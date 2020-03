Se desconoce el origen del contagio de 9 de los 83 casos de coronavirus en España

02/03/2020 a las 06:00

Una semana después de que la crisis del coronavirus estallara en un apartado hotel al sur de Tenerife, la epidemia ya se extiende por más de la mitad de España. Por séptimo día consecutivo, los casos de infectados no paran de crecer. Los positivos confirmados en España se elevaban ayer a 83 (dos de ellos ya curados), después de que las autoridades informaran de los primeros casos en Extremadura y Castilla-La Mancha. Además, se registraron nuevos positivos en Cataluña, Madrid, Valencia o Euskadi.



Pero más allá de la estadística contable, Sanidad y las comunidades se afanan en descubrir las cadenas infectivas que siguen activas en España.



La distribución geográfica de la epidemia ayer fue así: quince positivos en la Comunidad de Valencia; quince en Madrid, doce en Andalucía, doce en Cataluña, nueve en Euskadi, siete en Canarias, cuatro en Extremadura, tres en Castilla y León, dos en Baleares, además de uno en Navarra, otro en Asturias, uno en Cantabria y un último en Castilla-La Mancha. El caso anunciado el viernes en Aragón, finalmente, h negativo.



Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, volvió asegurar que la Administración Central no se plantea elevar el nivel de alerta. "Algunos países de nuestro entorno están ampliando las medidas, al entender que hay transmisión comunitaria. En España esta situación aún no se ha dado", explicó.



Los esfuerzos de los especialistas de salud, una vez atendidos los casos localizados, se están centrando en reconstruir los "escenarios" de los contagios, datos claves para evitar la expansión.



Hasta ahora, las investigaciones de las diferentes consejerías han logrado determinar casi todos los modos de contagio: la conexión italiana que está detrás del brote en el hotel de Tenerife y de multitud de casos individuales; la pareja de Shanghái que provocó la expansión del virus en Andalucía después de asistir a un tablao; o el partido entre el Valencia C.F. y el Atalanta en Milán, que está detrás de muchas de las infecciones de la Comunidad Valenciana.



Según reveló Simón, solo hay nueve casos en toda España en los que "no tenemos perfectamente establecido el enlace con la importación", después de que las investigaciones de Sanidad hayan constatado que el 90% son importados "o relacionados con casos importados".



Preocupa Madrid Cuatro pacientes infectados en Madrid siguen siendo la gran incógnita -y riesgo- del coronavirus en España porque, cuatro días después, no se sabe, ni siquiera se intuye, cómo pudieron infectarse. Los tres enfermos del hospital de Torrejón de Ardoz y el interno en el Carlos III no han viajado al extranjero ni han tenido contacto con personas sospechosas de contagio. Una anciana ecuatoriana, residente en Torrejón, se encuentra en estado crítico en su país tras haber mostrado los primeros síntomas al poco de aterrizar. Las autoridades están contactando en Ecuador y España a los 287 pasajeros del vuelo con el que llegó a Guayaquil el pasado 14 de febrero.



Se trabaja también por confirmar o descartar si el viaje a Andalucía de una profesional de la medicina ha llevado el COVID-19 a Euskadi y ha provocado que más de un centenar hayan sido puestas bajo control preventivo. Hay algún que otro caso individual, particularmente en Cataluña, cuyo recorrido infectivo todavía tiene alguna laguna, aunque no son incógnitas preocupantes, según los especialistas.



Este lunes se celebrará una reunión por videoconferencia con los responsables de salud pública de las zonas con casos no importados para averiguar si hay algún nexo entre ellas. Se trata de Marbella-Málaga (Andalucía), Torrejón de Ardoz (Madrid), País Vasco y Cataluña.

