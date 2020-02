Investigan otro posible caso de coronavirus en un niño en Mallorca

Actualizada 10/02/2020 a las 13:34

La Dirección General de Salud Pública del Govern ha confirmado este lunes que está investigando un posible nuevo caso de coronavirus en un niño de siete años, cercano al entorno del hombre ingresado en el Hospital Universitario de Son Espases (Mallorca), que es el segundo caso confirmado de este virus en España.



En rueda de prensa, la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, ha explicado, asimismo, que este hombre, ingresado tras haber dado como positivo por coronavirus la semana pasada, se encuentra "asintomático". Este lunes, se le debe hacer una segunda prueba para comprobar que ya no está enfermo, aunque para poder darle de alta se le tendrán que realizar más comprobaciones.



Por su lado, la mujer e hija pequeña del hombre ingresado, que es de nacionalidad británica y vive en Mallorca, no presentan síntomas. Por su parte, la hija mayor, que tiene una gripe confirmada, evoluciona correctamente y hoy tiene menos fiebre. A pesar de esto, las tres permanecen en el hospital aunque no están hospitalizadas.



Font ha señalado que han acotado que entre "20 y 40 las personas que tuvieron contacto estrecho" con el hombre, durante el periodo en que presentaba síntomas. Se les ha dado instrucciones concretas, acerca de "la vida que pueden hacer y la que no".

Tal como han detallado, es vida "casi normal" pero deben evitar viajar, no acudir a aglomeraciones y no estar en su sitio de trabajo si deben estar cerca de gente.



Respecto al niño que está siendo investigado, presenta síntomas de gripe pero estuvo en contacto estrecho con el hombre. El resultado definitivo de si tiene o no coronavirus desde Madrid se conocerá entre este martes y miércoles. En este periodo de tiempo, también se conocerán más resultados clínicos de la familia.



Asimismo, desde la Dirección General de Salud Pública se ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población.



