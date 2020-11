Covite denuncia un 'ongi etorri' al expreso de ETA Asier Ormazabal en Hernani

Actualizada 30/11/2020 a las 12:30

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado el 'ongi etorri' con el que se recibió este pasado domingo al expreso de ETA Asier Ormazabal Lizeaga a su llegada a Hernani, municipio guipuzcoano del que es natural, tras ser fue puesto en libertad. Ormazabal ha cumplido una condena de 23 años de cárcel, tras ser condenado por el asesinato del policía Rafael Leiva Loro en 1995.



Covite, a través de las redes sociales, ha criticado el "pasillo de honor" al miembro de ETA y ha denunciado que la izquierda abertzale "sigue reivindicando a los asesinos de ETA y agradeciéndoles que hayan asesinado". "¿Nuevos tiempos?", se pregunta.



En esa misma línea, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, también denuncia que se haya "rendido honores" en las calles de la localidad guipuzcoana y remarca que sus "méritos" son "asesinar" al policía Rafael Leiva Loro en 1995 e "intentar asesinar a más".



"ETA ya no matará, pero el culto al asesino etarra sigue intacto en este rincón de Europa", lamenta Ordóñez, quien denuncia también que en el 'ongi etorri' se repartan "papelitos" en los que puede leerse "por favor no grabar y no sacar fotos muchas gracias".



"¿Porqué no queréis que nos enteremos? ¿No los hacéis en nuestras calles? En las mismas calles dónde asesinaron. Os doy la solución ¡no los hagáis!", subraya Consuelo Ordóñez, emplazando a ello a Sortu.