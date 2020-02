Calvo dice que el Gobierno no ha cambiado su política sobre Venezuela

Actualizada 13/02/2020 a las 10:28

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, "sabe que no ha cambiado para nada la política española en relación a Venezuela", pese a que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se refiriera a él el miércoles como "líder de la oposición".



En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a los Desayunos Informativos de Europa Press con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, Calvo ha afirmado que "Guaidó no tiene ningún problema" con el Ejecutivo de Sánchez, tal y como dijo el mismo miércoles.



"Así que si el señor Guaidó no tiene ningún problema, a ver quién lo tiene", ha deslizado la vicepresidenta, en referencia a las críticas que Sánchez ha recibido por parte de la oposición por no haberse referido el miércoles a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, un término que sí empleó el cambio el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados.



Sánchez, que hace un año reconoció a Guaidó, presidente de la Asamblea venezolana, como "presidente encargado" de Venezuela hasta la celebración de elecciones, no le recibió en Madrid en la visita del venezolano a España y delegó esta tarea en su ministra de Exteriores, Arancha González Laya.



Desde que España reconociese a Guaidó como presidente interino de Venezuela, el Gobierno de Sánchez ha desarrollado lo que el exministro de Exteriores Josep Borrell denominó diplomacia "creativa", consistente en combinar los contactos con el entorno de Guaidó con mantener la relación con el régimen de Maduro, que retiene de facto los resortes del poder en Venezuela. De hecho, Borrell se vio desde entonces en al menos dos ocasiones el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza.

