La lista de la compra de una anciana que se ha hecho viral

Actualizada 26/03/2020 a las 10:47

Dicen que el ser humano saca lo mejor y lo peor de sí mismo en situaciones límite. Pues bien, esta es una historia que tiene que ver con el primer caso. Una historia emotiva que nos da una idea de dónde estamos en estos momentos.

Sonia Navarro Millán es una usuaria de Facebook que estos días, debido a la epidemia de coronavirus, se dedica a ayudar con sus compras a personas que presenten dificultades para salir de casa o formen parte de un grupo de riesgo. Para una de sus salidas, recibió la siguiente nota manuscrita de una vecina de avanzada edad, acompañada del mensaje: "Esta mañana he salido a comprar a personas mayores que no pueden salir de sus casas, lógicamente con las medidas preventivas correspondientes. Os pongo foto de la lista de la compra de una de ellas. ¡Me ha hecho llorar! Hacer este tipo de cosas es lo que más me llena en el mundo".

La humanidad que desprenden las palabras de la anciana ha hecho viral esta foto, una muestra inequívoca de esa bondad que a veces aflora en los seres humanos cuando la realidad se cierne oscura sobre ellos. La publicación ha conseguido ya casi 2.000 reacciones en Facebook y ha sido compartida por más de 12.000 usuarios de la citada red social.