La Junta investiga un taller sexualidad en el que presuntamente se simuló una felación

La Inspección Educativa de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido durante un taller de sexualidad destinado al alumnado de Bachillerato en un instituto de Huércal Overa (Almería), en el que presuntamente se simuló una felación.



Según publicó el periódico digital "Almería hoy", este jueves se impartió a alumnos de 1º de Bachillerato del IES Cura Valera un taller que analizaba la pornografía, durante el que la monitora que lo dirigía sacó a dos alumnos, un chico y una chica, y supuestamente les preguntó cómo solían comenzar estas películas, momento en el que se produjo la presunta simulación de felación.



El padre del alumno aseguró al periódico que conoció los hechos "cuando mi hijo llegó a comer y lo primero que me dijo fue 'papá, hoy me han humillado en clase'", después de lo cual le contó lo sucedido.



El Gobierno andaluz ha informado este viernes en una nota que ha abierto una investigación y que la dirección del centro se ha reunido con la familia del alumno y con el Ampa, así como con el profesorado participante en la actividad, con el fin de obtener la mayor información posible sobre lo ocurrido.



El delegado de la Consejería de Educación en Almería, Antonio Jiménez Rosales, está manteniendo diferentes reuniones con distintos implicados en esta actividad.



Se ha contrastado, por parte de la Junta, que el taller está recogido en el Proyecto de Prevención de Violencia de Género y aprobado por Consejo Escolar.



Por su parte, la monitora del taller de sexualidad del IES Cura Valera en el que presuntamente se simuló la felación ha negado este extremo y ha señalado que se trata de una actividad aprobada dentro del Proyecto de Prevención de Violencia de Género (Pacto de Estado).



"Estoy paralizada, no quepo en mí", ha dicho la monitora, Davinia Simón, en declaraciones a Efe, apuntando que este taller fue solicitado por el propio centro académico y aprobado desde el Pacto de Estado, tratándose de una "actividad de educación sexual, centrada en cómo influye la pornografía en la sexualidad de los jóvenes".



"Pedí dos voluntarios -un chico y una chica- para intentar explicar la cosificación y la relación no simétrica en las imágenes porno que ven. Les pregunté cómo comienzan las películas porno y eso -la felación- salió de ellos mismos. Los dos chicos hicieron un cambio de rol pero ni se tocaron, ni hicieron gestos obscenos", explica.



Simón insiste en que "nadie llegó a simular la felación, nadie se sentó de rodillas, lo único que hizo el alumno fue apoyarse en una mesa de espaldas". "Nadie gesticuló, ni hubo movimientos de felación, era hablándolo", añade, subrayando que en ese momento había cuatro profesores del centro en el aula.



Asimismo, indica que actividades como esta son impartidas en otros centros, precisando que desde la Delegación de Educación de la Junta nadie se ha puesto en contacto con ella, aunque sí pudo explicar ayer su versión de lo ocurrido al director del IES Cura Valera tras la publicación realizada por el periódico digital 'Almería Hoy'.

