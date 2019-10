Cáritas ayudó a 1,5 millones de personas en España en 2018, más de la mitad mujeres españolas

Actualizada 10/10/2019 a las 15:34

Un total de 1,52 millones de personas en España recibieron ayuda de Cáritas en 2018, 1.398 menos que el año anterior, y más de la mitad eran mujeres españolas, según la Memoria 2018 de Cáritas Española, presentada este jueves 10 de octubre en Madrid.



Así, el perfil de las personas que acudieron a Cáritas en busca de apoyo en 2018 es el de una mujer (60%), española (55%), de 30 a 54 años (55%), con hijos a su cargo, y con un tiempo de acompañamiento por parte de Cáritas superior a los 4 años (40%).



Atendiendo a los datos, Cáritas ha querido desmentir el estereotipo según el cual la mayoría de los atendidos son extranjeros. "Desactivar un prejuicio de que los extranjeros copan los recursos de Cáritas. La mayoría son españolas o de la Unión Europea", ha puntualizado la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro.



En todo caso, ha precisado que ellos no hacen distinción al prestar la ayuda y que aunque los migrantes que acuden a Cáritas sean minoría, "duplican" en sus condiciones el riesgo de pobreza, como "resultado del marco legal que les dificulta el acceso al trabajo, a tener ingresos suficientes para la vivienda, la alimentación o el vestido".



También ha avisado de la situación de "emergencia social" en España que se encarna en las 1,8 millones de personas "expulsadas" de la sociedad en las que se ceban los problemas como: vivienda inadecuada, precariedad laboral o ausencia de empleo, protección social insuficiente para cubrir sus necesidades e invisibilidad.



"Además de invisible, esta emergencia social se encuentra invisibilizada por una serie de valores y actitudes. En especial nos preocupan las actitudes particularistas, por la que cada uno solo piensa en el bien de su territorio, de su grupo, de su etnia", ha advertido Peiro, para añadir que este es un "caldo de cultivo para la aparición de actitudes de rechazo, de xenofobia".



1,16 MILLONES DE PERSONAS ATENDIDAS FUERA DE ESPAÑA



Asimismo, Cáritas Española ayudó en 2018 a 1,16 millones de personas en el extranjero, 400.170 menos que el año anterior, en el marco de la cooperación internacional con la que han atendido crisis "olvidadas". Así, en total, la labor social de la Iglesia católica atendió en 2018 a 2,7 millones de personas tanto dentro como fuera de España.



Para asistir a todas estas personas, la institución invirtió un total de 353 millones de euros, unos 60.000 euros menos que el año anterior. De estos fondos, el 73,1% procedían de donantes privados y empresas colaboradoras, frente al 26,9% de fondos públicos.



En concreto, de los recursos públicos, 53,2 millones de euros fueron aportados por las administraciones autonómicas y 7,8 por la Administración general, algo que Cáritas achaca al nuevo modelo de doble tramo del IRPF --el Estado gestiona el 20% y las CCAA el 80%--. En este sentido, Cáritas considera que debería medirse el impacto de este modelo sobre los programas de las ONG.



Los programas a los que más recursos destinó la institución fueron el de Acogida y Asistencia, que se llevó el 23% del total de los recursos; y el de Empleo, Comercio Justo y Economía Social, al que dedicaron el 20,9%. También destacan los apartados de: Mayores (38,5 millones de euros) y Personas Sin Hogar (30,7 millones).



"INCERTIDUMBRE POLÍTICA"



Además, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha subrayado, en línea con el lema de este año 'Cada gesto cuenta', que "hay pequeños gestos que ayudan a conseguir grandes cosas". Además, a pesar del contexto de "incertidumbre política" ha deseado una "sociedad más solidaria".



En este sentido, Natalia Peiro ha precisado que "la falta de estabilidad política afecta a todos", empezando por las políticas sociales que están paradas, y en Cáritas ya han presentado tres veces sus 10 propuestas de cara a elecciones. "Decíamos que vamos a poner la propuesta número 11: que se pongan de acuerdo para sacar adelante un proyecto político para nuestro país que se lo merece", ha indicado.

Además, ha puesto de manifiesto que precisamente las personas en situación más vulnerable no suelen acudir a votar en las elecciones porque no ven reflejada en ninguna política la cobertura de sus necesidades y los políticos, por su parte, no incluyen sus demandas concretas en sus propuestas.



Por su parte, el obispo responsable de Cáritas Jesús Fernández ha recordado los "devastadores" incendios en el Amazonas y los "gritos" de sus habitantes que sufren desde hace décadas "todo tipo de calamidades" y ha pedido una ecología ni exclusivamente "verde" ni exclusivamente "humana" sino "integral", para "combatir la pobreza al tiempo que se cuida la naturaleza".

