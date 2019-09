Ascienden a 52 los ingresados por listeria en Andalucía, 25 de ellos embarazadas

Actualizada 08/09/2019 a las 12:50

La Consejería de Salud y Familias ha informado este domingo de que el número de pacientes hospitalizados este sábado en Andalucía con infección confirmada o sospecha de infección por la bacteria 'Listeria monocytogenes' es de 52, frente a los 48 del día anterior, entre ellos 25 embarazadas, cuatro más.



Según detalla en un comunicado la Consejería, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) dos de las embarazadas, las mismas que en el recuento anterior, mientras que el número total de casos confirmados de infección desde que comenzó el brote se mantiene en 210, después de que este sábado no se hayan notificado nuevos casos.



En este sentido, la Junta ha reincidido este domingo en que la evolución del número de casos nuevos diarios "se ha reducido de manera significativa y sostenida" desde el 23 de agosto.



La distribución por provincias del número de casos confirmados muestra que el brote se concentra en la provincia de Sevilla, con 173 casos lo que supone el 82% del total.



En el caso de los hospitales públicos, el número de pacientes ingresados con infección confirmada o con sospecha de infección es de 47, frente a los 43 del día anterior, y de ellos 23 son embarazadas. La Junta precisa que no ha habido abortos, ni recién nacidos con infección, ni fallecimientos.



Un total de 40 están ingresados en hospitales de Sevilla, (35 el día anterior); uno en Huelva, dos en Cádiz, dos en Málaga, uno en Granada y uno en Almería, con ninguno en Córdoba ni en Jaén.



El número de pacientes en hospitales privados y concertados es de cinco, entre ellos una embarazada. De los cinco ingresados, un paciente está en la UCI, tres están ingresados en hospitales de Sevilla y dos en Cádiz.



El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería para el seguimiento de la listeriosis, José Miguel Cisneros, señala que la ampliación del tratamiento a embarazadas asintomáticas que hubieran comido el alimento contaminado "está realizándose a buen ritmo" gracias al "esfuerzo extraordinario que están haciendo todos los médicos de familia, los ginecólogos y las matronas".



CRONOLOGÍA DE LA ALERTA SANITARIA



El 15 de agosto, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, decretó la alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial 'La Mechá', fabricado por la firma Magrudis, con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto era el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en las últimas semanas.



Desde ese momento, la Consejería ha informado a los ciudadanos de que dejen de consumir ese producto, sobre el que se procedió entonces a su inmovilización y retirada del mercado. La producción de la carne mechada de 'La Mechá' quedó paralizada el 14 de agosto.



El viernes 23 de agosto, la Consejería amplió la alerta sanitaria a los productos distribuidos por la empresa Comercial Martínez León, que comercializa la carne mechada fabricada por Magrudis, con una presunta infracción sobre el etiquetado y a la información sobre el origen de la carne.



Al mismo tiempo, la Consejería ha procedido a la inmovilización del producto en las instalaciones de esta distribuidora y a la retirada del mismo, ha remitido una denuncia a la Fiscalía por este reenvasado de los productos de Magrudis y ha ampliado asimismo la alerta a todos los productos de la empresa Magrudis.



Posteriormente, se extendió la alerta a todos los productos de Magrudis, decisión que se tomó tras tener conocimiento de que fabricaba al menos dos productos que no aparecían en los listados facilitados a la Consejería a través del Ayuntamiento de Sevilla. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dado instrucciones para denunciar estos hechos ante la Fiscalía.



La Consejería recuerda a los ciudadanos la necesidad de seguir unas medidas higiénicas básicas y especialmente las relacionadas con la manipulación y el consumo de los alimentos. Igualmente, agradece la contribución de la población por el uso responsable de los servicios sanitarios y resalta la "excelente labor" que están realizando los profesionales del sistema sanitario.



APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA



La Junta de Andalucía destaca que distintas sociedades científicas y organizaciones profesionales han mostrado su respaldo a la gestión llevada a cabo en esta alerta sanitaria.



Así pues, cita al Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Andalucía), el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Sociedad Andaluza de Neurología, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (Cgcom), el Consejo Andaluz de Médicos, el Colegio de Veterinarios de Sevilla, la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas o el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.



También recuerda el apoyo mostrado por el Colegio de Veterinarios de Córdoba, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), la Sociedad de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Samiuc), la Sociedad de Medicina Interna (Sademi), la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) y las sociedades de Pediatría SPAO y Spaoyex.



"Igualmente, distintos portavoces de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han valorado positivamente la gestión de esta alerta sanitaria", concluye la Consejería.



ALERTA SANITARIA SOBRE LA CARNE DE 'SABORES DE PATERNA'



Por otro lado, la Junta ha informado este viernes día 6 sobre la alerta alimentaria decretada sobre el producto carne mechada de la marca 'Sabores de Paterna' con sede en Paterna de Rivera (Cádiz) por el hallazgo de un cultivo positivo para 'Listeria monocytogenes' (11.000 ufc/g) en una muestra de las cinco tomadas de este producto en la misma fábrica en una inspección de los funcionarios de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias.



Se ha procedido a la inmovilización del producto en la empresa, a la retirada del producto del mercado y a la investigación de esta contaminación alimentaria. "En este momento no hay ningón caso de infección por listeria atribuible a esta marca de carne mechada", subraya la Consejería.

