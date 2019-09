Andalucía confirma un nuevo aborto por el brote de listeriosis en Málaga

Actualizada 04/09/2019 a las 15:25

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a aplicar un nuevo protocolo ante el brote de listeriosis que incluye la llamada a todas las embarazadas de Andalucía para dar un tratamiento antibiótico con amoxicilina a las que hayan comido la carne mechada infectada, que ha causado tres muertes y seis abortos, el último de ellos en Málaga en las últimas horas.



El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento de este brote, José Miguel Cisneros, ha explicado en rueda de prensa que la llamada a las miles de embarazadas se hará por médicos públicos y privados desde esta semana, y ha vaticinado que en "pocos días" estarán todas avisadas.



Tras un nuevo aborto registrado en las últimas horas en Málaga, el doctor Cisneros ha informado de que un análisis microbiológico ha confirmado que el brote de listeriosis que ha afectado a 213 personas en España (205 de ellas en Andalucía) lo provocó la carne mechada de la empresa sevillana Magrudis comercializada bajo el nombre "La Mechá".



Los médicos, que tienen un cupo de unas diez embarazadas, preguntarán a las mujeres si han comido carne "La Mechá". En caso de que no lo recuerden, les recomendarán que tomen el antibiótico, que está siendo "eficaz" en las gestantes y ha permitido reducir en un 61 % las ingresadas desde el 22 de agosto, con 14 en la actualidad, según Cisneros.



El portavoz no ha podido precisar el número de embarazadas en Andalucía aunque ha dicho que solo en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla se atienden unos 6.000 partos al año.



Para aplicar el nuevo protocolo, que está avalado por ocho sociedades científicas, los médicos usarán un algoritmo creado específicamente para decidir si se les suministra a las embarazadas el tratamiento antibiótico, ha añadido Cisneros.



Por otra parte, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III ha confirmado que la causa del brote está en la carne mechada de Magrudis, para lo que se han analizado 47 muestras enviadas.



El diagnóstico molecular con secuenciación de genomas, la "mejor técnica posible" ha subrayado el portavoz, se ha basado en 38 muestras clínicas enviadas desde los servicios de microbiología en los que se han atendido a pacientes del brote, ocho son muestras de "La Mechá" y una muestra de "superficie" de la fábrica enviada por los laboratorios del Ayuntamiento de Sevilla.



Los resultados han determinado que 34 de las 38 muestras y las de la carne mechada "forman parte del mismo brote", mientras que otras dos cepas clínicas de pacientes que sufrieron listeriosis en marzo de este año y cuatro muestras "no están relacionadas, son diferentes entre sí y no pertenecen a este brote", ha asegurado Cisneros.



Cuatro de estas cepas, el 10% de las analizadas, son listeria en pacientes que "no tienen nada que ver con el brote" registrado este verano en Andalucía, ha subrayado el portavoz antes de agregar que ello explica que en España haya cada año 300 casos de esta enfermedad pero no vinculados a un brote, que afectan generalmente a "población de riesgo" y a embarazadas.



Cisneros ha enfatizado que la información del análisis "tiene gran valor porque, con el máximo nivel científico, se establece la causalidad entre la carne mechada de la marca 'La Mechá' y la intoxicación de los pacientes que la comieron".



La Consejería de Salud seguirá investigando con el Instituto de Salud Carlos III de forma "retrospectiva" para saber "desde cuándo esta cepa está circulando", ha añadido el portavoz, que ha pedido no hacer "elucubraciones" con lo ocurrido.

