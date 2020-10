El Gobierno descarta congelar el año que viene el salario de los funcionarios

Actualizada 16/10/2020 a las 22:30

Los salarios de los cerca de 2,6 millones de empleados públicos subirán el año que viene, aunque no se sabe cuánto. El Plan Presupuestario recoge el incremento del 0,9% de las pensiones, pero nada dice de los sueldos de los funcionarios. Sin embargo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quiso este viernes zanjar el rumor que ha circulado las últimas semanas de que el Ejecutivo se plantear congelar, e incluso recortar, sus nóminas. "En los propósitos del Gobierno no se encuentra este elemento de congelación de los salarios de los empleados públicos", aseguró durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. Es más, recalcó que "no hay ninguna duda de que las condiciones del empleo público deben ser dignificadas y mejoradas". En este sentido, recordó que una de las primeras medidas de Pedro Sánchez fue subirles el salario.

De igual manera, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, afirmó en este mismo foro que el Ejecutivo "nos jura y nos perjura que no está en esas y que en ningún caso está pensando en una congelación salarial". Pero sí se mostró preocupado por los "globos sonda" que se están lanzando al respecto, y advirtió que "no sería justo ningún tipo de estrategia" para abordar las condiciones laborales de un personal en un momento de pandemia en el que los trabajadores de la sanidad, de la educación y de la administración "han dado mucho".

Los sindicatos a su vez precisaron a este periódico que el Ministerio de Función Pública les ha dicho que les convocará en los próximos días para abordar la subida salarial para el próximo año, algo que debería recogerse ya en los Presupuestos para 2021 que el Ejecutivo prevé presentar antes de que termine el mes. Lo que llama la atención es que el Gobierno informa a Bruselas en el plan de que el gasto para pagar las remuneraciones de los empleados públicos se reducirá el próximo año, ya que estima que pasará de representar el 12,9% del PIB en 2020 al 12%. Los argumentos que da de esta caída de nueve puntos del gasto es que finaliza el acuerdo de subida salarial a tres años (2018-2020), que recogía una subida mínima del 2% este ejercicio, así como la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prevista para el mismo período. Sostiene además que la mejora de la situación sanitaria originará menores contrataciones de personal en el sistema nacional de salud y otras actividades como investigación, seguridad o limpieza, fundamentalmente en el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales. En 2021 no se prevé además ninguna devolución de paga extra pendiente.

