Actualizada 01/03/2020 a las 08:46

El coronavirus se extiende ya por once comunidades autónomas. Ayer hubo 18 nuevos positivos: cinco en Valencia, dos en Cataluña, tres en Madrid, dos en Andalucía, uno en Baleares, uno en Canarias, uno en Navarra, uno en Asturias, uno en Euskadi y uno en Cantabria, todos ellos relacionados con casos ya conocidos o con el brote de Italia, por lo que no se trata de infecciones de nuevos focos.



El número de contagiados en España asciende a 58, dos de ellos ya sanados en Canarias y Baleares y dados de alta, informó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La distribución geográfica de la epidemia queda así: quince positivos en la Comunidad de Valencia; diez en Madrid, diez en Andalucía, seis en Cataluña, siete en Canarias, tres en Euskadi, dos en Castilla y León y dos en Baleares, uno navarra, uno en Asturias y uno en Cantabria. El caso anunciado el viernes en Aragón, finalmente, resultó negativo. Con estas cifras, España afronta ya una nueva fase en su lucha contra el coronavirus, después de que el ritmo de nuevos positivos se hubiera duplicado en las últimas horas. No es una buena noticia, pero era el escenario más probable y el que esperaban las autoridades sanitarias, tantos centrales como autonómicas, que temían en las próximas fechas cifras altas, que no disparadas, de nuevos contagiados. Los expertos sanitarios creen que el aumento, sin llegar a ser exponencial, va a mantenerse, porque es justo ahora cuando el COVID-19 va a empezar a dar la cara, ya que los focos detectados en España hasta el momento -el importado italiano, el de los turistas chinos en Andalucía o el de origen desconocido madrileño- llegaron en la segunda o principios de la tercera semana de febrero, con lo cual ahora, tras catorce días de incubación, el virus empieza a manifestar claramente sus síntomas.



Las últimas 48 horas han arrojado cifras de infectados importantes -admiten desde Sanidad- pero asumibles, habida cuenta de que la actual crisis comenzó el pasado lunes por la tarde con la detección del primer positivo, el médico italiano del hotel de Tenerife. En Italia, cinco días después de los primeros casos, los positivos se contaban por cientos. Las autoridades sanitarias creen que el hecho de que no se hayan disparado los contagios en progresión geométrica en la primera semana es un dato esperanzador y, sobre todo, demuestra que los protocolos puestos en marcha están funcionando.



Más allá de las estadísticas, lo que sigue trayendo de cabeza a la administración sanitaria es lo que se denomina el "evento de Madrid". En concreto, se trata de los tres casos ingresados en el hospital de Torrejón de Ardoz (el varón de 77 años en estado grave, otro hombre de 50 años y una mujer de 46) y el hombre de 66 años, también en estado grave, que está en el Carlos III. Ninguno de ellos viajó al extranjero y se desconoce cómo se contagiaron, ya que tampoco mantuvieron, hasta donde se sabe, contacto con terceras personas infectadas. Contaminación sanitaria También inquieta la situación en Euskadi, donde una doctora alavesa, que había viajado a Andalucía (aunque no se sabe si esa comunidad es el origen del contagio), podría haber propagado en el entorno hospitalario de Vitoria el virus. De hecho, ya hay un infectado por esta médico, otro profesional sanitario, en el Hospital de Txagorritxu y hay un centenar de personas bajo estricta vigilancia. Todos los demás casos, por ahora, tienen un origen claro, en particular el 'evento de Valencia' (foco en el partido del Atalanta) y el 'evento Andalucía' (foco en una pareja de ciudadanos chinos). En todas estas zonas las autoridades sanitarias han podido tomar medidas de control de contactos y aislamiento para tratar de evitar que los diferentes brotes se disparen. En Italia, recuerdan desde el Gobierno, aunque la inmensa mayoría de infectados venían del mismo brote al norte del país, a día de hoy todavía se desconoce cómo el coronavirus y quién fue el 'paciente cero'.



