50.000 habitantes (Cartagena, Lorca y Molina de Segura) ante la situación de "riesgo extremo" en que se encuentran por el nivel de contagios de coronavirus.